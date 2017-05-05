By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist
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Cavaliers 115, Raptors 94: LeBron James, Kyle Korver key fourth-quarter run as Cavs take 3-0 series lead May 06,2017 03:21 AM GMT Marla Ridenour Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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