NBA: Bucks take down Raptors 97-83

PHA+QnVja3MgOTcsIFJhcHRvcnMgODM8L3A+PHA+R2lhbm5pcyBBbnRldG9rb3VubXBvIHNjb3Jl
ZCAyOCBwb2ludHMsIHJvb2tpZSBNYWxjb2xtIEJyb2dkb24gaGFkIDE2IGFuZCB0aGUgTWlsd2F1
a2VlIEJ1Y2tzIGJlYXQgdGhlIGhvc3QgVG9yb250byBSYXB0b3JzIG9uIFNhdHVyZGF5IGluIEdh
bWUgMSBvZiB0aGVpciBmaXJzdC1yb3VuZCBwbGF5b2ZmIHNlcmllcy48L3A+PHA+UGxheWluZyBo
aXMgc2Vjb25kIGNhcmVlciBwbGF5b2ZmIHNlcmllcywgQW50ZXRla291bm1wbyBtYWRlIDEzLW9m
LTE4IHNob3RzLCBhbmQgYWRkZWQgZWlnaHQgcmVib3VuZHMgYW5kIHRocmVlIGFzc2lzdHMuIEdy
ZWcgTW9ucm9lIGFkZGVkIDE0IHBvaW50cywgVG9ueSBTbmVsbCBoYWQgMTEsIGFuZCBLaHJpcyBN
aWRkbGV0b24gZmluaXNoZWQgd2l0aCAxMCBwb2ludHMgYW5kIG5pbmUgYXNzaXN0cy48L3A+PHA+
RGVNYXIgRGVSb3phbiBsZWQgVG9yb250byB3aXRoIDI3IHBvaW50cywgYW5kIFNlcmdlIEliYWth
IGhhZCAxOSBwb2ludHMgYW5kIDE0IHJlYm91bmRzLiBUaGUgUmFwdG9ycyBoYXZlIGxvc3QgdGhl
IG9wZW5pbmcgZ2FtZSBpbiBlaWdodCBjb25zZWN1dGl2ZSBwbGF5b2ZmIHNlcmllcy48L3A+PHA+
VG9yb250byYjODIxNztzIEt5bGUgTG93cnkgbWFkZSBvbmx5IHR3byBvZiAxMSBmaWVsZC1nb2Fs
IGF0dGVtcHRzLCBtaXNzaW5nIGFsbCBzaXggMy1wb2ludCBlZmZvcnRzLCBhbmQgZmluaXNoZWQg
d2l0aCBmb3VyIHBvaW50cy4gSm9uYXMgVmFsYW5jaXVuYXMgaGFkIG5pbmUgcG9pbnRzIGFuZCBu
aW5lIHJlYm91bmRzLjwvcD48cD5HYW1lIDIgaXMgVHVlc2RheSBuaWdodCBpbiBUb3JvbnRvLjwv
cD48cD5BbnRldGVrb3VubXBvIHBpY2tlZCB1cCBoaXMgZm91cnRoIGZvdWwgd2l0aCA0OjMzIGxl
ZnQgaW4gdGhlIHRoaXJkIGFuZCBoZWFkZWQgdG8gdGhlIGJlbmNoIGFzIFRvcm9udG8mIzgyMTc7
cyBQLkouIFR1Y2tlciB3YXMgbWFraW5nIHR3byBmcmVlIHRocm93cyB0byBicmVhayBhIDY0LWFs
bCB0aWUuPC9wPjxwPldpdGhvdXQgQW50ZXRva291bm1wbywgTWlsd2F1a2VlIGNsb3NlZCB0aGUg
cXVhcnRlciBvbiBhbiAxMS01IHJ1biB0byB0YWtlIGEgNzUtNzAgbGVhZCBpbnRvIHRoZSBmb3Vy
dGguPC9wPjxwPk1pbHdhdWtlZSBrZXB0IGl0IGdvaW5nIGFmdGVyIEFudGV0b2tvdW5tcG8gcmV0
dXJuZWQgZm9yIHRoZSBmaW5hbCBxdWFydGVyLiBUaGUgQnVja3Mgc2NvcmVkIGVpZ2h0IHN0cmFp
