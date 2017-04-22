NASCAR: Sticky situation with inconsistent track conditions at Bristol

PHA+QlJJU1RPTCwgVGVubi46IFRoZSBtb21lbnQgcHJhY3RpY2UgZW5kZWQgYXQgQnJpc3RvbCBN
b3RvciBTcGVlZHdheSwgS3VydCBCdXNjaCBjbGltYmVkIHRoZSBzdGVlcCBiYW5raW5nIG9mIHRo
ZSBjb25jcmV0ZSBidWxscmluZy4gSGUgY2hlY2tlZCB0aGUgdHJhY2sgdGVtcGVyYXR1cmUgaW4g
c2V2ZXJhbCBzcG90cywgdGhlbiB1c2VkIGhpcyBzaG9lcyB0byB0ZXN0IHRoZSBncmlwIG9mIHRo
ZSBzdXJmYWNlIGFzIGhlIHNjdWZmZWQgaGlzIHdheSBiYWNrIGRvd24uPC9wPjxwPlRoZXJlJiM4
MjE3O3MgYSBzdGlja3kgc2l0dWF0aW9uIGhlYWRpbmcgaW50byBTdW5kYXkmIzgyMTc7cyByYWNl
IGluIFRodW5kZXIgVmFsbGV5LCBhbmQgaXQmIzgyMTc7cyBjYXVzaW5nIGZpdHMgZm9yIHRoZSBk
cml2ZXJzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyB0b3VnaCB0byB0cnVzdCwgaXQmIzgyMTc7
cyB0b3VnaCB0byBwcmVkaWN0LCYjODIyMTsgc2FpZCBCdXNjaCwgYSBmaXZlLXRpbWUgQnJpc3Rv
bCB3aW5uZXIuPC9wPjxwPkJyaXN0b2wgb2ZmaWNpYWxzIGFwcGxpZWQgYSBWSFQgcmVzaW4gdG8g
dGhlIHRyYWNrIHN1cmZhY2UgdGhhdCBpcyBpbnRlbmRlZCB0byBlbmhhbmNlIGdyaXAuIFRoZSBU
cmFja0JpdGUgaXMgbXVjaCB3aWRlciB0aGFuIGl0IHdhcyBsYXN0IHN1bW1lciwgd2hlbiBCcmlz
dG9sIGZpcnN0IHRyaWVkIGl0IGluIEF1Z3VzdCBpbiBhbiBlZmZvcnQgdG8gbWFrZSBhIHN0cm9u
Z2VyIHNlY29uZCBsYW5lLiBUaGUgdG9wIGxhbmUgZm9yIHllYXJzIGhhZCBiZWVuIHRoZSBwcmVm
ZXJyZWQgbGluZSwgYnV0IHRoZSB3aWRlciBzd2F0aCBvZiBWSFQgc2VlbXMgdG8gaGF2ZSBtYWRl
IHRoZSBib3R0b20gb2YgdGhlIHRyYWNrIHRoZSBwbGFjZSB0byBiZSBhcyBkcml2ZXJzIHVzZWQg
bGltaXRlZCBwcmFjdGljZSB0aW1lIHRvIHByZXBhcmUgZm9yIFN1bmRheS48L3A+PHA+SW50ZXJt
aXR0ZW50IHJhaW4gYXQgQnJpc3RvbCBoYXMgd2lwZWQgb3V0IGEgdG9uIG9mIHRoZSBub3RlcyBk
cml2ZXJzIGhhdmUgZ2F0aGVyZWQgYWJvdXQgdGhlIHN1cmZhY2UgYmVjYXVzZSBldmVyeSB0aW1l
IHRoZXkgdGhpbmsgdGhleSYjODIxNzt2ZSBmaWd1cmVkIG91dCBhIGxhbmUsIHRoZSBzaG93ZXJz
IHdhc2ggb2ZmIGFueSB0aXJlIHJ1YmJlciB0aGF0JiM4MjE3O3MgYmVlbiBhY2N1bXVsYXRlZC4g
VGhlIFhmaW5pdHkgU2VyaWVzIHJhY2Ugd2FzIHN0b3BwZWQgZm9yIHJhaW4gU2F0dXJkYXksIGhv
