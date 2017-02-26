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NBA ROUNDUP & NOTEBOOK

NBA: Celtics defeat Pistons 104-98; Spurs rout Lakers 119-98; Bucks beat Suns 100-96

Associated Press

Published: February 26, 2017 - 11:11 PM
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San Antonio Spurs' LaMarcus Aldridge, left, has his shot blocked by Los Angeles Lakers' Brandon Ingram during the first half of an NBA basketball game, Sunday, Feb. 26, 2017, in Los Angeles. (AP Photo/Jae C. Hong)


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