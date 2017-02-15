NBA: Antetokounmpo scores 33, Bucks hold off Nets 129-125

PHA+QnVja3MgMTI5LCBOZXRzIDEyNTwvcD48cD5HaWFubmlzIEFudGV0b2tvdW5tcG8gc2NvcmVk
IDMzIHBvaW50cyBpbiBoaXMgZmluYWwgZ2FtZSBiZWZvcmUgbWFraW5nIGhpcyBBbGwtU3RhciBk
ZWJ1dCwgR3JlZyBNb25yb2UgYWRkZWQgMjUgYW5kIHRoZSB2aXNpdGluZyBNaWx3YXVrZWUgQnVj
a3Mgc2VudCB0aGUgQnJvb2tseW4gTmV0cyB0byB0aGUgYnJlYWsgb24gYSAxNC1nYW1lIHNraWQg
V2VkbmVzZGF5IG5pZ2h0LjwvcD48cD5LaHJpcyBNaWRkbGV0b24gZmluaXNoZWQgd2l0aCAyMCBw
b2ludHMgaW4gaGlzIHN0cm9uZ2VzdCBnYW1lIHNpbmNlIHJldHVybmluZyBmcm9tIGEgcnVwdHVy
ZWQgbGVmdCBoYW1zdHJpbmcgdGhhdCBmb3JjZWQgaGltIHRvIG1pc3MgdGhlIGZpcnN0IDUwIGdh
bWVzLjwvcD48cD5Ccm9vayBMb3BleiBzY29yZWQgYSBzZWFzb24taGlnaCAzNiBwb2ludHMgZm9y
IHRoZSBOZXRzLiBUaGV5IGhhdmUgbG9zdCAxNiBzdHJhaWdodCBhdCBob21lLjwvcD48cD5UaGUg
QnVja3MgbGVkIDk1LTgyIGFmdGVyIGEgMzMtcG9pbnQgdGhpcmQgcXVhcnRlciwgYnV0IFNwZW5j
ZXIgRGlud2lkZGllIHNjb3JlZCAxNSBvZiBoaXMgc2Vhc29uLWhpZ2ggMTkgaW4gdGhlIGZvdXJ0
aCBhbmQgdGhlIE5ldHMgZ290IHdpdGhpbiB0d28gYSBmZXcgdGltZXMuIEJ1dCBBbnRldG9rb3Vu
bXBvLCB2b3RlZCB0byBzdGFydCBTdW5kYXkgaW4gTmV3IE9ybGVhbnMsIGhhZCBhIGJhc2tldCB3
aXRoIDQ3IHNlY29uZHMgdG8gcGxheSBiZWZvcmUgTWlkZGxldG9uIGNsb3NlZCBpdCBvdXQgZnJv
bSB0aGUgbGluZS48L3A+PHA+Q2VsdGljcyAxMTYsIDc2ZXJzIDEwODwvcD48cD5Jc2FpYWggVGhv
bWFzIHNjb3JlZCAxMyBvZiBoaXMgMzMgcG9pbnRzIGluIHRoZSBmb3VydGggcXVhcnRlciBhbmQg
dGhlIHN1cmdpbmcgQm9zdG9uIENlbHRpY3MgaGVsZCBvbiB0byBiZWF0IHRoZSB2aXNpdGluZyBQ
aGlsYWRlbHBoaWEgNzZlcnMuPC9wPjxwPkl0IHdhcyB0aGUgNDB0aCBzdHJhaWdodCAyMC1wb2lu
dCBnYW1lIGZvciBUaG9tYXMuIE1hcmN1cyBTbWFydCBhZGRlZCAyMSBwb2ludHMgYW5kIGVpZ2h0
IHN0ZWFscyBmb3IgdGhlIENlbHRpY3MuPC9wPjxwPkRhcmlvIFNhcmljIGxlZCB0aGUgNzZlcnMg
