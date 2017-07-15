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NASCAR

NASCAR: No. 1 with fans, Joey Logano aims for top spot at New Hampshire

By Dan Gelston
Associated Press

Published: July 15, 2017 - 04:53 PM
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Driver Joey Logano climbs into his car as he prepares for a practice session for Sunday's NASCAR Cup Series 301 auto race at the New Hampshire Motor Speedway in Loudon, N.H., Saturday.(AP Photo/Charles Krupa)


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