NBA: Memphis Grizzlies plan to retire Zach Randolph’s jersey

PHA+VGhlIE1lbXBoaXMgR3JpenpsaWVzIGFyZSBwbGFubmluZyB0byByZXRpcmUgdGhlIE5vLiA1
MCBqZXJzZXkgd29ybiBieSA8c3Ryb25nPlphY2ggUmFuZG9scGg8L3N0cm9uZz4sIHdobyBpcyBs
ZWF2aW5nIHRoZSB0ZWFtIGFmdGVyIGVpZ2h0IHNlYXNvbnMgdG8gc2lnbiB3aXRoIHRoZSBTYWNy
YW1lbnRvIEtpbmdzLjwvcD48cD5JbiBhIHR3ZWV0IG9uIHRoZSBHcml6emxpZXMmIzgyMTc7IG9m
ZmljaWFsIGFjY291bnQsIG1ham9yaXR5IG93bmVyIDxzdHJvbmc+Um9iZXJ0IFBlcmE8L3N0cm9u
Zz4gc2F5cyB0aGF0IE5vLiA1MCAmIzgyMjA7d2lsbCBuZXZlciBiZSB3b3JuIGJ5IGFub3RoZXIg
bWVtYmVyIG9mIHRoZSBNZW1waGlzIEdyaXp6bGllcy4mIzgyMjE7IFBlcmEgYWxzbyB0aGFua3Mg
UmFuZG9scGggZm9yIGhlbHBpbmcgJiM4MjIwO3R1cm4gYSBsb3R0ZXJ5IHRlYW0gaW50byBhIHBl
cmVubmlhbCBwbGF5b2ZmIGNvbnRlbmRlciYjODIyMTsgYW5kIGhlbHBpbmcgJiM4MjIwO21ha2Ug
YSBiYXNrZXRiYWxsIHRlYW0gYSBtb2RlbCBvZiBjb21tdW5pdHkgc2VydmljZS4mIzgyMjE7PC9w
PjxwPlJhbmRvbHBoLCBhIGZyZWUgYWdlbnQsIGlzIGpvaW5pbmcgZm9ybWVyIEdyaXp6bGllcyBj
b2FjaCA8c3Ryb25nPkRhdmUgSm9lcmdlcjwvc3Ryb25nPiBhdCBTYWNyYW1lbnRvLiBIZSBhZ3Jl
ZWQgdG8gYSB0d28teWVhciwgJDI0IG1pbGxpb24gZGVhbC48L3A+PHA+UmFuZG9scGgsIHdobyBo
ZWxwZWQgTWVtcGhpcyBlYXJuIHNldmVuIGNvbnNlY3V0aXZlIHBsYXlvZmYgYXBwZWFyYW5jZXMs
IHdpbGwgYmVjb21lIHRoZSBmaXJzdCBwbGF5ZXIgdG8gaGF2ZSBoaXMgbnVtYmVyIHJldGlyZWQg
YnkgdGhlIEdyaXp6bGllcy48L3A+PHA+Tm93aXR6a2kgcmVhY2hlcyBkZWFsPC9wPjxwPjxzdHJv
bmc+RGlyayBOb3dpdHpraTwvc3Ryb25nPiBoYXMgYSBkZWFsIHdpdGggdGhlIERhbGxhcyBNYXZl
cmlja3MgdGhhdCBzZXRzIGhpbSB1cCB0byBqb2luIDxzdHJvbmc+S29iZSBCcnlhbnQ8L3N0cm9u
Zz4gYXMgdGhlIG9ubHkgcGxheWVycyB0byBzcGVuZCAyMCBzZWFzb25zIHdpdGggb25lIE5CQSBm
cmFuY2hpc2UuPC9wPjxwPk5vd2l0emtpIGFuZCB0aGUgTWF2ZXJpY2tzIGhhdmUgYWdyZWVkIG9u
IGEgdHdvLXllYXIsICQxMCBtaWxsaW9uIGNvbnRyYWN0IHRoYXQgY2FycmllcyBhIHRlYW0gb3B0
aW9uIGluIHRoZSBzZWNvbmQgc2Vhc29uLCBhIHBlcnNvbiB3aXRoIGtub3dsZWRnZSBvZiB0aGUg
ZGVhbCBzYWlkIG9uIGNvbmRpdGlvbiBvZiBhbm9ueW1pdHkgYmVjYXVzZSBhIGRlYWwgaGFzbiYj
ODIxNzt0IGJlZW4gYW5ub3VuY2VkLjwvcD48cD5UaGUgYWdyZWVtZW50IGlzIHNpbWlsYXIgdG8g
dGhlIG9uZSB0aGUgTWF2cyBhbmQgTm93aXR6a2kgcmVhY2hlZCBsYXN0IHllYXIsIGFsdGhvdWdo
IGZvciBzaWduaWZpY2FudGx5IGxlc3MgbW9uZXkuIDwvcD48cD5MYXN0IHllYXImIzgyMTc7cyBj