d2l0aCAyMCBwb2ludHMgYW5kIDExIHJlYm91bmRzLjwvcD48cD5SYXB0b3JzIDkwLCBIb3JuZXRz
IDg1PC9wPjxwPkt5bGUgTG93cnkgc2NvcmVkIDIxIHBvaW50cyBhbmQgYWxsIG9mIGhvc3QgVG9y
b250byYjODIxNztzIHN0YXJ0ZXJzIGZpbmlzaGVkIGluIGRvdWJsZSBmaWd1cmVzIGFzIHRoZSBS
YXB0b3JzIGVyYXNlZCBhIDE3LXBvaW50IGZvdXJ0aCBxdWFydGVyIGRlZmljaXQgdG8gYmVhdCB0
aGUgQ2hhcmxvdHRlIEhvcm5ldHMuPC9wPjxwPk5vcm1hbiBQb3dlbGwgaGFkIDE3IHBvaW50cyBh
bmQgSm9uYXMgVmFsYW5jaXVuYXMgaGFkIDEwIHBvaW50cyBhbmQgMTEgcmVib3VuZHMgYXMgdGhl
IFJhcHRvcnMgd29uIGZvciBqdXN0IHRoZSBmaWZ0aCB0aW1lIGluIHRoZSBwYXN0IDE2IGdhbWVz
LjwvcD48cD5IZWF0IDExNywgUm9ja2V0cyAxMDk8L3A+PHA+SGFzc2FuIFdoaXRlc2lkZSBoYWQg
MjMgcG9pbnRzLCAxNCByZWJvdW5kcyBhbmQgZml2ZSBibG9ja3MgdG8gaGVscCB0aGUgTWlhbWkg
SGVhdCBiZWF0IHRoZSBob3N0IEhvdXN0b24gUm9ja2V0cy48L3A+PHA+RGlvbiBXYWl0ZXJzIGFk
ZGVkIDIzIHBvaW50cywgbmluZSByZWJvdW5kcyBhbmQgc2V2ZW4gYXNzaXN0cywgYW5kIEdvcmFu
IERyYWdpYyBoYWQgMjEgcG9pbnRzIGZvciB0aGUgSGVhdC48L3A+PHA+SmFtZXMgSGFyZGVuIGhh
ZCAzOCBwb2ludHMsIDEyIHJlYm91bmRzIGFuZCAxMiBhc3Npc3RzIGZvciBoaXMgMTV0aCB0cmlw
bGUtZG91YmxlIG9mIHRoZSBzZWFzb24gdG8gbGVhZCB0aGUgUm9ja2V0cy48L3A+PHA+U3B1cnMg
MTA3LCBNYWdpYyA3OTwvcD48cD5MYU1hcmN1cyBBbGRyaWRnZSBzY29yZWQgMjMgcG9pbnRzIGFu
ZCBLYXdoaSBMZW9uYXJkIGFkZGVkIDIyLCBsZWFkaW5nIHRoZSB2aXNpdGluZyBTYW4gQW50b25p
byBTcHVycyAoNDMtMTMpIHRvIGFuIGVhc3kgdmljdG9yeSBvdmVyIHRoZSBzaG9ydC1oYW5kZWQg
T3JsYW5kbyBNYWdpYy48L3A+PHA+U2FuIEFudG9uaW8mIzgyMTc7cyBmcm9udGNvdXJ0IHRvb2sg
YWR2YW50YWdlIG9mIGEgTWFnaWMgdGVhbSB0aGF0IHdhcyBkb3duIGEga2V5IHBsYXllciBhZnRl
ciBuZXdseSBhY3F1aXJlZCBzd2luZ21hbiBUZXJyZW5jZSBSb3NzIHdhcyB1bmFibGUgdG8gc3Vp
dCB1cCBiZWNhdXNlIFNlcmdlIEliYWthIGRpZCBub3QgY29tcGxldGUgaGlzIHBoeXNpY2FsIGlu
IHRpbWUuIFRoZSBNYWdpYyBzZW50IEliYWthIHRvIFRvcm9udG8gZm9yIFJvc3MgYW5kIGEgZmly
