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NBA Playoffs: Round 2, Game 4 | Cavaliers 109, Raptors 102

Cavaliers 109, Raptors 102: LeBron James scores 35 points, Cavs complete sweep of Raptors

By Ian Harrison
Associated Press

Published: May 7, 2017 - 07:03 PM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) slam dunks the ball past Toronto Raptors forward Serge Ibaka (9) during first half eastern conference semi-final NBA basketball action in Toronto on Sunday, May 7, 2017. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP)

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