Z2h0IHBvaW50cywgaW5jbHVkaW5nIGZvdXIgZnJvbSBLaHJpcyBNaWRkbGV0b24sIHRvIG1ha2Ug
aXQgODUtNzEgd2l0aCA4OjQ3IGxlZnQuPC9wPjxwPkliYWthJiM4MjE3O3MganVtcCBzaG90IGF0
IDc6NDkgd2FzIFRvcm9udG8mIzgyMTc7cyBmaXJzdCBtYWRlIGZpZWxkIGdvYWwgb2YgdGhlIGZv
dXJ0aC4gVG9yb250byBzaG90IDctZm9yLTM1IGluIHRoZSBzZWNvbmQgaGFsZiwgZm9sbG93aW5n
IHVwIGEgMy1mb3ItMTggc2hvd2luZyBpbiB0aGUgdGhpcmQgYnkgZ29pbmcgNCBmb3IgMTcgaW4g
dGhlIGZvdXJ0aC4gVGhlIFJhcHRvcnMgd2VudCAyNy1mb3ItNzUgb3ZlcmFsbC48L3A+PHA+TWFu
eSBpbiB0aGUgc2VsbG91dCBjcm93ZCBoZWFkZWQgZm9yIHRoZSBleGl0cyB0aHJvdWdob3V0IHRo
ZSBmaW5hbCBxdWFydGVyIGFzIHRoZSBCdWNrcyBzdHJldGNoZWQgdGhlaXIgbGVhZCB0byBhIGdh
bWUtaGlnaCAxOSBwb2ludHMuPC9wPjxwPkliYWthIHdhcyB0aGUgb25seSBSYXB0b3JzIHN0YXJ0
ZXIgdG8gbWFrZSBhIDMtcG9pbnRlci4gPC9wPjxwPlNwdXJzIDExMSwgR3JpenpsaWVzIDgyPC9w
PjxwPkthd2hpIExlb25hcmQgbWF0Y2hlZCBoaXMgcG9zdHNlYXNvbiBoaWdoIHdpdGggMzIgcG9p
bnRzIGFuZCB0aGUgaG9zdCBTYW4gQW50b25pbyBTcHVycyByb2xsZWQgdG8gYSB2aWN0b3J5IG92
ZXIgdGhlIE1lbXBoaXMgR3JpenpsaWVzIGluIEdhbWUgMSBvZiB0aGUgZmlyc3Qtcm91bmQgcGxh
eW9mZiBzZXJpZXMuPC9wPjxwPkxhTWFyY3VzIEFsZHJpZGdlIGhhZCAyMCBwb2ludHMsIGFuZCBU
b255IFBhcmtlciBhZGRlZCAxOCB0byBoZWxwIFNhbiBBbnRvbmlvIHdpbiBpdHMgbmludGggc3Ry
YWlnaHQgb3ZlciBNZW1waGlzIGluIHRoZSBwb3N0c2Vhc29uLjwvcD48cD5NYXJjIEdhc29sIGhh
ZCAzMiBwb2ludHMsIGJ1dCBvbmx5IHNldmVuIGluIHRoZSBzZWNvbmQgaGFsZiBhcyB0aGUgR3Jp
enpsaWVzIGZlbGwgYmVoaW5kIGJ5IGFzIG1hbnkgYXMgMzYgcG9pbnRzLiBNaWtlIENvbmxleSB3
YXMgdGhlIG9ubHkgb3RoZXIgR3JpenpsaWVzIHBsYXllciBpbiBkb3VibGUgZmlndXJlcywgZmlu
aXNoaW5nIHdpdGggMTMuPC9wPjxwPk1lbXBoaXMgd2FzIHdpdGhvdXQgZGVmZW5zaXZlIGx5bmNo
cGluIFRvbnkgQWxsZW4uIEhlJiM4MjE3O3Mgb3V0IGluZGVmaW5pdGVseSB3aXRoIGEgY2FsZiBp
bmp1cnksIGFuZCBMZW9uYXJkIHRvb2sgYWR2YW50YWdlIGZvciBoaXMgZm91cnRoIGNhcmVlciBw