b250cmFjdCB3YXMgZm9yIHR3byB5ZWFycyBhbmQgJDUwIG1pbGxpb24sIGFuZCB0aGUgY2x1YiBk
ZWNsaW5lZCBpdHMgb3B0aW9uIGJlZm9yZSBmcmVlIGFnZW5jeSBvcGVuZWQgdGhpcyB5ZWFyLjwv
cD48cD5PbHlueWsgdG8gam9pbiBIZWF0PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+S2VsbHkgT2x5bnlrIDwvc3Ry
b25nPmhhcyBhZ3JlZWQgdG8gc2lnbiB3aXRoIHRoZSBNaWFtaSBIZWF0LjwvcD48cD5BZ2VudCA8
c3Ryb25nPkdyZWcgTGF3cmVuY2U8L3N0cm9uZz4gY29uZmlybWVkIHRoZSBkZWNpc2lvbiB0byB0
aGUgQXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcy4gRVNQTiByZXBvcnRlZCBpdCB3b3VsZCBiZSBhIGZvdXIteWVh
ciBkZWFsIHdvcnRoIGluIGV4Y2VzcyBvZiAkNTAgbWlsbGlvbi48L3A+PHA+VGhlIGRlYWwgaGFz
IG5vdCBiZWVuIHNpZ25lZCwgdGhvdWdoIGNvdWxkIGJlIGFzIGVhcmx5IGFzIEZyaWRheS48L3A+
PHA+QSA3LWZvb3QgY2VudGVyIHdpdGggMy1wb2ludCByYW5nZSwgT2x5bnlrIHNwZW50IGhpcyBm
aXJzdCBmb3VyIE5CQSBzZWFzb25zIHdpdGggdGhlIEJvc3RvbiBDZWx0aWNzIGFuZCBwbGF5ZWQg
bW9zdGx5IGFzIGEgcmVzZXJ2ZS4gPC9wPjxwPkhlIGF2ZXJhZ2VkIDkuNSBwb2ludHMgaW4gMjc4
IHJlZ3VsYXItc2Vhc29uIGdhbWVzIHNob3QgYSBjYXJlZXItYmVzdCA1MSBwZXJjZW50IGxhc3Qg
c2Vhc29uLjwvcD48cD5UaHJlZS10ZWFtIHRyYWRlPC9wPjxwPlRoZSBMb3MgQW5nZWxlcyBDbGlw
cGVycyBhY3F1aXJlZCBzaGFycC1zaG9vdGluZyBmb3J3YXJkIDxzdHJvbmc+RGFuaWxvIEdhbGxp
bmFyaTwvc3Ryb25nPiBmcm9tIERlbnZlciBhcyBwYXJ0IG9mIGEgdGhyZWUtdGVhbSB0cmFkZSB0
aGF0IGFsc28gaW52b2x2ZWQgQXRsYW50YS48L3A+PHA+SW4gdGhlIHN3YXAsIExvcyBBbmdlbGVz
IHNlbnQgPHN0cm9uZz5KYW1hbCBDcmF3Zm9yZCwgRGlhbW9uZCBTdG9uZTwvc3Ryb25nPiwgY2Fz
aCBjb25zaWRlcmF0aW9ucyBhbmQgYSBwcm90ZWN0ZWQgMjAxOCBmaXJzdC1yb3VuZCBwaWNrIHRv
IHRoZSBIYXdrcy4gVGhlIE51Z2dldHMgcmVjZWl2ZSBhIDIwMTkgc2Vjb25kLXJvdW5kIHBpY2sg
ZnJvbSBBdGxhbnRhLjwvcD48cD5HYWxsaW5hcmkgam9pbnMgYSBDbGlwcGVycyB0ZWFtIHRoYXQg
cmVjZW50bHkgdHJhZGVkIENocmlzIFBhdWwgdG8gSG91c3RvbiwgYnV0IGFncmVlZCB0byBhIGZp
dmUteWVhciBkZWFsIHdpdGggPHN0cm9uZz5CbGFrZSBHcmlmZmluPC9zdHJvbmc+LiBMb3MgQW5n
ZWxlcyBhbHNvIGhhcyA8c3Ryb25nPkRlQW5kcmUgSm9yZGFuPC9zdHJvbmc+IGluIHRoZSBmcm9u
dGNvdXJ0LjwvcD48cD5BbHNvLCB0aGUgQ2xpcHBlcnMgYWNxdWlyZWQgdGhlIGRyYWZ0IHJpZ2h0
cyB0byBPa2xhaG9tYSBTdGF0ZSBndWFyZCA8c3Ryb25nPkphd3VuIEV2YW5zPC9zdHJvbmc+IGZy
