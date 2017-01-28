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NBA roundup & notebook

NBA: Heat extend win streak to 7, top Pistons 116-103

Associated Press

Published: January 28, 2017 - 10:42 PM | Updated: January 29, 2017 - 12:15 AM

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Akron 91, Buffalo 90: Last-second free throw by Isaiah Johnson lifts Zips to win over Bulls

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