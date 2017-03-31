NBA: DeRozan powers Raptors past Pacers 111-100

PHA+UmFwdG9ycyAxMTEsICYjODIzMjtQYWNlcnMgMTAwPC9wPjxwPkRlTWFyIERlUm96YW4gc2Nv
cmVkIDQwIHBvaW50cyBhbmQgaG9zdCBUb3JvbnRvIHJvbGxlZCB0byBpdHMgc2V2ZW50aCBzdHJh
aWdodCBob21lIHdpbiBvdmVyIEluZGlhbmEgb24gRnJpZGF5IG5pZ2h0LiA8L3A+PHA+RGVSb3ph
biB3YXMgMTEtb2YtMjYgZnJvbSB0aGUgZmxvb3IgdG8gcmVnaXN0ZXIgaGlzIDMwdGggZ2FtZSBv
ZiAzMCBwb2ludHMgb3IgbW9yZSB0aGlzIHNlYXNvbiwgdHlpbmcgVmluY2UgQ2FydGVyJiM4MjE3
O3MgMjAwMC0wMSBmcmFuY2hpc2UgbWFyay4gSXQgd2FzIGFsc28gRGVSb3phbiYjODIxNztzIHNp
eHRoIDQwLXBvaW50IGdhbWUgb2YgdGhlIHNlYXNvbi48L3A+PHA+Sm9uYXMgVmFsYW5jaXVuYXMg
aGFkIDE2IHBvaW50cyBhbmQgMTcgcmVib3VuZHMgZm9yIGhpcyB0ZWFtLWxlYWRpbmcgMjh0aCBk
b3VibGUtZG91YmxlLjwvcD48cD5QYXVsIEdlb3JnZSBsZWQgdGhlIFBhY2VycyB3aXRoIDI4IHBv
aW50cy48L3A+PHA+Q2VsdGljcyAxMTcsIE1hZ2ljIDExNjwvcD48cD5Jc2FpYWggVGhvbWFzIHNj
b3JlZCAzNSBwb2ludHMsIEphZSBDcm93ZGVyIGhhZCAxOCBhbmQgaG9zdCBCb3N0b24gaGVsZCBv
ZmYgT3JsYW5kbyB0byBtYWludGFpbiBpdHMgc2xpbSBsZWFkIG92ZXIgQ2xldmVsYW5kIGF0b3Ag
dGhlIEVhc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZS48L3A+PHA+QWwgSG9yZm9yZCBhbmQgSmF5bGVuIEJyb3du
IGVhY2ggc2NvcmVkIDEyIHBvaW50cywgYW5kIEJvc3RvbiB3b24gZm9yIHRoZSBmaWZ0aCB0aW1l
IGluIHNpeCBnYW1lcy48L3A+PHA+QWFyb24gR29yZG9uIHNjb3JlZCAyMCBvZiBoaXMgMzIgcG9p
bnRzIGluIHRoZSBmaXJzdCBoYWxmIGFuZCBoYWQgMTYgcmVib3VuZHMsIHdoaWxlIEV2YW4gRm91
cm5pZXIgc2NvcmVkIDIwIHBvaW50cyBmb3IgdGhlIE1hZ2ljLiA8L3A+PHA+SG9ybmV0cyAxMjIs
ICYjODIzMjtOdWdnZXRzIDExNDwvcD48cD5LZW1iYSBXYWxrZXIgaGFkIDMxIHBvaW50cywgYW5k
IHRoZSBNYXJjbyBCZWxpbmVsbGkgYW5kIEZyYW5rIEthbWluc2t5IHRvb2sgb3ZlciBpbiB0aGUg
Zm91cnRoIHF1YXJ0ZXIgYXMgaG9zdCBDaGFybG90dGUgcHJlc2VydmVkIGl0cyBzbGltIHBsYXlv
ZmYgaG9wZXMgd2l0aCBhIHdpbiBvdmVyIERlbnZlci4gPC9wPjxwPlRoZSBIb3JuZXRzIHNob3Qg
MTctZm9yLTI2IG9uIDMtcG9pbnRlcnMsIGluY2x1ZGluZyA3LWZvci0xMiBpbiB0aGUgZm91cnRo
IHF1YXJ0ZXIuIENoYXJsb3R0ZSBtYWRlIDE2IDNzIGluIGEgd2luIGVhcmxpZXIgdGhpcyBzZWFz