dXJzIGFmdGVyIHRoZSBDdXAgZHJpdmVycyBoYWQgY29tcGxldGVkIHRoZWlyIGZpbmFsIHByYWN0
aWNlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIHN1cmZhY2Ugd2FzIHJlYWwgc2xpY2sgYW5kIHRoZW4gaXQg
d2FzIHJlYWxseSBncmlwcHkgYW5kIHRoZW4gaXQgc3RhcnRlZCB0byBzbGlja2VuIGJhY2sgdXAs
JiM4MjIxOyBCcmFkIEtlc2Vsb3dza2kgc2FpZC4gJiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgZ29pbmcgdG8g
YmUgYW4gZXZvbHZpbmcgc3VyZmFjZSByYWNlLCBzbyB0aGF0IGp1c3QgbWVhbnMgaXQmIzgyMTc7
cyBnb2luZyB0byBiZSB0b3VnaC4gV2UmIzgyMTc7cmUgc3VwcG9zZWQgdG8gYmUgdGhlIGJlc3Qs
IHNvIHdlJiM4MjE3O2xsIGhhdmUgdG8gZmlndXJlIGl0IG91dC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4
MjE3O3MgY2hhbmdpbmcgZmFzdGVyIHRoYW4gSSBjYW4ga2VlcCB1cCB3aXRoIGl0LiBUaGlzIHdp
bGwgYmUgYSB3ZWVrZW5kIGZ1bGwgb2YgdGhpbmdzIHdlJiM4MjE3O3ZlIG5ldmVyIHNlZW4gYmVm
b3JlLCB3aGljaCB1c3VhbGx5IG1lYW5zIHRoZSBmaWVsZCBpcyBwcml2eSB0byBtYWtpbmcgYSBs
b3Qgb2YgbWlzdGFrZXMsIGEgbG90IG9mIGFjdGlvbiwgYSBsb3Qgb2Ygd3JlY2tzIGFuZCB0aGF0
JiM4MjE3O3Mgbm90IGFsd2F5cyBhIGJhZCB0aGluZy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlNldmVuLXRpbWUg
TkFTQ0FSIGNoYW1waW9uIEppbW1pZSBKb2huc29uIHNhaWQgdGhlIGRyaXZlciYjODIxNztzIGNv
dW5jaWwgbWV0IGR1cmluZyB0aGUgZmFsbCBhbmQgd2FzIGluIGZhdm9yIG9mIEJyaXN0b2wgY29u
dGludWluZyB0byBleHBsb3JlIHVzaW5nIHRoZSBWSFQgYmVjYXVzZSAmIzgyMjA7d2Ugd2VyZSBh
bGwgZWFnZXIgdG8gbWFrZSBzdXJlIGl0IHdhcyBiYWNrIGRvd24gYW5kIHRob3VnaHQgdGhhdCBp
dCBkaWQgb2ZmZXIgbW9yZSBvcHRpb25zLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSB3ZWxjb21lIGFueSBjaGFu
Z2UgdGhhdCBtaWdodCBiZSB0aHJvd24gYXQgdXMgYW5kIGFueSBvcHBvcnR1bml0eSB0byBjcmVh
dGUgZGlmZmVyZW50IGxhbmVzIGFuZCBzZWFyY2hpbmcgYXJvdW5kIHRoZSByYWNlIHRyYWNrLCYj
ODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+T25seSBldmVyeSB0aW1lIG9uIHRoZSB0cmFjaywgdGhlIGJv
dHRvbSBsYW5lIGlzIHdoZXJlIGV2ZXJ5b25lIHdhbnRzIHRvIGJlICYjODIxMjsgYWxsIGJ1dCBj
