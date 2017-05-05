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NBA Playoffs: Round 2, Game 3 | Cavaliers 115, Raptors 94

Cavaliers 115, Raptors 94: LeBron James, Kyle Korver key fourth-quarter run as Cavs take 3-0 series lead

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 5, 2017 - 10:02 PM | Updated: May 7, 2017 - 12:27 AM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) drives to the basket past Toronto Raptors center Jonas Valanciunas (17), Raptors forward PJ Tucker (2) and Raptors guard Cory Joseph (6) during the first half of Game 3 of an NBA second-round playoff series Friday in Toronto. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)

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