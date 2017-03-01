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NBA: Knee injury leaves Kevin Durant out ‘indefinitely’

Associated Press

Published: March 1, 2017 - 11:24 PM | Updated: March 1, 2017 - 11:56 PM
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Golden State Warriors forward Kevin Durant (35) walks to the bench during the first half Tuesday against the Washington Wizards in Washington. Durant hyperextended his left knee and exited the Golden State Warriors' game at the Washington Wizards for good after all of 93 seconds Tuesday night. (AP Photo/Nick Wass)


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