dXJyZW50IHBvaW50cyBsZWFkZXIgS3lsZSBMYXJzb24uPC9wPjxwPkxhcnNvbiwgd2hvIHN0YXJ0
cyBvbiB0aGUgcG9sZSBiZWNhdXNlIEZyaWRheSBxdWFsaWZ5aW5nIHdhcyB3YXNoZWQgb3V0LCB3
YXMgYW1vbmcgb25seSBhIGhhbmRmdWwgb2YgZHJpdmVycyB0cnlpbmcgdG8gcnVuIG5lYXIgdGhl
IHdhbGwgZHVyaW5nIHByYWN0aWNlLiBJdCBhbG1vc3QgYml0IGhpbSBkdXJpbmcgU2F0dXJkYXkg
bW9ybmluZyYjODIxNztzIHNlc3Npb24gd2hlbiBoZSBzcHVuIGFuZCBjbGlwcGVkIHRoZSBvdXRz
aWRlIHdhbGwuIEl0IGNhdXNlZCBvbmx5IGNvc21ldGljIGRhbWFnZSB0byBoaXMgY2FyLjwvcD48
cD5CdXQsIGFmdGVyIHJ1bm5pbmcgYSBjaHVuayBvZiBwcmFjdGljZSBvbiB0aGUgYm90dG9tIGxp
bmUsIGhlIHdlbnQgdG8gd29yayBvbiB0aGUgdG9wIGFuZCB3b25kZXJlZCB3aHkgc28gZmV3IG90
aGVyIGRyaXZlcnMgd2VyZSB3aWxsaW5nIHRvIHRyeSB0byBtYWtlIGl0IGEgdHdvLWxhbmUgdHJh
Y2suPC9wPjxwPlNob3VsZCB0aGUgdG9wIGxpbmUgZmFpbCB0byBiZWNvbWUgYXBwZWFsaW5nIGJ5
IHJhY2UgdGltZSwgQnJpc3RvbCBjb3VsZCByZXZlcnQgdG8gdGhlIHdheSBpdCBvbmNlIHdhcyAm
IzgyMTI7IGEgb25lLWxhbmUgdHJhY2sgaW4gd2hpY2ggYnVtcGluZyBhIGNhciBvdXQgb2YgdGhl
IHdheSB3YXMgdGhlIG9ubHkgd2F5IHRvIG1ha2UgYSBwYXNzLjwvcD48cD5UaGUgb2xkIHdheXM8
L3A+PHA+VGhlIGN1cnJlbnQgY3JvcCBvZiB5b3VuZ2VyIGRyaXZlcnMgaW4gTkFTQ0FSJiM4MjE3
O3MgdG9wIHNlcmllcyBoYXMgbmV2ZXIgZXhwZXJpZW5jZWQgdGhlIG9sZCBidW1wLWFuZC1ydW4g
d2F5cyB0aGF0IG1hZGUgQnJpc3RvbCBmYW1vdXMuIEl0IGNvdWxkIGJlIGEgZGlzYWR2YW50YWdl
IHRvIExhcnNvbiBhbmQgQ2hhc2UgRWxsaW90dCwgd2hvIGJvdGggc3RhcnQgb24gdGhlIGZyb250
IHJvdy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgbWVhbiBJIHdpbGwgcHJvYmFibHkgaGF2ZSB0byBnbyBiYWNr
IGFuZCB3YXRjaCBsaWtlIDE5ODAgQnJpc3RvbCBvciBzb21ldGhpbmcgbGlrZSB0aGF0LCYjODIy
MTsgTGFyc29uIHF1aXBwZWQuICYjODIyMDtNeXNlbGYgYW5kIENoYXNlLCB3aG8gSSBmZWVsIGxp
a2UgaGF2ZSBiZWVuIHRoZSBmYXN0ZXN0IGFsbCB5ZWFyIGxvbmcgd2hvIGFyZSB5b3VuZywgaGF2
ZW4mIzgyMTc7dCBnb3R0ZW4gdG8gcmFjZSBhcm91bmQgQnJpc3RvbCB3aGVuIGl0JiM4MjE3O3Mg
YmVlbiBvbiB0aGUgYm90dG9tLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSB0aGluayB5b3Ugd2lsbCBzZWUgc29t
