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2017 NBA Draft Order

Associated Press

Published: June 22, 2017 - 02:47 PM
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FILE - In this Jan. 29, 2017, file photo, Washington guard Markelle Fultz (20) is shown during the second half of an NCAA college basketball game against Arizona, in Tucson, Ariz. Fultz is the likely No. 1 pick in the NBA Draft on Thursday night, June 22. (AP Photo/Rick Scuteri, File)


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