NBA: Clippers beat Lakers 113-97 for best start since 1974; Suns edge Spurs 108-105 in Mexico; Bulls defeat Pelicans 107-99

PHA+Q2xpcHBlcnMgMTEzLCBMYWtlcnMgOTc8L3A+PHA+RGVBbmRyZSBKb3JkYW4gc2NvcmVkIDI0
IHBvaW50cyBvbiAxMi1vZi0xMyBzaG9vdGluZywgYW5kIHRoZSBob3N0IExvcyBBbmdlbGVzIENs
aXBwZXJzIHNob3QgNTIgcGVyY2VudCB0byByb3V0IHRoZSBMYWtlcnMgb24gU2F0dXJkYXkgYW5k
IGltcHJvdmUgdG8gNi0wIGluIDIwMTcuPC9wPjxwPkpvcmRhbiBoYWQgMjEgcmVib3VuZHMsIGFu
ZCBDaHJpcyBQYXVsIGFkZGVkIDIwIHBvaW50cyBhbmQgMTMgYXNzaXN0cyBmb3IgdGhlIENsaXBw
ZXJzLCBvZmYgdG8gdGhlaXIgYmVzdCBzdGFydCBzaW5jZSBnb2luZyA3LTAgdG8gYmVnaW4gMTk3
NCB3aGVuIHRoZSBmcmFuY2hpc2Ugd2FzIGxvY2F0ZWQgaW4gQnVmZmFsby4gVGhlaXIgc3RyZWFr
IGlzIHRoZSBsb25nZXN0IGFjdGl2ZSBvbmUgaW4gdGhlIE5CQS48L3A+PHA+VGhlIENsaXBwZXJz
IHNob3QgNTIgcGVyY2VudCBhbmQgYXJlIDE1LTAgd2hlbiB0aGV5IGRvIHNvLiBMZWQgYnkgSm9y
ZGFuLCB0aGV5IGhhZCBhIHNlYXNvbi1oaWdoIDU2IHBvaW50cyBpbiB0aGUgcGFpbnQuPC9wPjxw
PkpvcmRhbiBDbGFya3NvbiBzY29yZWQgMjEgcG9pbnRzIGZvciB0aGUgTGFrZXJzLCB3aG8gbG9z
dCB0aGVpciB0aGlyZCBnYW1lIGluIGEgcm93LjwvcD48cD5CdWxscyAxMDcsIFBlbGljYW5zIDk5
PC9wPjxwPkppbW15IEJ1dGxlciBzY29yZWQgMjggcG9pbnRzIGluIGhpcyByZXR1cm4gZnJvbSBm
bHUsIGFuZCBEd3lhbmUgV2FkZSBoYWQgMTcgb2YgaGlzIDIyIHBvaW50cyBpbiB0aGUgZm91cnRo
IHF1YXJ0ZXIgaW4gaG9zdCBDaGljYWdvJiM4MjE3O3MgdmljdG9yeSBvdmVyIE5ldyBPcmxlYW5z
LjwvcD48cD5BZnRlciB0aGUgUGVsaWNhbnMgY3V0IGEgMTUtcG9pbnQgc2Vjb25kLWhhbGYgZGVm
aWNpdCB0byBvbmUgcG9pbnQgZWFybHkgaW4gdGhlIGZvdXJ0aCwgV2FkZSBzY29yZWQgc2l4IHN0
cmFpZ2h0IHBvaW50cyB0byBwdXNoIHRoZSBhZHZhbnRhZ2UgdG8gODUtODAuIFdhZGUgbWFkZSBp
dCA4OS04MiB3aXRoIGEgMy1wb2ludGVyLCBhbmQgc3B1biBvZmYgYSBkZWZlbmRlciB0byBjb252
ZXJ0IGEgdGhyZWUtcG9pbnQgcGxheSBmb3IgYSAxMDItOTEgbGVhZCB3aXRoIDI6MjcgbGVmdC48
L3A+PHA+VGFqIEdpYnNvbiBhZGRlZCAxNSBwb2ludHMgYW5kIDE2IHJlYm91bmRzIHRvIGhlbHAg
dGhlIEJ1bGxzIHNuYXAgYSB0aHJlZS1nYW1lIGxvc2luZyBzdHJlYWsuPC9wPjxwPkFudGhvbnkg
RGF2aXMgaGFkIDM2IHBvaW50cyBhbmQgMTQgcmVib3VuZHMgZm9yIE5ldyBPcmxlYW5zLjwvcD48
cD5TdW5zIDEwOCwgU3B1cnMgMTA1PC9wPjxwPkRldmluIEJvb2tlciBzY29yZWQgYSBjYXJlZXIt
aGlnaCAzOSBwb2ludHMgZm9yIHRoZSBzZWNvbmQgc3RyYWlnaHQgZ2FtZSBpbiBNZXhpY28gQ2l0
eSBhbmQgUGhvZW5peCBiZWF0IFNhbiBBbnRvbmlvIGluIHRoZSBmaWZ0aCByZWd1bGFyLXNlYXNv
biBnYW1lIGluIHRoZSBjb3VudHJ5LjwvcD48cD5Cb29rZXIgd2FzIDEyLW9mLTIyIGZyb20gdGhl
