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NBA Roundup & notebook

NBA: Hawks beat Hornets 103-76; Thunder edge Timberwolves 100-98; Stephen Curry’s jersey is No. 1 in sales

Associated Press

Published: April 11, 2017 - 11:01 PM
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Atlanta Hawks center Dwight Howard (8) leaves the court after a game against the Charlotte Hornets, Tuesday in Atlanta. Atlanta won 103-76. (AP Photo/John Amis)


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