Cavaliers 109, Raptors 102: LeBron James scores 35 points, Cavs complete sweep of Raptors

PHA+VE9ST05UTzogTGVCcm9uIEphbWVzIGFuZCB0aGUgQ2F2YWxpZXJzIGFyZSBoZWFkZWQgYmFj
ayB0byBhIGZhbWlsaWFyIHBsYWNlIGFmdGVyIHN3ZWVwaW5nIGFzaWRlIGFub3RoZXIgb3Zlcm1h
dGNoZWQgb3Bwb25lbnQuPC9wPjxwPkphbWVzIHNjb3JlZCAzNSBwb2ludHMsIEt5cmllIElydmlu
ZyBhZGRlZCAyNyBhbmQgdGhlIENhdnMgc3dlcHQgdGhlIFRvcm9udG8gUmFwdG9ycywgd2lubmlu
ZyAxMDktMTAyIG9uIFN1bmRheSB0byBnaXZlIEphbWVzIGhpcyBzZXZlbnRoIGNvbnNlY3V0aXZl
IHRyaXAgdG8gdGhlIEVhc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZSBmaW5hbHMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYj
ODIxNztzIHJld2FyZGluZyB3aGVuIHlvdSBjYW4gYWR2YW5jZSwmIzgyMjE7IEphbWVzIHNhaWQu
ICYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIG5vdCBqdXN0IGdpdmVuIHRvIHlvdSwgeW91IGhhdmUgdG8gZ28g
b3V0IGFuZCBlYXJuIGl0LiBPbmNlIGFnYWluIEkmIzgyMTc7bSBwYXJ0IG9mIGEgdGVhbSB0aGF0
JiM4MjE3O3MgYmVlbiBhYmxlIHRvIGFkdmFuY2UgdG8gdGhlIEVhc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZSBm
aW5hbHMuIEl0JiM4MjE3O3MgZ29pbmcgdG8gYmUgbXkgbmludGggdGltZSBpbiAxNCB5ZWFycy4g
SSYjODIxNztsbCB0YWtlIHRob3NlIG51bWJlcnMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5LeWxlIEtvcnZlciBz
Y29yZWQgMTggcG9pbnRzIHRvIGhlbHAgdGhlIENhdmFsaWVycyBiZWNvbWUgdGhlIGZpcnN0IHRl
YW0gdG8gd2luIGVpZ2h0IGNvbnNlY3V0aXZlIHBsYXlvZmYgZ2FtZXMgdGhlIHllYXIgZm9sbG93
aW5nIGEgdGl0bGUsIGFuZCB0aGUgZmlyc3QgdGVhbSB0byB3aW4gZWlnaHQgaW4gYSByb3cgaW4g
Y29uc2VjdXRpdmUgcG9zdHNlYXNvbnMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUgZmFjdCB0aGF0IHdlIHBs
YXkgb3VyIGJlc3QgYmFza2V0YmFsbCBpbiB0aGUgcG9zdHNlYXNvbiBsZXRzIHVzIGtub3cgdGhh
dCB3ZSYjODIxNztyZSB1cCBmb3IgdGhlIGNoYWxsZW5nZSwmIzgyMjE7IHNhaWQgSmFtZXMsIHdo
byBoYWQgbmluZSByZWJvdW5kcyBhbmQgc2l4IGFzc2lzdHMuPC9wPjxwPkNoYW5uaW5nIEZyeWUg
c2NvcmVkIDEwIHBvaW50cywgYW5kIElydmluZyBoYWQgbmluZSBhc3Npc3RzIGZvciBDbGV2ZWxh
