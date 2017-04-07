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NBA: DeMar DeRozan has 38 points, Raptors beat Heat 96-94

Associated Press

Published: April 7, 2017 - 11:10 PM | Updated: April 7, 2017 - 11:56 PM
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Toronto Raptors forward Patrick Patterson (rear) tries to stop Miami Heat forward James Johnson during the second half Friday in Toronto. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)


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