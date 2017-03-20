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NBA ROUNDUP & NOTEBOOK

NBA: Hornets stop Hawks as Atlanta slump continues

Associated Press

Published: March 20, 2017 - 11:00 PM
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From left, Oklahoma City Thunder guard Russell Westbrook and guard Semaj Christon (6), Golden State Warriors forward Draymond Green, Thunder forward Taj Gibson, and Warriors guards Stephen Curry and Klay Thompson get into a tussle during the second quarter Monday in Oklahoma City. At right are Warriors center Zaza Pachulia and Thunder guard Victor Oladipo. (AP Photo/Sue Ogrocki)


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