bmQuIFRoZSBDYXZzIHdlcmUgMTYtZm9yLTQxIGZyb20gMy1wb2ludCByYW5nZS48L3A+PHA+JiM4
MjIwO1doZW4gTGVCcm9uIGlzIHNob290aW5nIHRoZSAzIGJhbGwgdGhlIHdheSBoZSBpcywgYXQg
dGhlIHJhdGUgaGUmIzgyMTc7cyBzaG9vdGluZyBpdCwgdGhleSYjODIxNztyZSBkaWZmaWN1bHQs
JiM4MjIxOyBSYXB0b3JzIGNvYWNoIER3YW5lIENhc2V5IHNhaWQuICYjODIyMDtJdCYjODIxNztz
IGdvbmcgdG8gdGFrZSBhIEhlcmN1bGVhbiBlZmZvcnQgdG8gYmVhdCB0aGVtLiYjODIyMTs8L3A+
PHA+VGhlIENhdnMgZmluaXNoZWQgb2ZmIHRoZSBSYXB0b3JzIGFib3V0IGFuIGhvdXIgYmVmb3Jl
IEdhbWUgNCBiZXR3ZWVuIHRoZSBDZWx0aWNzIGFuZCBXaXphcmRzIHRpcHBlZCBvZmYgaW4gV2Fz
aGluZ3Rvbi48L3A+PHA+VGhhdCBzZXJpZXMgd29uJiM4MjE3O3QgZW5kIHVudGlsIFdlZG5lc2Rh
eSBuaWdodCBhdCB0aGUgZWFybGllc3QsIGFuZCBjb3VsZCBydW4gdW50aWwgTW9uZGF5IG5pZ2h0
LCBtZWFuaW5nIHRoZSBDYXZhbGllcnMgd2lsbCBoYXZlIHBsZW50eSBvZiB0aW1lIHRvIHJlc3Qg
YmVmb3JlIHRoZSBFYXN0ZXJuIENvbmZlcmVuY2UgZmluYWxzLjwvcD48cD5Bc2tlZCB0byBjaG9v
c2UgYmV0d2VlbiB0aGUgQ2VsdGljcyBhbmQgV2l6YXJkcywgSmFtZXMgY2xhaW1lZCBub3QgdG8g
aGF2ZSBhIHByZWZlcnJlZCBvcHBvbmVudC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0IGRvZXNuJiM4MjE3O3Qg
bWF0dGVyIHRvIG1lLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0kmIzgyMTc7bSBleGNpdGVkIGFi
b3V0IHVzIGdldHRpbmcgYW4gb3Bwb3J0dW5pdHkgdG8gcmVwcmVzZW50IG91ciBmcmFuY2hpc2Ug
aW4gdGhlIEVhc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZSBmaW5hbHMgdG8gZ28gcGxheSBmb3IgdGhlIGJpZyBv
bmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5TZXJnZSBJYmFrYSBzY29yZWQgMjMgcG9pbnRzIGFuZCBEZU1hciBE
ZVJvemFuIGhhZCAyMiBmb3IgdGhlIFJhcHRvcnMsIHdobyB0b29rIHRoZWlyIGZpcnN0IGZvdXJ0
aC1xdWFydGVyIGxlYWQgb2YgdGhlIHNlcmllcyBidXQgY291bGRuJiM4MjE3O3QgYXZvaWQgdGhl
aXIgZm91cnRoIGNvbnNlY3V0aXZlIGxvc3MuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBuZWVkZWQgdGhhdCwg
d2UgbmVlZGVkIHRvIGJlIHRlc3RlZCB0aHJvdWdob3V0IDQ4LW1pbnV0ZSBnYW1lcywmIzgyMjE7
IElydmluZyBzYWlkLiAmIzgyMjA7T25lIG9mIHRoZSBoYXJkZXN0IHRoaW5ncyB0byBkbyBpcyBz
d2VlcCB0ZWFtcy4gV2UgdW5kZXJzdGFuZCBob3cgaW1wb3J0YW50IGl0IGlzIHRvIGNvbWUgaW4g