bGF5b2ZmIGdhbWUgb2YgMzAtcGx1cyBwb2ludHMuIDwvcD48cD5HYW1lIDIgaXMgTW9uZGF5IG5p
Z2h0IGluIFNhbiBBbnRvbmlvLjwvcD48cD5MZW9uYXJkIGhhcyBlbWVyZ2VkIGFzIHRoZSBTcHVy
cyYjODIxNzsgcHJpbWFyeSBvZmZlbnNpdmUgdGhyZWF0IGFuZCB0aGV5IG5lZWRlZCBoaXMgYWJp
bGl0eSB0byBzY29yZSBpbiB0cmFmZmljIGFnYWluc3QgdGhlIEdyaXp6bGllcy48L3A+PHA+QW1p
ZCBjaGFudHMgb2YgJiM4MjIwO01WUCEgTVZQISYjODIyMTsgTGVvbmFyZCBzY29yZWQgMTUgcG9p
bnRzIGluIHRoZSB0aGlyZCBxdWFydGVyIGFzIHRoZSBTcHVycyBidWlsdCBhIDIwLXBvaW50IGxl
YWQuIEhpcyBwdWxsLXVwIGp1bXBlciBvZmYgYW4gaXNvbGF0aW9uIGFnYWluc3QgSmFtZXMgRW5u
aXMgSUlJIGdhdmUgU2FuIEFudG9uaW8gYW4gODQtNjQgbGVhZCB0byBjbG9zZSB0aGUgdGhpcmQs
IGVyYXNpbmcgYSAxMy1wb2ludCBkZWZpY2l0IGluIHRoZSBmaXJzdCBoYWxmLjwvcD48cD5MZW9u
YXJkIHdhcyA0LWZvci01IGZyb20gdGhlIGZpZWxkIGluIHRoZSB0aGlyZCBxdWFydGVyIGFuZCBt
YWRlIGFsbCBzZXZlbiBvZiBoaXMgZnJlZSB0aHJvd3MgaW4gdGhlIHRoaXJkLjwvcD48cD5UaGUg
R3JpenpsaWVzIG1hZGUgdGhlaXIgZmlyc3QgZml2ZSBzaG90cyBhbmQgZmlyc3QgZm91ciAzLXBv
aW50ZXJzIGluIHJhY2luZyB0byBhbiAxOC03IGxlYWQuIEdhc29sIGhpdCBhIHR1cm5hcm91bmQg
anVtcGVyIGFuZCAzLXBvaW50ZXIgb24gRGV3YXluZSBEZWRtb24gdG8gb3BlbiB0aGUgZ2FtZS4g
JiM4MjMyO1NhbiBBbnRvbmlvIHdvdWxkIG5vdCB0YWtlIGl0cyBmaXJzdCBsZWFkIHVudGlsIHRo
ZXJlIHdhcyA4OjUzIHJlbWFpbmluZyBpbiB0aGUgc2Vjb25kIHF1YXJ0ZXIsIGJ1dCByYWNlZCB0
byB2aWN0b3J5IG9uY2UgaXQgZGlkLjwvcD48cD5OT1RFQk9PSzogJiM4MjMyO0d1YXJkJiM4MjE3
O3Mgc2lzdGVyIGRpZXM8L3A+PHA+Q2VsdGljcyBndWFyZCBJc2FpYWggVGhvbWFzJiM4MjE3OyBz
aXN0ZXIgaGFzIGRpZWQgaW4gYSBvbmUtY2FyIGFjY2lkZW50LiBUaGUgV2FzaGluZ3RvbiBTdGF0
ZSBQYXRyb2wgc2FpZCBTYXR1cmRheSB0aGF0IDIyLXllYXItb2xkIENoeW5hIEouIFRob21hcyBk
aWVkIGF0IHRoZSBzY2VuZSBvbiBJbnRlcnN0YXRlIDUgaW4gRmVkZXJhbCBXYXkgYWZ0ZXIgdGhl
IGFjY2lkZW50IGFib3V0IDUgYS5tLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.