IGZpZWxkLCBhbmQgRXJpYyBCbGVkc29lIGFkZGVkIDE3IHBvaW50cyBhbmQgMTAgYXNzaXN0cy4g
Q29taW5nIG9mZiBhIGxvc3MgdG8gRGFsbGFzIGluIHRoZWlyIE1leGljYW4gb3BlbmVyIFRodXJz
ZGF5IG5pZ2h0LCB0aGUgU3VucyBvdmVyY2FtZSBhbiAxMS1wb2ludCBkZWZpY2l0IHRvIHNuYXAg
YSB0d28tZ2FtZSBsb3Npbmcgc3RyZWFrLjwvcD48cD5LYXdoaSBMZW9uYXJkIGhhZCAzOCBwb2lu
dHMgZm9yIHRoZSBTcHVycyAoMzEtOSkuPC9wPjxwPkJvb2tlciBtYWRlIHR3byBiYXNrZXRzIGlu
IHRoZSBsYXN0IG1pbnV0ZSwgaW5jbHVkaW5nIGEgZHVuayBvZmYgYSBicmVhayB3aXRoIEJsZWRz
b2UgdG8gcHV0IHRoZSBTdW5zIHVwIDEwNi0xMDMuIExlb25hcmQgbWFkZSB0d28gZnJlZSB0aHJv
d3MgdG8gZ2V0IFNhbiBBbnRvbmlvIHdpdGhpbiBvbmUsIFAuSi4gVHVja2VyIG1hZGUgdHdvIGZy
ZWUgdGhyb3dzIGZvciBQaG9lbml4LCBhbmQgdGhlIFNwdXJzJiM4MjE3OyBEYW5ueSBHcmVlbiBt
aXNzZWQgYW4gb3BlbiAzLXBvaW50ZXIgdG8gc2VhbCB0aGUgd2luIGZvciB0aGUgU3Vucy48L3A+
PHA+V2l6YXJkcyAxMDksIDc2ZXJzIDkzPC9wPjxwPkpvaG4gV2FsbCBoYWQgMjUgcG9pbnRzLCBz
ZXZlbiByZWJvdW5kcyBhbmQgc2V2ZW4gYXNzaXN0cywgQnJhZGxleSBCZWFsIGFkZGVkIDIwIHBv
aW50cyBhbmQgaG9zdCBXYXNoaW5ndG9uIHVzZWQgYSBzZWNvbmQtaGFsZiBzcHVydCB0byBiZWF0
IFBoaWxhZGVscGhpYS48L3A+PHA+VGhlIDc2ZXJzIGhhZCB3b24gdGhyZWUgc3RyYWlnaHQgZm9y
IHRoZSBmaXJzdCB0aW1lIGluIG1vcmUgdGhhbiB0aHJlZSB5ZWFycy4gVGhleSBwbGF5ZWQgd2l0
aG91dCByb29raWUgc3RhciBKb2VsIEVtYmlpZCwgd2hvIHNhdCBvdXQgdG8gcmVzdCBhZnRlciBz
Y29yaW5nIDI0IHBvaW50cyBUaHVyc2RheSBuaWdodC48L3A+PHA+UGhpbGFkZWxwaGlhIHJhY2Vk
IHRvIGFuIGVhcmx5IDEzLXBvaW50IGxlYWQsIGJ1dCB0aGUgV2l6YXJkcyBvdXRzY29yZWQgUGhp
bGFkZWxwaGlhIDI0LTExIGluIHRoZSBmaW5hbCBtaW51dGVzIG9mIHRoZSBmaXJzdCBoYWxmIGZv
ciBhIDU2LWFsbCBoYWxmdGltZSB0aWUuIFdhc2hpbmd0b24gc2NvcmVkIHNldmVuIHN0cmFpZ2h0
IHRvIHN0YXJ0IHRoZSBzZWNvbmQgaGFsZiBhbmQgYSAxMC0wIHJ1biBnYXZlIGl0IGEgNzctNjIg
bGVhZCB3aXRoIDM6MzcgbGVmdCBpbiB0aGUgdGhpcmQuPC9wPjxwPkphaGxpbCBPa2Fmb3IsIHdo
byBoYWRuJiM4MjE3O3QgcGxheWVkIGluIHRocmVlIGdhbWVzLCBoYWQgYSBzZWFzb24taGlnaCAy
NiBwb2ludHMgZm9yIHRoZSA3NmVycy48L3A+PHA+VGhlIFdpemFyZHMgaGF2ZSB3b24gMTEgc3Ry
YWlnaHQgYXQgaG9tZS48L3A+PHA+Tk9URUJPT0s6ICYjODIzMjtKYWUgQ3Jvd2RlciBmaW5lZDwv
cD48cD5UaGUgTkJBIGZpbmVkIEJvc3RvbiBDZWx0aWNzIGZvcndhcmQgSmFlIENyb3dkZXIgJDI1
LDAwMCBmb3IgYSBjb25mcm9udGF0aW9uIFdlZG5lc2RheSB3aXRoIFdhc2hpbmd0b24gV2l6YXJk
cyBndWFyZCBKb2huIFdhbGwuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.