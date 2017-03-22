NBA: Hornets defeat Magic 109-102 in fourth-quarter comeback

PHA+SG9ybmV0cyAxMDksIE1hZ2ljIDEwMjwvcD48cD5LZW1iYSBXYWxrZXIgc2NvcmVkIDIyIHBv
aW50cyBhbmQgTWFyY28gQmVsaW5lbGxpIGNhbWUgb2ZmIHRoZSBiZW5jaCB0byBhZGQgMjAgYXMg
dGhlIENoYXJsb3R0ZSBIb3JuZXRzIHB1bGxlZCBvZmYgYSBmb3VydGgtcXVhcnRlciBjb21lYmFj
ayB0byBkZWZlYXQgaG9zdCBPcmxhbmRvIG9uIFdlZG5lc2RheSBuaWdodC48L3A+PHA+Q2hhcmxv
dHRlIHdvbiBpdHMgdGhpcmQgc3RyYWlnaHQgZ2FtZSBhbmQga2VlcHMgaXRzIEVhc3Rlcm4gQ29u
ZmVyZW5jZSBwbGF5b2ZmIGhvcGVzIGFsaXZlIGFmdGVyIGVudGVyaW5nIHRoZSBuaWdodCB0aHJl
ZSBnYW1lcyBvdXQgb2YgZWlnaHRoIHBsYWNlIGluIHRoZSBzdGFuZGluZ3MuIE9ybGFuZG8sIG1l
YW53aGlsZSwgbG9zdCB0byBDaGFybG90dGUgZm9yIHRoZSBmb3VydGggdGltZSB0aGlzIHNlYXNv
bi48L3A+PHA+T3JsYW5kbyBlbnRlcmVkIHRoZSBmb3VydGggcXVhcnRlciB3aXRoIGEgZml2ZS1w
b2ludCBsZWFkIGJ1dCBGcmFuayBLYW1pbnNreSBjYW1lIG9mZiB0aGUgYmVuY2ggdG8gc2NvcmUg
MTMgb2YgaGlzIDE4IHBvaW50cyBhbmQgV2Fsa2VyIGFkZGVkIGVpZ2h0IHBvaW50cyB0byBoZWxw
IHRoZSBIb3JuZXRzIG91dHNjb3JlIHRoZSBNYWdpYyAzMi0yMCBpbiB0aGUgZmluYWwgcXVhcnRl
ci4gPC9wPjxwPkNlbHRpY3MgMTA5LCBQYWNlcnMgMTAwPC9wPjxwPklzYWlhaCBUaG9tYXMgc2Nv
cmVkIDI1IHBvaW50cywgQXZlcnkgQnJhZGxleSBoYWQgMTggd2l0aCBlaWdodCByZWJvdW5kcyBh
bmQgaG9zdCBCb3N0b24gYmVhdCBJbmRpYW5hIGZvciBpdHMgZmlmdGggd2luIGluIHNpeCBnYW1l
cy48L3A+PHA+QWwgSG9yZm9yZCBhZGRlZCAxNSBwb2ludHMgd2l0aCBlaWdodCBib2FyZHMgYW5k
IGVpZ2h0IGFzc2lzdHMsIGFuZCBKYWUgQ3Jvd2RlciBhbHNvIHNjb3JlZCAxNSBwb2ludHMgZm9y
IEJvc3Rvbi48L3A+PHA+UGF1bCBHZW9yZ2UgbGVkIHRoZSBQYWNlcnMgd2l0aCAzNyBwb2ludHMg
YW5kIEplZmYgVGVhZ3VlIGhhZCAyNS4gSW5kaWFuYSBoYXMgYWx0ZXJuYXRlZCBieSB3aW5uaW5n
IGFuZCBsb3NpbmcgaW4gaXRzIGxhc3QgMTUgZ2FtZXMuPC9wPjxwPldpemFyZHMgMTA0LCAmIzgy
MzI7SGF3a3MgMTAwPC9wPjxwPkJyYWRsZXkgQmVhbCBzY29yZWQgMjggcG9pbnRzIGFuZCBKb2hu
IFdhbGwgYWRkZWQgYWxsIDIyIG9mIGhpcyBpbiB0aGUgc2Vjb25kIGhhbGYgdG8gaGVscCBob3N0
IFdhc2hpbmd0b24gdG8gYSB2aWN0b3J5IG92ZXIgQXRsYW50YS48L3A+PHA+V2FsbCBhbHNvIGhh
ZCAxMCBhc3Npc3RzIG9uIGEgbmlnaHQgaGUgc2hvdCBqdXN0IDYgb2YgMjEgZnJvbSB0aGUgZmxv
b3IsIGluY2x1ZGluZyB0d28gYXNzaXN0cyB0byBCZWFsIGR1cmluZyBhIGxhdGUgMTQtMiBydW4g
dGhhdCBoZWxwZWQgV2FzaGluZ3RvbiBlbnN1cmUgdmljdG9yeSBhZnRlciBBdGxhbnRhIGhhZCBs
ZWQgYnkgYXMgbWFueSBhcyAxMiBlYXJseS4gSWFuIE1haGlubWkgaGFkIDEwIHJlYm91bmRzIG9m
ZiB0aGUgYmVuY2ggYXMgdGhlIFdpemFyZHMgdXNlZCBhIDU1LTQ0IGVkZ2Ugb24gdGhlIGdsYXNz
