NASCAR: Ricky Stenhouse Jr. surging for rebuilt Roush Fenway Racing

PHA+REFZVE9OQSBCRUFDSCwgRmxhLjogV2hlbiBSaWNreSBTdGVuaG91c2UgSnIuIGZpcnN0IG1h
ZGUgdGhlIHN3aXRjaCBmcm9tIHNwcmludCBjYXJzIHRvIHN0b2NrIGNhcnMsIGhlIHdyZWNrZWQg
YW4gYXdmdWwgbG90IG9mIEphY2sgUm91c2gmIzgyMTc7cyBpbnZlbnRvcnkuPC9wPjxwPkl0IGdv
dCBzbyBiYWQgdGhhdCBSb3VzaCBoYWQgdG8gc2l0IFN0ZW5ob3VzZSBkb3duIGluIGFuIGF0dGVt
cHQgdG8gcmVpbiBoaW0gaW4gYSBsaXR0bGUgYml0LjwvcD48cD5UaGUgcGF0aWVuY2UgUm91c2gg
c2hvd2VkIFN0ZW5ob3VzZSB3aGlsZSByZWJ1aWxkaW5nIGhpcyBvcmdhbml6YXRpb24gJiM4MjEy
OyBvbmNlIGFtb25nIHRoZSB0b3AgaW4gTkFTQ0FSICYjODIxMjsgcGFpZCBvZmYgU2F0dXJkYXkg
bmlnaHQgd2hlbiBTdGVuaG91c2Ugd29uIGZvciB0aGUgc2Vjb25kIHRpbWUgdGhpcyBzZWFzb24u
IEhpcyB2aWN0b3J5IGF0IERheXRvbmEgSW50ZXJuYXRpb25hbCBTcGVlZHdheSB3YXMgaGlzIHNl
Y29uZCBpbiB0d28gbW9udGhzLiBIZSBoYWQgZ29uZSAxNTUgQ3VwIHJhY2VzIGJlZm9yZSBnZXR0
aW5nIHRvIHZpY3RvcnkgbGFuZS48L3A+PHA+Um91c2ggd2FzbiYjODIxNzt0IGF0IERheXRvbmEg
dG8gY2VsZWJyYXRlIHdpdGggU3RlbmhvdXNlLCB0aG91Z2guIEhlIHRvb2sgdGhlIGhvbGlkYXkg
d2Vla2VuZCBvZmYgYW5kIHdhcyBvbiB2YWNhdGlvbiB3aXRoIGhpcyBncmFuZGRhdWdodGVyLjwv
cD48cD4mIzgyMjA7V2UgYmVsaWV2ZSB3ZSYjODIxNztyZSBvbiB0aGUgcmlnaHQgdHJhY2ssIGFu
ZCB5b3UgYWx3YXlzIHdhbnQgbW9yZSwgYnV0IHdlJiM4MjE3O3JlIHByZXR0eSBleGNpdGVkIGFi
b3V0IHRoZSBkaXJlY3Rpb24gd2UmIzgyMTc7cmUgaGVhZGVkLCBhbmQgdGhhdCYjODIxNztzIGEg
dGVzdGFtZW50IHRvIEphY2sgUm91c2ggYW5kIHdoYXQgaGUmIzgyMTc7cyBzZXQgdXAsJiM4MjIx
OyBSb3VzaCBGZW53YXkgUmFjaW5nIFByZXNpZGVudCBTdGV2ZSBOZXdtYXJrIHNhaWQuPC9wPjxw
PiAmIzgyMjA7SmFjayBpcyBvbiB2YWNhdGlvbiB0YWtpbmcgaGlzIGdyYW5kZGF1Z2h0ZXIgb3V0
IHRvIHNlZSBNb3VudCBSdXNobW9yZSwgYW5kIGl0JiM4MjE3O3Mgc29tZXRoaW5nIHdlJiM4MjE3
O3ZlIGVuY291cmFnZWQgaGltIHRvIGRvIGJlY2F1c2Ugd2hhdCBKYWNrIGhhcyBkb25lIG92ZXIg
dGhlIGxhc3QgeWVhciBpcyByZWFsbHkgZW1wb3dlcmVkIGEgZ3JvdXAgb2YgaW5kaXZpZHVhbHMg
