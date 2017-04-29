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NBA: Celtics guard Isaiah Thomas leaves team to attend sister’s funeral; expected back in time for Sunday’s Game 1 against Wizards

Associated Press

Published: April 29, 2017 - 06:32 PM

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