b20gdGhlIFBoaWxhZGVscGhpYSA3NmVycyBpbiBleGNoYW5nZSBmb3IgY2FzaCBjb25zaWRlcmF0
aW9ucy4gPC9wPjxwPlNlbGVjdGVkIDM5dGggb3ZlcmFsbCwgRXZhbnMgbGVkIHRoZSBCaWcgMTIg
aW4gc2NvcmluZyBhdCAxOS4yIHBvaW50cyBwZXIgZ2FtZSBsYXN0IHNlYXNvbi48L3A+PHA+SG9s
aWRheSBtYWtlcyBwaXRjaDwvcD48cD48c3Ryb25nPkpydWUgSG9saWRheSA8L3N0cm9uZz5zYXlz
IGhpcyBuZXcgZml2ZS15ZWFyIGNvbnRyYWN0IHdpdGggdGhlIFBlbGljYW5zIHRocnVzdHMgaGlt
IGludG8gdGhlIHJvbGUgb2YgaGVscGluZyBwZXJzdWFkZSBBbGwtU3RhciBjZW50ZXIgPHN0cm9u
Zz5EZU1hcmN1cyBDb3VzaW5zPC9zdHJvbmc+IHRvIG1ha2UgYSBzaW1pbGFyIGxvbmctdGVybSBj
b21taXRtZW50IHRvIE5ldyBPcmxlYW5zLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSYjODIxNzt2ZSBhbHJlYWR5
IHN0YXJ0ZWQmIzgyMjE7IGxvYmJ5aW5nIENvdXNpbnMsIEhvbGlkYXkgc2FpZCBUaHVyc2RheSBu
aWdodCBhZnRlciBzaWduaW5nIGhpcyBuZXcgY29udHJhY3QsIHdoaWNoIGhpcyBhZ2VudCwgPHN0
cm9uZz5KYXNvbiBHbHVzaG9uLDwvc3Ryb25nPiBoYXMgc2FpZCBpcyB3b3J0aCAkMTI2IG1pbGxp
b24sIGFuZCBjb3VsZCBiYWxsb29uIHRvICQxNTAgbWlsbGlvbiB3aXRoIGluY2VudGl2ZXMuPC9w
PjxwPlVwIHVudGlsIE5CQSBmcmVlIGFnZW5jeSBiZWdhbiBKdWx5IDEsIENvdXNpbnMgd2FzIGFt
b25nIGEgbnVtYmVyIG9mIFBlbGljYW5zIHBsYXllcnMgdXJnaW5nIEhvbGlkYXkgdG8gc3RheSBp
biBOZXcgT3JsZWFucywgd2hlcmUgaGUgaGFzIHBsYXllZCBzaW5jZSAyMDEzLjwvcD48cD5TcHVy
cyBzaWduIFJ1ZHkgR2F5PC9wPjxwPlRoZSBTYW4gQW50b25pbyBTcHVycyBoYXZlIHNpZ25lZCB2
ZXRlcmFuIGZvcndhcmQgPHN0cm9uZz5SdWR5IEdheTwvc3Ryb25nPi48L3A+PHA+R2F5IGF2ZXJh
Z2VkIDE4LjcgcG9pbnRzIGxhc3Qgc2Vhc29uIGluIFNhY3JhbWVudG8gYnV0IHdhcyBsaW1pdGVk
IHRvIDMwIGdhbWVzIGJlZm9yZSBydXB0dXJpbmcgaGlzIGxlZnQgQWNoaWxsZXMgdGVuZG9uIGlu
IEphbnVhcnkgYW5kIGhhdmluZyBzdXJnZXJ5IGEgZmV3IGRheXMgbGF0ZXIuPC9wPjxwPlRlcm1z
IG9mIHRoZSBkZWFsIHdlcmUgbm90IGRpc2Nsb3NlZC48L3A+PHA+QXJvdW5kIHRoZSBsZWFndWU8
L3A+PHA+VGhlIERlbnZlciBOdWdnZXRzIGFncmVlZCB0byBhIG11bHRpeWVhciBkZWFsIHdpdGgg
cm9va2llPHN0cm9uZz4gVHlsZXIgTHlkb248L3N0cm9uZz4uICAmIzgyMzA7IFRoZSBNaWx3YXVr
ZWUgQnVja3MgYWNxdWlyZWQgdGhlIHJpZ2h0cyB0byBzaWduIHJvb2tpZSA8c3Ryb25nPlN0ZXJs
aW5nIEJyb3duIDwvc3Ryb25nPmZyb20gdGhlIFBoaWxhZGVscGhpYSA3NmVycyBmb3IgY2FzaCBj
b25zaWRlcmF0aW9ucy4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.