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NASCAR: With an eye on fitness, nutrition, Danica Patrick considers life after racing

By Jenna Fryer
Associated Press

Published: April 18, 2017 - 11:14 AM

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