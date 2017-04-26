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NBA roundup & notebook

NBA: Home, sweet home: Beal, Wall lead Wizards past Hawks 103-99

Associated Press

Published: April 26, 2017 - 11:04 PM | Updated: April 26, 2017 - 11:47 PM
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Washington Wizards guard Bradley Beal (3) goes to the basket against Atlanta Hawks forward Ehsan Ilyasova (7) during the first half in Game 5 of a first-round NBA playoff series, Wednesday in Washington. (AP Photo/Nick Wass)


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