YW5kIGdldCBhIHdpbiBhbmQgZ2V0IHJlc3QuJiM4MjIxOzwvcD48cD5NYWtpbmcgaGlzIHNlY29u
ZCBzdGFydCBpbiBwbGFjZSBvZiBpbmp1cmVkIHBvaW50IGd1YXJkIEt5bGUgTG93cnksIENvcnkg
Sm9zZXBoIGhhZCAyMCBwb2ludHMgYW5kIDEyIGFzc2lzdHMgZm9yIHRoZSBSYXB0b3JzLCB3aG8g
bG9zdCBpbiBzaXggZ2FtZXMgdG8gdGhlIENhdnMgbGFzdCB5ZWFyIGluIHRoZSBDb25mZXJlbmNl
IGZpbmFscy4gUC5KIFR1Y2tlciBoYWQgMTQgcG9pbnRzIGFuZCAxMiBhc3Npc3RzIGluIGhpcyBm
aXJzdCBjYXJlZXIgcGxheW9mZiBzdGFydC48L3A+PHA+QSAzIGJ5IHRoZSBSYXB0b3JzJiM4MjE3
OyBGcmVkIFZhbiBWbGVldCBjdXQgaXQgdG8gODctODYgYXQgOTo1MSBvZiB0aGUgZm91cnRoLCBi
dXQgSmFtZXMgYW5zd2VyZWQgd2l0aCBhIDMuIFRoZSBSYXB0b3JzIGtlcHQgaXQgY2xvc2UsIGFu
ZCB0b29rIGEgOTMtOTIgbGVhZCB3aGVuIEliYWthIGNvbnZlcnRlZCBhIHRocmVlLXBvaW50IHBs
YXkgd2l0aCA2OjM4IGxlZnQuPC9wPjxwPklydmluZyByZXNwb25kZWQgd2l0aCBhIDMgYW5kLCBm
b2xsb3dpbmcgYSBtaXNzZWQgc2hvdCBieSBEZVJvemFuLCBhZGRlZCB0d28gZnJlZSB0aHJvd3Mg
dG8gcHV0IHRoZSBDYXZzIHVwIDk3LTkyIGF0IDU6NTQuIEFmdGVyIGEgYmFza2V0IGJ5IENvcnkg
Sm9zZXBoLCBJcnZpbmcgYWRkZWQgdHdvIG1vcmUgZnJlZSB0aHJvd3MgYW5kIGEgbGF5dXAsIHNj
b3JpbmcgYWxsIG9mIHRoZSBDYXZzJiM4MjE3OyBwb2ludHMgaW4gYW4gMTEtMiBydW4gdGhhdCBn
YXZlIHRoZW0gYSAxMDMtOTUgZWRnZSB3aXRoIDQ6MDAgcmVtYWluaW5nLjwvcD48cD4mIzgyMjA7
V2UgbmVlZGVkIHRoYXQgc3BhcmssJiM4MjIxOyBKYW1lcyBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2UganVzdCB3
YW50ZWQgdG8gdHJ5IHRvIGdldCBkZWZlbnNpdmUgc3RvcHMgd2hpbGUgaGUgd2FzIGluIHRoZSB6
b25lIGFuZCB3ZSB3ZXJlIGFibGUgdG8gZG8gdGhhdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBSYXB0b3Jz
IHBvc3RlZCBiYWNrLXRvLWJhY2sgNTAtd2luIHNlYXNvbnMgZm9yIHRoZSBmaXJzdCB0aW1lIGlu
IGZyYW5jaGlzZSBoaXN0b3J5IGFuZCByZWFjaGVkIHRoZSBwbGF5b2ZmcyBmb3IgdGhlIGZvdXJ0
aCBjb25zZWN1dGl2ZSB5ZWFyLiBCZWVmZWQtdXAgYnkgbGF0ZS1zZWFzb24gZGVhbHMgZm9yIEli
YWthIGFuZCBUdWNrZXIsIHRoZXkgZXhwZWN0ZWQgdG8gcHVzaCB0aGUgQ2F2cyBhIGxpdHRsZSBo
YXJkZXIgdGhpcyB5ZWFyLCBidXQgc2hvd2VkIHRoZXkgc3RpbGwgY291bGRuJiM4MjE3O3QgaGFu
