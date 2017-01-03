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NBA ROUNDUP & NOTEBOOK

NBA: Last-second basket lifts 76ers past Timberwolves

From wire reports

Published: January 3, 2017 - 11:17 PM
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Philadelphia 76ers' Joel Embiid (bottom) cannot get a shot past Minnesota Timberwolves' Kris Dunn (top) and Cole Aldrich during the first half Tuesday in Philadelphia. (AP Photo/Matt Slocum)


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