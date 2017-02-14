NBA: Bulls trample Raptors for 11th consecutive time with 105-94 win

PHA+QnVsbHMgMTA1LCBSYXB0b3JzIDk0PC9wPjxwPkRvdWcgTWNEZXJtb3R0IHNjb3JlZCAyMCBw
b2ludHMsIEFsbC1TdGFyIEppbW15IEJ1dGxlciBoYWQgMTkgcG9pbnRzIGFuZCAxMiBhc3Npc3Rz
IGluIGhpcyByZXR1cm4gdG8gdGhlIGxpbmV1cCwgYW5kIHRoZSBDaGljYWdvIEJ1bGxzIGNvbnRp
bnVlZCB0aGVpciBtYXN0ZXJ5IG92ZXIgdGhlIFRvcm9udG8gUmFwdG9ycyBpbiBhIHZpY3Rvcnku
PC9wPjxwPlRhaiBHaWJzb24gaGFkIDE0IHBvaW50cyBhbmQgUmFqb24gUm9uZG8gYWRkZWQgMTIg
dG8gaGVscCB0aGUgQnVsbHMgYmVhdCB0aGUgUmFwdG9ycyBmb3IgdGhlIDExdGggc3RyYWlnaHQg
dGltZS4gVG9yb250byYjODIxNztzIGxhc3Qgd2luIGluIHRoZSBzZXJpZXMgd2FzIERlYy4gMzEs
IDIwMTMuPC9wPjxwPkNoaWNhZ28gbGVkIGJ5IGFzIG1hbnkgYXMgMjMgcG9pbnRzIGFuZCBuZXZl
ciB0cmFpbGVkIGluIHRoZSBmaW5hbCB0aHJlZSBxdWFydGVycyB0byBzbmFwIGEgdGhyZWUtZ2Ft
ZSBza2lkLjwvcD48cD5LeWxlIExvd3J5IHNjb3JlZCAyMiBwb2ludHMgdG8gbGVhZCB0aGUgUmFw
dG9ycywgd2hvIGxvc3QgdGhlaXIgdGhpcmQgc3RyYWlnaHQgYW5kIGZlbGwgb25lLWhhbGYgZ2Ft
ZSBiZWhpbmQgaWRsZSBBdGxhbnRhIGZvciB0aGUgTm8uIDQgc2VlZCBpbiB0aGUgRWFzdGVybiBD
b25mZXJlbmNlLiBEZU1hciBEZVJvemFuIHdhcyBsaW1pdGVkIHRvIDE4IHBvaW50cy4gSGUgd2Fz
IHdoaXN0bGVkIGZvciBoaXMgc2Vjb25kIHRlY2huaWNhbCBmb3VuZCBpbiB0aGUgZmluYWwgbWlu
dXRlIGFuZCBlamVjdGVkIGZyb20gdGhlIGdhbWUuPC9wPjxwPk5PVEVCT09LOiYjODIzMjtPYWts
ZXkgYmFuIGxpZnRlZDwvcD48cD5DaGFybGVzIE9ha2xleSBpcyBhbGxvd2VkIGJhY2sgaW4gTWFk
aXNvbiBTcXVhcmUgR2FyZGVuLjwvcD48cD5UaGUgZm9ybWVyIE5ldyBZb3JrIEtuaWNrcyBzdGFy
JiM4MjE3O3MgYmFuIGZyb20gdGhlIGFyZW5hIGhhcyBiZWVuIGxpZnRlZCwgYSBwZXJzb24gYnJp
ZWZlZCBvbiB0aGUgZGlzY3Vzc2lvbnMgdG9sZCB0aGUgQXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcyBvbiBUdWVz
ZGF5LjwvcD48cD5NU0cgY2hhaXJtYW4gSmFtZXMgRG9sYW4gYmFubmVkIE9ha2xleSBsYXN0IHdl
ZWssIHR3byBkYXlzIGFmdGVyIHRoZSBmb3JtZXIgcG93ZXIgZm9yd2FyZCBoYWQgYW4gYWx0ZXJj
YXRpb24gd2l0aCBzZWN1cml0eSBndWFyZHMgd2hpbGUgYXR0ZW5kaW5nIGEgZ2FtZS4gQnV0IHRo
ZSBzaWRlcyByZWNvbmNpbGVkLCBoZWxwZWQgYnkgYSBtZWV0aW5nIE1vbmRheSB3aXRoIENvbW1p
c3Npb25lciBBZGFtIFNpbHZlciBhbmQgaGFsbCBvZiBoYW1lciBNaWNoYWVsIEpvcmRhbi4gPC9w
PjxwPkQtTGVhZ3VlIHJlbmFtZWQ8L3A+PHA+VGhlIEctTGVhZ3VlIGlzIGNvbWluZy48L3A+PHA+
VGhlIE5CQSBEZXZlbG9wbWVudCBMZWFndWUgaXMgY2hhbmdpbmcgaXRzIG5hbWUgc3RhcnRpbmcg
bmV4dCBzZWFzb24gdG8gdGhlIE5CQSBHYXRvcmFkZSBMZWFndWUsIGEgZGVhbCB0aGF0IHdpbGwg
aW5jbHVkZSBhIHJlYnJhbmRpbmcgdGhhdCB3aWxsIGFmZmVjdCB0aGUgbGVhZ3VlIGxvZ28sIGJh
c2tldGJhbGxzLCBqZXJzZXlzLCBvbi1jb3VydCBzaWduYWdlIGFuZCBkaWdpdGFsIHByb3BlcnRp
ZXMuPC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.