dG8gdHJ5IHRvIHJ1biB0aGUgY29tcGFueSBvbiBhIGRheS10by1kYXkgYmFzaXMuPC9wPjxwPiYj
ODIyMDtUaGlzIGlzIHByb2JhYmx5IEphY2smIzgyMTc7cyBwcm91ZGVzdCBtb21lbnQgYmVjYXVz
ZSB0aGlzIHdhcyBhIHJhY2UgdGhhdCBoZSB3YXNuJiM4MjE3O3QgYXQsIGFuZCB3ZSB3ZXJlIHN0
aWxsIGFibGUgdG8gaW1wbGVtZW50IGV2ZXJ5dGhpbmcgdGhhdCBoZSYjODIxNztzIHRhdWdodCB1
cyBhbmQgZ28gb3V0IHRoZXJlIGFuZCBnZXQgaGltIGluIHZpY3RvcnkgbGFuZS4mIzgyMjE7PC9w
PjxwPlRoZXJlJiM4MjE3O3Mgbm8gZGVueWluZyB0aGF0IFN0ZW5ob3VzZSwgd2hvIHR1cm5zIDMw
IGluIE9jdG9iZXIsIGhhcyBiZWVuIGFuIGludGVncmFsIHBhcnQgb2YgUm91c2gmIzgyMTc7cyB0
dXJuYXJvdW5kLiBIZSYjODIxNztzIGluIGhpcyBmaWZ0aCBmdWxsIHNlYXNvbiBhbmQgd2FzbiYj
ODIxNzt0IHByb21vdGVkIHRvIHRoZSBDdXAgbGV2ZWwgdW50aWwgMjAxMyBhZnRlciBoZSYjODIx
NztkIHdvbiBjb25zZWN1dGl2ZSBYZmluaXR5IFNlcmllcyBjaGFtcGlvbnNoaXBzLjwvcD48cD5U
aGUgcHJvbW90aW9uIHdhcyByb2NreSBmb3IgYSB3aGlsZSwgaW4gcGFydCBiZWNhdXNlIG9mIFN0
ZW5ob3VzZSYjODIxNztzIG5hdHVyYWwgZHJpdmUgdG8gcHVzaCB0b28gaGFyZCwgYW5kIGluIHBh
cnQgYmVjYXVzZSBSb3VzaCB3YXMgb24gYSByYXBpZCByb2FkIHRvd2FyZCBtZWRpb2NyaXR5LiBU
aGUgdGVhbSBoYWQgZ29uZSBmcm9tIGZpdmUgQ3VwIGNhcnMgaW4gaXRzIGhleWRheSBhbmQgYSBt
b25zdGVyIGxpbmV1cCB0aGF0IGluY2x1ZGVkIE1hdHQgS2Vuc2V0aCwgQ2FybCBFZHdhcmRzLCBH
cmVnIEJpZmZsZSBhbmQgS3VydCBCdXNjaCB0byBqdXN0IGEgdHdvLWNhciB0ZWFtIHRoaXMgeWVh
ci48L3A+PHA+JiM4MjE2O0dvdCBpdCBmaWd1cmVkIG91dCYjODIxNzs8L3A+PHA+QXMgdGhlIFJv
dXNoIGdyb3VwIGNvbnRpbnVlZCB0byByZWJ1aWxkLCBTdGVuaG91c2UgZmlndXJlZCBvdXQgaGlz
IHN0cmVuZ3Rocy4gT25lIG9mIHRoZW0sIHNlY29uZC1wbGFjZSBmaW5pc2hlciBDbGludCBCb3d5
ZXIgc2FpZCwgaXMgY2xlYXJseSByYWNpbmcgb24gcmVzdHJpY3RvciBwbGF0ZSB0cmFja3MuIFN0
ZW5ob3VzZSYjODIxNztzIGZpcnN0IHZpY3Rvcnkgd2FzIGluIE1heSBhdCBUYWxsYWRlZ2EuPC9w
PjxwPiYjODIyMDtIZSBkb2VzIGEgZ29vZCBqb2Igb2YgYmxvY2tpbmcuIEhlJiM4MjE3O3MgbGVh
cm5lZCBhIGxvdC4gSGUmIzgyMTc7cyBiZWNvbWUgYSBnb29kIHBsYXRlIHJhY2VyLCYjODIyMTsg