IHRvIG92ZXJjb21lIDQwIHBlcmNlbnQgc2hvb3RpbmcuPC9wPjxwPlRpbSBIYXJkYXdheSBKci4g
c2NvcmVkIDI5IHBvaW50cyB0byBsZWFkIHRoZSBIYXdrcy4gPC9wPjxwPkJ1bGxzIDExNywgUGlz
dG9ucyA5NTwvcD48cD5OaWtvbGEgTWlyb3RpYyBzY29yZWQgYSBzZWFzb24taGlnaCAyOCBwb2lu
dHMsIGFuZCBob3N0IENoaWNhZ28gYmVhdCBEZXRyb2l0IGluIGEgbWF0Y2h1cCBiZXR3ZWVuIHN0
cnVnZ2xpbmcgdGVhbXMgZmlnaHRpbmcgZm9yIGEgcGxheW9mZiBzcG90LjwvcD48cD5NaXJvdGlj
IHNob3QgMTIgb2YgMTUgYW5kIG1hZGUgNCBvZiA2IDMtcG9pbnQgYXR0ZW1wdHMgdG8gbGVhZCBD
aGljYWdvIHRvIGFuIGVhc3kgd2luIGFmdGVyIGRyb3BwaW5nIGVpZ2h0IG9mIDEwLiBKaW1teSBC
dXRsZXIgYWRkZWQgMTYgcG9pbnRzIGFuZCAxMiBhc3Npc3RzLiBKb2ZmcmV5IExhdXZlcmduZSBm
aWxsZWQgaW4gZm9yIHN1c3BlbmRlZCBjZW50ZXIgUm9iaW4gTG9wZXogYW5kIG91dHBsYXllZCBB
bmRyZSBEcnVtbW9uZCB3aXRoIDE3IHBvaW50cyBhbmQgc2V2ZW4gcmVib3VuZHMuPC9wPjxwPiYj
ODIyNjsmIzgyMDE7Q2hpY2FnbyYjODIxNztzIFJvYmluIExvcGV6IGFuZCBUb3JvbnRvJiM4MjE3
O3MgU2VyZ2UgSWJha2EgaGF2ZSBib3RoIGJlZW4gc3VzcGVuZGVkIG9uZSBnYW1lIHdpdGhvdXQg
cGF5IGJ5IHRoZSBOQkEgZm9yIGZpZ2h0aW5nLiBMb3BleiBhbmQgSWJha2EgdGhyZXcgcHVuY2hl
cyBhdCBvbmUgYW5vdGhlciBkdXJpbmcgdGhlIEJ1bGxzLVJhcHRvcnMgVHVlc2RheSBnYW1lLjwv
cD48cD5UaHVuZGVyIDEyMiwgNzZlcnMgOTc8L3A+PHA+UnVzc2VsbCBXZXN0YnJvb2sgcmVjb3Jk
ZWQgaGlzIDM1dGggdHJpcGxlLWRvdWJsZSBvZiB0aGUgc2Vhc29uIHdpdGggMTggcG9pbnRzLCAx
MSByZWJvdW5kcyBhbmQgMTQgYXNzaXN0cyBhbmQgaG9zdCBPa2xhaG9tYSBDaXR5IGNydWlzZWQg
dG8gYSB3aW4gb3ZlciB0aGUgUGhpbGFkZWxwaGlhIDc2ZXJzLjwvcD48cD5XZXN0YnJvb2ssIHdo
byBtYWRlIGFsbCBzaXggb2YgaGlzIGZpZWxkLWdvYWwgYXR0ZW1wdHMgYW5kIGFsbCBzaXggb2Yg
aGlzIGZyZWUgdGhyb3dzLCBoYXMgcmVjb3JkZWQgZml2ZSB0cmlwbGUtZG91YmxlcyBhZ2FpbnN0
IFBoaWxhZGVscGhpYSwgaGlzIGhpZ2hlc3QgdG90YWwgYWdhaW5zdCBhbnkgTkJBIHRlYW0uIE5p
ayBTdGF1c2thcyBsZWQgdGhlIDc2ZXJzIHdpdGggMjAgcG9pbnRzLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4
MjAxO1RoZSBQaGlsYWRlbHBoaWEgNzZlcnMgc2F5IGNlbnRlciBKb2VsIEVtYmlpZCB3aWxsIHVu
ZGVyZ28gc3VyZ2VyeSBvbiBhIHRvcm4gbWVuaXNjdXMgaW4gaGlzIGxlZnQga25lZS48L3A+PHA+
Tk9URUJPT0s6ICYjODIzMjtXaGl0ZXNpZGUgbWlnaHQgcGxheTwvcD48cD5OQkEgcmVib3VuZGlu
ZyBsZWFkZXIgSGFzc2FuIFdoaXRlc2lkZSBpcyBsaXN0ZWQgYXMgcHJvYmFibGUgZm9yIE1pYW1p
JiM4MjE3O3MgZ2FtZSBhZ2FpbnN0IFRvcm9udG8gb24gVGh1cnNkYXksIGRlc3BpdGUgYSBsYWNl
cmF0aW9uIG9uIGhpcyByaWdodCBoYW5kIHRoYXQgbmVlZGVkIDEzIHN0aXRjaGVzIHRvIHJlcGFp
ci4gV2hpdGVzaWRlIHdhcyBodXJ0IGxhdGUgaW4gTWlhbWkmIzgyMTc7cyB3aW4gb3ZlciBQaG9l
bml4IG9uIFR1ZXNkYXkuIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.