b24gb3ZlciB0aGUgTnVnZ2V0cy48L3A+PHA+UGVsaWNhbnMgMTE3LCBLaW5ncyA4OTwvcD48cD5E
ZU1hcmN1cyBDb3VzaW5zIGhhZCAzNyBwb2ludHMgYW5kIDEzIHJlYm91bmRzIGluIGhpcyBmaXJz
dCBnYW1lIGFnYWluc3QgdGhlIEtpbmdzLCBhbmQgTmV3IE9ybGVhbnMgcm91dGVkIHZpc2l0aW5n
IFNhY3JhbWVudG8uIDwvcD48cD5Db3VzaW5zIHRpZWQgYSBjYXJlZXItaGlnaCB3aXRoIGZpdmUg
My1wb2ludGVycyBhbmQgZXhlY3V0ZWQgYSB0cmlja3ksIGNyb3dkLXBsZWFzaW5nLCBjcm9zcy1j
b3VydCBib3VuY2UgcGFzcyBkdXJpbmcgYSBmYXN0IGJyZWFrLjwvcD48cD5BbnRob255IERhdmlz
IGFkZGVkIDE5IHBvaW50cywgMTIgcmVib3VuZHMgYW5kIGZpdmUgYmxvY2tzIGZvciB0aGUgUGVs
aWNhbnMuPC9wPjxwPktuaWNrcyA5OCwgSGVhdCA5NDwvcD48cD5LcmlzdGFwcyBQb3J6aW5naXMg
c2NvcmVkIDIyIHBvaW50cywgQ291cnRuZXkgTGVlIGFkZGVkIDIwIGFuZCB2aXNpdGluZyBOZXcg
WW9yayBsZWQgbmVhcmx5IHRoZSBlbnRpcmUgd2F5IGluIGJlYXRpbmcgTWlhbWkuIDwvcD48cD5K
dXN0aW4gSG9saWRheSBzY29yZWQgMTIgZm9yIHRoZSBLbmlja3MsIHdobyBwbGF5ZWQgd2l0aG91
dCBDYXJtZWxvIEFudGhvbnkgKGJhY2spLCBEZXJyaWNrIFJvc2UgKGtuZWUpIGFuZCBMYW5jZSBU
aG9tYXMgKGhpcCkuIEl0IHdhcyBvbmx5IHRoZSBmb3VydGggd2luIGluIHRoZSBsYXN0IDE1IGdh
bWVzIGZvciBOZXcgWW9yay48L3A+PHA+R29yYW4gRHJhZ2ljIHNjb3JlZCAyMiBwb2ludHMgZm9y
IE1pYW1pLiBUeWxlciBKb2huc29uIHNjb3JlZCAxNSBmb3IgdGhlIEhlYXQuPC9wPjxwPkdyaXp6
bGllcyA5OSwgJiM4MjMyO01hdmVyaWNrcyA5MDwvcD48cD5NaWtlIENvbmxleSBzY29yZWQgMjgg
cG9pbnRzLCBaYWNoIFJhbmRvbHBoIGFkZGVkIDIyIHBvaW50cyBhbmQgMTIgcmVib3VuZHMsIGFu
ZCBob3N0IE1lbXBoaXMgY2xpbmNoZWQgYSBwbGF5b2ZmIHNwb3Qgd2l0aCBhIHZpY3Rvcnkgb3Zl
ciBEYWxsYXMuPC9wPjxwPlRyb3kgRGFuaWVscyBmaW5pc2hlZCB3aXRoIDIxIHBvaW50cyBmb3Ig
TWVtcGhpcywgc2hvb3RpbmcgNy1vZi0xMiBmcm9tIG91dHNpZGUgdGhlIGFyYy48L3A+PHA+U2l4
IE1hdmVyaWNrcyBmaW5pc2hlZCBpbiBkb3VibGUgZmlndXJlcywgbGVkIGJ5IDEzIHBvaW50cyBl
YWNoIGZyb20gRGlyayBOb3dpdHpraSwgTWF0dGhld3MgYW5kIEouSi4gQmFyZWEuIE1hdHRoZXdz
IGFsc28gaGFkIHNldmVuIGFzc2lzdHMsIGFuZCBOb3dpdHpraSBncmFiYmVkIDEyIHJlYm91bmRz
LjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0RhbGxhcyBNYXZlcmlja3MgZ3VhcmQgRGV2aW4gSGFycmlz
