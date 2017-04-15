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NBA: Bucks take down Raptors 97-83

Associated Press

Published: April 15, 2017 - 11:04 PM
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Toronto Raptors guard DeMar DeRozan (10) loses control of the ball as Milwaukee Bucks forward Thon Maker (7) defends during the first half of the opening game of a first-round playoff series, in Toronto on Saturday. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)


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