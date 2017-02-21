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Lakers shake-up: Magic Johnson is in charge after GM Kupchak fired

By Greg Beacham
Associated Press

Published: February 21, 2017 - 03:49 PM
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FILE - In a Tuesday, Aug. 23, 2016 file photo, former Los Angeles Lakers star Magic Johnson speaks at a groundbreaking ceremony for a stadium which will be home to the Los Angeles Football Club in Los Angeles. The Los Angeles Lakers fired general manager Mitch Kupchak on Tuesday, Feb. 21, 2017, and put Magic Johnson in charge of basketball operations in a major shake-up of the struggling franchises front office. (AP Photo/Nick Ut, File)


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