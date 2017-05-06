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NBA roundup & notebook

NBA: Durant scores 38 points, Warriors beat Jazz 102-91 to take 3-0 lead

Associated Press

Published: May 6, 2017 - 10:43 PM | Updated: May 6, 2017 - 11:58 PM
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San Antonio Spurs forward LaMarcus Aldridge (12) shoots during the second half in Game 3 of an NBA basketball second-round playoff series against the Houston Rockets, Friday in Houston. San Antonio won the game 103-92. (AP Photo/Eric Christian Smith)


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