ZGxlIHRoZSBkZWZlbmRpbmcgTkJBIGNoYW1waW9ucy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3Mg
b24gdXMgdG8gbGV0IHRoaXMgc2luayBpbiBhbmQgdW5kZXJzdGFuZCB3ZSBnb3R0YSBjb21lIGJh
Y2sgYmV0dGVyLCBpbmRpdmlkdWFsIGFuZCB0ZWFtLXdpc2UsJiM4MjIxOyBEZVJvemFuIHNhaWQu
PC9wPjxwPkNhc2V5IHRyaWVkIHRvIHByZWFjaCB0aGUgcG9zaXRpdmVzLCBidXQgYWNrbm93bGVk
Z2VkIHRoYXQgaGlzIHRlYW0mIzgyMTc7cyBwZXJmb3JtYW5jZSBoYWRuJiM4MjE3O3QgYmVlbiBn
b29kIGVub3VnaC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0IGZlZWxzIGJhZCwgaXQgd2FzIHVnbHksIGJ1dCBp
dCBzaG91bGRuJiM4MjE3O3QgZGltaW5pc2ggdGhlIGV4Y2VsbGVudCByZWd1bGFyIHNlYXNvbiB3
ZSBoYWQsJiM4MjIxOyBDYXNleSBzYWlkLjwvcD48cD5UaXAtaW5zPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+Q2F2
YWxpZXJzOjwvc3Ryb25nPiBUaGUgQ2F2cyBoYXZlIHN3ZXB0IHRoZWlyIG9wcG9uZW50IGFsbCBu
aW5lIHRpbWVzIHRoZXkgaGF2ZSB0YWtlbiBhIDMtMCBzZXJpZXMgbGVhZC4gLi4uIEtvcnZlciYj
ODIxNztzIGNhcmVlciBoaWdoIGZvciBwb2ludHMgaW4gYSBxdWFydGVyIGlzIDE3LjwvcD48cD48
c3Ryb25nPlJhcHRvcnM6PC9zdHJvbmc+IFRoZSBSYXB0b3JzIHNob3QgMTAtZm9yLTI5IGZyb20g
My1wb2ludCByYW5nZS4gLi4uIFRoZXkgdXNlZCBhIGRpZmZlcmVudCBzdGFydGluZyBsaW5ldXAg
aW4gYWxsIGZvdXIgZ2FtZXMuIC4uLiBEZVJvemFuJiM4MjE3O3MgZWlnaHQgYXNzaXN0cyB3ZXJl
IGEgY2FyZWVyIHBsYXlvZmYtaGlnaC48L3A+PHA+QW5rbGVkPC9wPjxwPkxvd3J5IHNwcmFpbmVk
IGhpcyBsZWZ0IGFua2xlIGluIHRoZSB0aGlyZCBxdWFydGVyIG9mIEdhbWUgMiwgYW5kIGFnZ3Jh
dmF0ZWQgdGhlIGluanVyeSB3aGlsZSB0cnlpbmcgdG8gd2FybSB1cCBmb3IgRnJpZGF5JiM4MjE3
O3MgR2FtZSAzLiBIZSB3YXMgbm90IGFjdGl2ZSBTdW5kYXkuPC9wPjxwPkJlbG93LXRoZSBiZWx0
IGJsb3c8L3A+PHA+Rm9sbG93aW5nIGEgcmVwbGF5IHJldmlldywgdGhlIENhdnMmIzgyMTc7IElt
YW4gU2h1bXBlcnQgd2FzIGNhbGxlZCBmb3IgYSB0ZWNobmljYWwgZm91bCBpbiB0aGUgc2Vjb25k
IGFmdGVyIGhlIGtuZWVkIERlUm96YW4gaW4gdGhlIGdyb2luIGFyZWEgd2hpbGUgZ29pbmcgdXAg
Zm9yIGEganVtcCBzaG90LCBhbiBpbmNpZGVudCB0aGF0IGxlZnQgRGVSb3phbiBseWluZyBvbiB0
aGUgY291cnQgaW4gcGFpbi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.