c3Qtcm91bmQgZHJhZnQgcGljayBvbiBUdWVzZGF5LjwvcD48cD5OaWtvbGEgVnVjZXZpYyBsZWQg
dGhlIE1hZ2ljICgyMS0zNykgd2l0aCAxNiBwb2ludHMgYW5kIDEwIHJlYm91bmRzLjwvcD48cD5Q
aXN0b25zIDk4LCYjODIzMjtNYXZlcmlja3MgOTE8L3A+PHA+UmVnZ2llIEphY2tzb24gc2NvcmVk
IDIyIHBvaW50cywgSm9uIExldWVyIGFkZGVkIDIwIGFuZCB0aGUgaG9zdCBEZXRyb2l0IFBpc3Rv
bnMgYmVhdCB0aGUgRGFsbGFzIE1hdmVyaWNrcy48L3A+PHA+S2VudGF2aW91cyBDYWxkd2VsbC1Q
b3BlIGhhZCAxNiBwb2ludHMsIFRvYmlhcyBIYXJyaXMgMTMgYW5kIElzaCBTbWl0aCAxMCBmb3Ig
dGhlIFBpc3RvbnMuPC9wPjxwPkRpcmsgTm93aXR6a2kgaGFkIDEzIG9mIGhpcyAyNCBwb2ludHMg
aW4gdGhlIHRoaXJkIHF1YXJ0ZXIgdG8gaGVscCB0aGUgTWF2ZXJpY2tzIHJhbGx5LjwvcD48cD5O
T1RFQk9PSzogJiM4MjMyO0FsbC1TdGFyIHJlcGxhY2VtZW50czwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAx
O0Nhcm1lbG8gQW50aG9ueSBvZiB0aGUgTmV3IFlvcmsgS25pY2tzIGhhcyBiZWVuIHBpY2tlZCB0
byByZXBsYWNlIENsZXZlbGFuZCBmb3J3YXJkIEtldmluIExvdmUgb24gdGhlIEVhc3Rlcm4gQ29u
ZmVyZW5jZSByb3N0ZXIgU3VuZGF5IGZvciB0aGUgQWxsLVN0YXIgR2FtZSBpbiBOZXcgT3JsZWFu
cy4gSXQmIzgyMTc7cyB0aGUgMTB0aCBBbGwtU3RhciBzZWxlY3Rpb24gZm9yIEFudGhvbnksIGFu
ZCBoaXMgZWlnaHRoIGNvbnNlY3V0aXZlLiAmIzgyMzA7IFBoaWxhZGVscGhpYSBjZW50ZXIgSm9l
bCBFbWJpaWQgd2lsbCBub3QgcGFydGljaXBhdGUgaW4gdGhlIFJpc2luZyBTdGFycyBDaGFsbGVu
Z2Ugb3IgdGhlIFNraWxscyBDaGFsbGVuZ2UgYXQgQWxsLVN0YXIgd2Vla2VuZCBpbiBOZXcgT3Js
ZWFucyBiZWNhdXNlIG9mIGFuIGluanVyZWQgbGVmdCBrbmVlLiBPa2xhaG9tYSBDaXR5JiM4MjE3
O3MgQWxleCBBYnJpbmVzIHdpbGwgcmVwbGFjZSBFbWJpaWQgb24gdGhlIFdvcmxkIFRlYW0gZm9y
IEZyaWRheSBuaWdodCYjODIxNztzIFJpc2luZyBTdGFycyBnYW1lLiBEZW52ZXImIzgyMTc7cyBO
aWtvbGEgSm9raWMgd2lsbCB0YWtlIEVtYmlpZCYjODIxNztzIHNwb3QgaW4gdGhlIFNraWxscyBD
aGFsbGVuZ2Ugb24gU2F0dXJkYXkgbmlnaHQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.