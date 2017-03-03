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Roundup & notebook

NBA: Magic beat Heat 110-99; Raptors defeat Wizards 114-106; 76ers edge Knicks

Associated Press

Published: March 3, 2017 - 11:18 PM
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Orlando Magic guard D.J. Augustin (14) is stripped of the ball while driving between Miami Heat forward Okaro White (left) and guard Tyler Johnson (8) during the first half Friday in Orlando. (AP Photo/Phelan M. Ebenhack)


 

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