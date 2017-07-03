NBA: Kevin Durant accepts major pay cut with Golden State

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+DQoJT25lIGRheSBzaHkgb2YgYSB5ZWFyIGFmdGVyIGFubm91bmNpbmcgaGlzIGRlY2lzaW9u
IHRvIGpvaW4gdGhlIHBvd2VyZnVsIFdhcnJpb3JzLCBLZXZpbiBEdXJhbnQgYWNjZXB0ZWQgYSBt
YWpvciBwYXkgY3V0IHRvIGhlbHAgbWFrZSBzdXJlIHRoZXkgc3RheSB3aW5uZXJzIGFuZCBjaGFz
ZSBtb3JlIGNoYW1waW9uc2hpcHMuPC9wPg0KPHA+DQoJRHVyYW50IHdhbnRzIHRvIGJ1aWxkIGEg
ZHluYXN0eSBhbG9uZ3NpZGUgU3RlcGhlbiBDdXJyeSBhbmQgRHJheW1vbmQgR3JlZW4sIGFncmVl
aW5nIHRvIHRlcm1zIE1vbmRheSBvbiBhIGNvbnRyYWN0IHdvcnRoIGFwcHJveGltYXRlbHkgJDUz
4oCCbWlsbGlvbiBvdmVyIHRoZSBuZXh0IHR3byB5ZWFycy4gQSBwZXJzb24gd2l0aCBkaXJlY3Qg
a25vd2xlZGdlIG9mIHRoZSBkZWFsIGNvbmZpcm1lZCB0aGUgZGV0YWlscyB0byB0aGUgQXNzb2Np
YXRlZCBQcmVzcywgc3BlYWtpbmcgb24gY29uZGl0aW9uIG9mIGFub255bWl0eSBiZWNhdXNlIGl0
IHdvbuKAmXQgYmVjb21lIG9mZmljaWFsIHVudGlsIHRoZSBlbmQgb2YgdGhlIGZyZWUgYWdlbmN5
IG1vcmF0b3JpdW0gcGVyaW9kIFRodXJzZGF5LiBUaGUgZGVhbCBjYWxscyBmb3IgYWJvdXQgJDI1
IG1pbGxpb24gaW4gdGhlIGZpcnN0IHllYXIgd2l0aCBhIHBsYXllciBvcHRpb24gZm9yIHRoZSBz
ZWNvbmQgc2Vhc29uLjwvcD4NCjxwPg0KCTxzdHJvbmc+TGFrZXJzIHNpZ24gZHJhZnQgcGlja3M8
L3N0cm9uZz48L3A+DQo8cD4NCglUaGUgTG9zIEFuZ2VsZXMgTGFrZXJzIGhhdmUgc2lnbmVkIGZp
cnN0LXJvdW5kIGRyYWZ0IHBpY2tzIExvbnpvIEJhbGwsIEt5bGUgS3V6bWEgYW5kIEpvc2ggSGFy
dC48L3A+DQo8cD4NCglUaGUgTGFrZXJzIGZvcm1hbGl6ZWQgdGhlIGRlYWxzIE1vbmRheS48L3A+
DQo8cD4NCglCYWxsIGlzIGV4cGVjdGVkIHRvIG1ha2UgJDMzLjQgbWlsbGlvbiBvdmVyIGZvdXIg
eWVhcnMgaW4gaGlzIGNvbnRyYWN0IHNsb3QgYXMgdGhlIHNlY29uZCBvdmVyYWxsIHBpY2suIFRo
ZSBMYWtlcnMgZGlkbuKAmXQgYW5ub3VuY2UgdGhlIHRlcm1zIG9mIHRoZSBkZWFsLiBLdXptYSBp
cyBhIHBvd2VyIGZvcndhcmQgY2hvc2VuIHdpdGggdGhlIDI3dGggb3ZlcmFsbCBzZWxlY3Rpb24u
IFRoZSBMYWtlcnMgYWNxdWlyZWQgdGhlIHBpY2sgaW4gYSBkcmFmdC1uaWdodCB0cmFkZSB3aXRo
IEJyb29rbHluLjwvcD4NCjxwPg0KCUhhcnQgd2FzIHNlbGVjdGVkIGJ5IHRoZSBKYXp6IHdpdGgg
dGhlIDMwdGggb3ZlcmFsbCBwaWNrIGFuZCB0cmFkZWQgdG8gTG9zIEFuZ2VsZXMuIEhlIHdhcyB0
aGUgQmlnIEVhc3TigJlzIHBsYXllciBvZiB0aGUgeWVhciBhdCBWaWxsYW5vdmEgbGFzdCBzZWFz
b24uPC9wPg0KPHA+DQoJPHN0cm9uZz5TdW5zIGRlY2xpbmUgQmFyYm9zYTwvc3Ryb25nPjwvcD4N
CjxwPg0KCVRoZSBQaG9lbml4IFN1bnMgaGF2ZSBkZWNsaW5lZCBhIHRlYW0gb3B0aW9uIG9uIGd1
YXJkIExlYW5kcm8gQmFyYm9zYSwgc2F2aW5nIHRoZSB0ZWFtICQzLjUgbWlsbGlvbiBpbiBzYWxh
cnkgY2FwIHNwYWNlLCBhIHBlcnNvbiB3aXRoIGtub3dsZWRnZSBvZiB0aGUgbW92ZSBzYWlkLjwv
cD4NCjxwPg0KCVRoZSBwZXJzb24gc3Bva2Ugb24gY29uZGl0aW9uIG9mIGFub255bWl0eSBiZWNh
dXNlIHRoZSBkZWNpc2lvbiBoYWQgbm90IGJlZW4gb2ZmaWNpYWxseSBhbm5vdW5jZWQuIFRoZSAz
NC15ZWFyLW9sZCBCYXJib3NhIGhhZCBhICQ0IG1pbGxpb24gY29udHJhY3QgZm9yIG5leHQgc2Vh
c29uLCB3aXRoICQ1MDAsMDAwIGd1YXJhbnRlZWQuIFRoZSBTdW5zIGFyZSBza2V3aW5nIHRoZWly
IHJvc3RlciB5b3VuZ2VyIGFuZCB0aG91Z2ggc3RpbGwgcHJvZHVjdGl2ZSwgQmFyYm9zYSBkaWQg
bm90IGZpdCBpbnRvIHRoZWlyIHBsYW5zLjwvcD4NCjxwPg0KCTxzdHJvbmc+TW9uayBzaWducyB3
aXRoIEhvbmV0czwvc3Ryb25nPjwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSBDaGFybG90dGUgSG9ybmV0cyBoYXZl
IHNpZ25lZCBmaXJzdC1yb3VuZCBkcmFmdCBwaWNrIE1hbGlrIE1vbmssIHRoZSAxMXRoIGNob2lj
ZSBpbiB0aGUgTkJBIGRyYWZ0LjwvcD4NCjxwPg0KCU1vbmsgd2FzIHRoZSBTb3V0aGVhc3Rlcm4g
Q29uZmVyZW5jZeKAmXMgcGxheWVyIG9mIHRoZSB5ZWFyLiBUaGUgc3RhciBndWFyZCBhdmVyYWdl
ZCAxOS44IHBvaW50cywgMi41IHJlYm91bmRzIGFuZCAyLjMgYXNzaXN0cyBhcyBhIGZyZXNobWFu
IGF0IEtlbnR1Y2t5LjwvcD4NCg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.