Qm93eWVyIHNhaWQuICYjODIyMDtJIHJlbWVtYmVyIHdoZW4gaGUgY2FtZSBpbiwgaGUgd2FzIGEg
bGl0dGxlIGJpdCBjaGFvdGljLCBidXQgaGUmIzgyMTc7cyBub3Qgbm93LiBIZSYjODIxNztzIGdv
dCBpdCBmaWd1cmVkIG91dCwgYW5kIGhlJiM4MjE3O3Mgd29uIHR3byBvZiB0aGVtLiYjODIyMTs8
L3A+PHA+U3RlbmhvdXNlIGxhdWdoZWQgYXQgQm93eWVyJiM4MjE3O3MgdXNlIG9mIHRoZSB3b3Jk
ICYjODIyMDtjaGFvdGljJiM4MjIxOyBhbmQgY2hhbGtlZCBpdCB1cCB0byBjb21pbmcgdGhyb3Vn
aCB0aGUgcmFua3MgcmFjaW5nIHNwcmludCBjYXJzLiBCdXQgYWN0dWFsbHkgaGF2aW5nIGEgY2Fy
IHRoYXQgY2FuIGNvbnRlbmQgaGFzIGJlZW4gYSBzaWduaWZpY2FudCBwYXJ0IG9mIHRoZSBncm93
aW5nIHByb2Nlc3MuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHRoaW5rIHVzIGRpcnQgZ3V5cywgd2UgZHJpdmUg
dGhlIGNhciByZWFsbHkgaGFyZCwmIzgyMjE7IFN0ZW5ob3VzZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSB0aGlu
ayBhIGxvdCBvZiB0aGUgdGltZXMgYXMgYSByYWNlIGNhciBkcml2ZXIgeW91IHRyeSB0byB0YWtl
IHRoZSBjYXIgYW5kIHB1dCBpdCBvbiB5b3VyIGJhY2suIEl0JiM4MjE3O3MgdG91Z2ggdG8gZG8g
aW4gdGhlIEN1cCBTZXJpZXMuIEV2ZXJ5dGhpbmcgaGFzIGdvdCB0byBhbGlnbiByaWdodCwgYW5k
IEkgdGhpbmsgd2hlbiBJIGNhbWUgaW50byB0aGUgQ3VwIFNlcmllcywgSSBhbG1vc3QgdGhvdWdo
dCB3ZSB3ZXJlIGdvaW5nIHRvIHdpbiBvdXIgZmlyc3QgcmFjZSBhdCBLYW5zYXMgdGhhdCB5ZWFy
IGFuZCBnZXQgb3VyIGZpcnN0IHdpbiBvdXQgb2YgdGhlIHdheS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZW4g
cmVhbGx5IGtpbmQgb2Ygc3RydWdnbGVkIGFmdGVyIHRoYXQuIEkgZmVlbCBsaWtlIGp1c3QgdHJ5
aW5nIHRvbyBoYXJkIGFuZCBtYWtpbmcgbWlzdGFrZXMgYW5kIHVzIG5vdCBuZWNlc3NhcmlseSBo
YXZpbmcgdGhlIGNhcnMgd2hlcmUgd2Ugd2FudCB0aGVtIGFuZCBldmVyeWJvZHkgd2FzIGp1c3Qg
dHJ5aW5nIHRvIGRvIG1vcmUgdGhhbiB3ZSB3ZXJlIGNhcGFibGUgb2YgZm9yIGEgbG9uZyB0aW1l
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+Tm93IHRoYXQgdGhlIHJlYnVpbGQgaGFzIHR1cm5lZCBhbiBvYnZpb3Vz
IGNvcm5lciBpdCYjODIxNztzIHVwIHRvIFN0ZW5ob3VzZSB0byBjb250aW51ZSBkZWxpdmVyaW5n
IG9uIHRoZSB0cmFjay48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.