IHdhcyBmaW5lZCAkMjUsMDAwIG92ZXIgYW4gYWx0ZXJjYXRpb24gd2l0aCBvZmZpY2lhbCBCZW4g
VGF5bG9yIHRoYXQgbGVkIHRvIGhpcyBlamVjdGlvbiBpbiB0aGUgZ2FtZSBhZ2FpbnN0IE5ldyBP
cmxlYW5zLjwvcD48cD5TcHVycyAxMDAsIFRodW5kZXIgOTU8L3A+PHA+S2F3aGkgTGVvbmFyZCBz
Y29yZWQgMjcgcG9pbnRzLCBhbmQgdmlzaXRpbmcgU2FuIEFudG9uaW8gcmFsbGllZCBmcm9tIDIx
IHBvaW50cyBkb3duIGluIHRoZSB0aGlyZCBxdWFydGVyIHRvIGJlYXQgT2tsYWhvbWEgQ2l0eS48
L3A+PHA+VGhlIFNwdXJzIG5ldmVyIGxlZCB1bnRpbCB0aGUgZmluYWwgbWludXRlLiBMYU1hcmN1
cyBBbGRyaWRnZSYjODIxNztzIGR1bmsgd2l0aCAyMC43IHNlY29uZHMgbGVmdCBwdXQgdGhlIFNw
dXJzIHVwIDk2LTk1LiBPa2xhaG9tYSBDaXR5JiM4MjE3O3MgUnVzc2VsbCBXZXN0YnJvb2sgZHJv
dmUgdG8gdGhlIGhvb3AsIGJ1dCBBbGRyaWRnZSBibG9ja2VkIGhpcyBzaG90LiA8L3A+PHA+TGVv
bmFyZCB0aGVuIGRyb3ZlIHRoZSBsZW5ndGggb2YgdGhlIGZsb29yLCBzY29yZWQgYW5kIHdhcyBm
b3VsZWQuIEhpcyBmcmVlIHRocm93IHdpdGggNS44IHNlY29uZHMgbGVmdCBwdXQgdGhlIGdhbWUg
b3V0IG9mIHJlYWNoLjwvcD48cD5XZXN0YnJvb2sgaGFkIDMyIHBvaW50cywgMTUgcmVib3VuZHMg
YW5kIDEyIGFzc2lzdHMgZm9yIGhpcyAzOXRoIHRyaXBsZS1kb3VibGUgb2YgdGhlIHNlYXNvbi48
L3A+PHA+Tk9URUJPT0s6JiM4MjMyOzc2ZXJzJiM4MjE3OyBPa2Fmb3IgdG8gc2l0IG91dDwvcD48
cD5KYWhsaWwgT2thZm9yIHdhcyBzaHV0IGRvd24gRnJpZGF5IHdpdGggYSBzb3JlIHJpZ2h0IGtu
ZWUgZm9yIHRoZSByZW1haW5kZXIgb2YgdGhlIHllYXIgYnkgdGhlIFBoaWxhZGVscGhpYSA3NmVy
cy48L3A+PHA+VGhlIE5vLiAzIG92ZXJhbGwgcGljayBpbiB0aGUgMjAxNSBkcmFmdCwgJiMxNzM7
T2thZm9yIGhhcyBiZWVuIGRlYWxpbmcgd2l0aCBzb3JlbmVzcyBpbiBoaXMga25lZSBzaW5jZSB1
bmRlcmdvaW5nIHN1cmdlcnkgb24gYSB0b3JuIG1lbmlzY3VzIGEgeWVhciBhZ28uPC9wPjxwPkFy
b3VuZCB0aGUgbGVhZ3VlPC9wPjxwPlJvb2tpZSBjZW50ZXIgSXZpY2EgWnViYWMgd2lsbCBtaXNz
IHRoZSByZXN0IG9mIHRoZSBMb3MgQW5nZWxlcyAmIzE3MztMYWtlcnMmIzgyMTc7IHNlYXNvbiBi
ZWNhdXNlIG9mIGEgaGlnaC1hbmtsZSBzcHJhaW4uIC4uLiBUcmFpbCBCbGF6ZXJzIGNlbnRlciBK
dXN1ZiBOdXJraWMgaGFzIGEgYnJva2VuIHJpZ2h0IGxlZyBhbmQgd2lsbCBtaXNzIHRoZSByZXN0
IG9mIHRoZSByZWd1bGFyIHNlYXNvbi4gVGhlIHRlYW0gc2F5cyBOdXJraWMgaGFzIGEgbm9uZGlz
cGxhY2VkIHJpZ2h0IGxlZyBmaWJ1bGFyIGZyYWN0dXJlLiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.