ZSBvZiB0aGUgdmV0ZXJhbnMsIHRoZSBvbGRlciBndXlzIHdobyBkaWQgZ2V0IHRvIHJ1biBvbiB0
aGUgb2xkIEJyaXN0b2wgZXhjZWwgaWYgaXQgZG9lcyBlbmQgdXAgYmVpbmcgYXJvdW5kIHRoZSBi
b3R0b20uJiM4MjIxOzwvcD48cD5IYXBweSBob3VyPC9wPjxwPkt5bGUgQnVzY2ggbGVkIHRoZSBm
aWVsZCBpbiBTYXR1cmRheSYjODIxNztzIGZpbmFsIHByYWN0aWNlLiBIZSBoYWQgdHdvIHdpbnMg
YXQgdGhpcyBwb2ludCBvZiB0aGUgc2Vhc29uIGxhc3QgeWVhciBidXQgaGFzIHlldCB0byB2aXNp
dCB2aWN0b3J5IGxhbmUgdGhpcyBzZWFzb24uPC9wPjxwPkluIGZhY3QsIGFsbCBvZiBKb2UgR2li
YnMgUmFjaW5nIGlzIHN0aWxsIHNlZWtpbmcgaXRzIGZpcnN0IEN1cCB2aWN0b3J5LjwvcD48cD5C
dXNjaCBsZWQgdGhlIGZpZWxkIHdpdGggYSBsYXAgYXQgMTI4LjU2MyBtcGggYW5kIHRlYW1tYXRl
IERhbmllbCBTdWFyZXogd2FzIHNlY29uZCBhdCAxMjguMjYyLjwvcD48cD5LYXNleSBLYWhuZSBw
b3N0ZWQgdGhlIGJlc3QgMTAtbGFwIGF2ZXJhZ2UgYXQgMTI3LjQ4MiBtcGguPC9wPjxwPlhmaW5p
dHkgU2VyaWVzPC9wPjxwPkVyaWsgSm9uZXMgY2xhaW1lZCBiYWNrLXRvLWJhY2sgWGZpbml0eSBT
ZXJpZXMgdmljdG9yaWVzLCBhdCBib3RoIEJyaXN0b2wgTW90b3IgU3BlZWR3YXkgYW5kIG9uIHRo
ZSBzZWFzb24uPC9wPjxwPkpvbmVzIGFsc28gd29uIGF0IFRleGFzIE1vdG9yIFNwZWVkd2F5IG9u
IEFwcmlsIDgsIGFuZCBoZSB3YXMgdGhlIGRlZmVuZGluZyByYWNlIHdpbm5lciBhdCBCcmlzdG9s
IGZyb20gbGFzdCB5ZWFyLjwvcD48cD5XaXRoIDIwIGxhcHMgcmVtYWluaW5nLCBKb25lcyBtb3Zl
ZCBSeWFuIEJsYW5leSBvdXQgb2YgdGhlIGxlYWQgdG8gdGFrZSBvdmVyIHRoZSB0b3Agc3BvdCBp
biBhIHJhY2UgU2F0dXJkYXkgdGhhdCBoYWQgYSBsZW5ndGh5IGludGVycnVwdGlvbiBmb3IgcmFp
bi48L3A+PHA+SGUgbGF0ZXIgaGFkIHRvIGhvbGQgQmxhbmV5IG9mZiBvbiBhIHRocmVlLWxhcCBz
aG9vdG91dCBhdCB0aGUgZmluaXNoIHRvIGVhcm4gdGhlIGVpZ2h0aCBYZmluaXR5IFNlcmllcyBy
YWNlIG9mIGhpcyBjYXJlZXIuPC9wPjxwPkJsYW5leSBmaW5pc2hlZCBzZWNvbmQgJiM4MjEyOyB0
aGUgc2FtZSByZXN1bHQgaGUmIzgyMTc7cyBoYWQgaW4gYWxsIHRocmVlIFhmaW5pdHkgU2VyaWVz
IHJhY2VzIGhlJiM4MjE3O3MgZW50ZXJlZC48L3A+PHA+RGFuaWVsIFN1YXJleiB3YXMgdGhpcmQg
dG8gZ2l2ZSB0aGUgSkdSIGNhcnMgdHdvIHNwb3RzIGluIHRoZSB0b3AgdGhyZWUuIFhmaW5pdHkg
U2VyaWVzIGxlYWRlciBFbGxpb3R0IFNhZGxlciB3YXMgZm91cnRoLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.