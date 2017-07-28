NASCAR: Target to end sponsorship with Chip Ganassi Racing, Kyle Larson

PHA+UmV0YWlsIGdpYW50IFRhcmdldCB3aWxsIGxlYXZlIE5BU0NBUiBhdCB0aGUgZW5kIG9mIHRo
aXMgc2Vhc29uIGFmdGVyIDE2IHllYXJzIHdpdGggQ2hpcCBHYW5hc3NpIFJhY2luZy48L3A+PHA+
VGFyZ2V0IGhhZCBzZXJ2ZWQgYXMgdGhlIHByaW1hcnkgc3BvbnNvciBmb3IgQ3VwIGRyaXZlciBL
eWxlIExhcnNvbiBzaW5jZSBoaXMgZGVidXQgaW4gMjAxMy4gVGhlIDI0LXllYXItb2xkIExhcnNv
biBoYXMgZW1lcmdlZCBhcyBvbmUgb2YgdGhlIGJyaWdodGVzdCB5b3VuZyBzdGFycyBpbiBOQVND
QVIgYW5kIGhhcyB0d28gd2lucyBhbmQgbmluZSB0b3AtMTAgZmluaXNoZXMgdGhpcyBzZWFzb24u
PC9wPjxwPkhpcyBzdWNjZXNzIHdhc24mIzgyMTc7dCBlbm91Z2ggdG8ga2VlcCBUYXJnZXQgaW50
ZXJlc3RlZCBpbiByYWNpbmcuIFRoZSBNaW5uZWFwb2xpcy1iYXNlZCByZXRhaWwgZ2lhbnQgbGVm
dCBHYW5hc3NpIGFuZCBJbmR5JiMxNzM7Q2FyIGF0IHRoZSBlbmQgb2YgbGFzdCBzZWFzb24gZm9s
bG93aW5nIGEgMjcteWVhciBydW4uPC9wPjxwPlRhcmdldCBzYXlzIGl0IHdpbGwgZm9jdXMgaXQg
c3BvcnRzIHNwb25zb3JzaGlwIG9uIHNvY2Nlci48L3A+PHA+JiM4MjIwO0FzIHdlIGxvb2tlZCB0
byBldm9sdmUgb3VyIHNwb3J0cyBtYXJrZXRpbmcgcHJvZ3JhbSwgc29jY2VyIHByb3ZpZGVkIFRh
cmdldCB3aXRoIGEgdW5pcXVlIG9wcG9ydHVuaXR5IHRvIHJlYWNoIG91ciBndWVzdHMgaW4gbmV3
IHBsYWNlcywgYW5kIGF0IGFsbCBsZXZlbHMgb2YgdGhlIHNwb3J0LCYjODIyMTsgVGFyZ2V0IHNh
aWQgaW4gYSBzdGF0ZW1lbnQuPC9wPjxwPkdhbmFzc2kgdGhhbmtlZCBUYXJnZXQgZm9yIGl0cyBz
dXBwb3J0IG9mIGhpcyBhdXRvIHJhY2luZyB0ZWFtcyBmb3IgMjggeWVhcnMuPC9wPjxwPldoaWxl
IG1hbnkgTkFTQ0FSIHRlYW1zIGhhdmUgcnVuIGludG8gc3BvbnNvcnNoaXAgd29lcyBpbiB0aGUg
cGFzdCBmZXcgc2Vhc29ucywgTGFyc29uIGNvdWxkIGJlIG9uZSBvZiB0aGUgZXhjZXB0aW9ucyBh
bmQgbWlnaHQgbm90IGhhdmUgYSBtYWpvciBwcm9ibGVtIGxhbmRpbmcgYSBwcmltYXJ5IHNwb25z
b3IgZm9yIDIwMTggYW5kIGJleW9uZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0t5bGUgTGFyc29uIGlzIGEgb25j
ZS1pbi1hLWdlbmVyYXRpb24gdGFsZW50LiBIZSBhbmQgdGhlIE5vLiA0MiBDaGV2cm9sZXQgd2ls
bCBzdGlsbCBiZSBvbiB0aGUgdHJhY2sgZm9yIGEgbG9uZyB0aW1lLCB0aGUgb25seSBkaWZmZXJl
bmNlIGlzIHRoYXQgdGhleSB3aWxsIGhhdmUgZGlmZmVyZW50IGNvbG9ycywmIzgyMjE7IEdhbmFz
c2kgc2FpZC48L3A+PHA+VGFyZ2V0IGFuZCBHYW5hc3NpIHBhcnRuZXJlZCBmb3IgMTEgY2hhbXBp
b24mIzE3MztzaGlwcyBhbmQgZm91ciBJbmRpYW5hcG9saXMgNTAwIHZpY3RvcmllcyBpbiBJbmR5
Q2FyLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.