NBA: Miami Heat’s Dion Waiters hits game-winner against Golden State

PHA+SGVhdCAxMDUsIFdhcnJpb3JzIDEwMjwvcD48cD5EaW9uIFdhaXRlcnMmIzgyMTc7IDMtcG9p
bnRlciB3aXRoIDAuNiBzZWNvbmQgbGVmdCBjYXBwZWQgaGlzIDMzLXBvaW50IGVmZm9ydCwgYW5k
IHRoZSBob3N0IE1pYW1pIEhlYXQgYmVhdCBHb2xkZW4gU3RhdGUgb24gTW9uZGF5IG5pZ2h0IHRv
IGVuZCB0aGUgV2FycmlvcnMmIzgyMTc7IHNldmVuLWdhbWUgd2lubmluZyBzdHJlYWsuPC9wPjxw
PlRoZSBIZWF0IHdhc3RlZCBhIDEwLXBvaW50IGxlYWQgaW4gdGhlIGZpbmFsIDQgbWludXRlcywg
YW5kIEtldmluIER1cmFudCB0aWVkIHRoZSBnYW1lIG9uIGEgZHVuayB3aXRoIDExLjcgc2Vjb25k
cyBsZWZ0LiBXaXRoIG5vIHRpbWVvdXRzLCBXYWl0ZXJzIHdhbGtlZCB0aGUgYmFsbCB1cCB0aGUg
Y291cnQgYW5kIGRyaWxsZWQgd2hhdCBiZWNhbWUgdGhlIGdhbWUtd2lubmVyIG92ZXIgS2xheSBU
aG9tcHNvbi48L3A+PHA+U3RlcGhlbiBDdXJyeSBtaXNzZWQgYSAzLXBvaW50ZXIgYXMgdGltZSBl
eHBpcmVkIGZvciB0aGUgV2FycmlvcnMuPC9wPjxwPldpemFyZHMgMTA5LCAmIzgyMzI7SG9ybmV0
cyA5OTwvcD48cD5Kb2huIFdhbGwgaGFkIDI0IHBvaW50cyBhbmQgc2V2ZW4gYXNzaXN0cywgTWFy
a2llZmYgTW9ycmlzIGFkZGVkIDIzIHBvaW50cyBhbmQgZWlnaHQgcmVib3VuZHMsIGFuZCB0aGUg
V2FzaGluZ3RvbiBXaXphcmRzIGJlYXQgdGhlIGhvc3QgQ2hhcmxvdHRlIEhvcm5ldHMgZm9yIHRo
ZWlyIGZpZnRoIHdpbiBpbiBzaXggZ2FtZXMuIDwvcD48cD5PdHRvIFBvcnRlciBKci4gd2FzIGFj
dGl2ZSBhbGwgbmlnaHQgd2l0aCAxNCBwb2ludHMgYW5kIDEzIHJlYm91bmRzIGZvciBoaXMgc2V2
ZW50aCBkb3VibGUtZG91YmxlIG9mIHRoZSBzZWFzb24uIEJyYWRsZXkgQmVhbCBtYWRlIGZvdXIg
My1wb2ludGVycyBvbiBoaXMgd2F5IHRvIDE4IHBvaW50cywgaGVscGluZyB0aGUgV2l6YXJkcyBz
aG9vdCA1NCBwZXJjZW50IGZyb20gdGhlIGZpZWxkLjwvcD48cD5LaW5ncyAxMDksIFBpc3RvbnMg
MTA0PC9wPjxwPkRlTWFyY3VzIENvdXNpbnMgaGFkIDIyIHBvaW50cyBhbmQgMTQgcmVib3VuZHMs
IGFuZCB0aGUgU2FjcmFtZW50byBLaW5ncyBzbmFwcGVkIGEgZml2ZS1nYW1lIGxvc2luZyBzdHJl
YWsgd2l0aCBhIHZpY3Rvcnkgb3ZlciB0aGUgaG9zdCBEZXRyb2l0IFBpc3RvbnMuPC9wPjxwPlR5
IExhd3NvbiBhZGRlZCAxOSBwb2ludHMgYW5kIGhlbHBlZCBTYWNyYW1lbnRvIHR1cm4gdGhlIGdh
bWUgYXJvdW5kIHdpdGggYSBzdHJvbmcgc2Vjb25kIHF1YXJ0ZXIuICA8L3A+PHA+QW5kcmUgRHJ1
bW1vbmQgaGFkIDE0IHBvaW50cyBhbmQgMTIgcmVib3VuZHMgZm9yIHRoZSBQaXN0b25zLjwvcD48
cD5TcHVycyAxMTIsIE5ldHMgODY8L3A+PHA+UGF0dHkgTWlsbHMgc2NvcmVkIDIwIHBvaW50cywg
TGFNYXJjdXMgQWxkcmlkZ2UgaGFkIDE2IGFuZCB0aGUgU2FuIEFudG9uaW8gU3B1cnMgcm9sbGVk
IHRvIGEgd2luIG92ZXIgdGhlIGhvc3QgQnJvb2tseW4gTmV0cyB3aGlsZSBwbGF5aW5nIHdpdGhv
dXQgS2F3aGkgTGVvbmFyZCBhbmQgdGhyZWUgb3RoZXIgcmVndWxhcnMuPC9wPjxwPlBhdSBHYXNv
bCAoYnJva2VuIGJvbmUsIGxlZnQgaGFuZCkgYW5kIFRvbnkgUGFya2VyIChzb3JlIGxlZnQgZm9v
dCkgZGlkbiYjODIxNzt0IGV2ZW4gbWFrZSB0aGUgcm9hZCB0cmlwLCB3aGlsZSBNYW51IEdpbm9i
aWxpIHdhcyBzY2hlZHVsZWQgZm9yIGEgbmlnaHQgb2ZmIGJ1dCBjb3VsZG4mIzgyMTc7dCBoYXZl
IHBsYXllZCBhbnl3YXkgYmVjYXVzZSBvZiBiYWNrIHNwYXNtcy48L3A+PHA+Q2xpcHBlcnMgMTE1
LCAmIzgyMzI7SGF3a3MgMTA1PC9wPjxwPkF1c3RpbiBSaXZlcnMgc2NvcmVkIDI3IHBvaW50cyBh
bmQgSmFtYWwgQ3Jhd2ZvcmQgYnJva2Ugb3V0IG9mIGEgc2hvb3Rpbmcgc2x1bXAgd2l0aCAxOSwg
aGVscGluZyB0aGUgTG9zIEFuZ2VsZXMgQ2xpcHBlcnMgYmVhdCB0aGUgaG9zdCBBdGxhbnRhIEhh
d2tzLjwvcD48cD5LZW50IEJhemVtb3JlIGxlZCB0aGUgSGF3a3Mgd2l0aCAyNSBwb2ludHMuIERl
bm5pcyBTY2hyb2RlciBoYWQgMjEsIGFuZCBEd2lnaHQgSG93YXJkIGFkZGVkIDE2IHBvaW50cyBh
bmQgMTIgcmVib3VuZHMuPC9wPjxwPkJ1Y2tzIDEyNywgJiM4MjMyO1JvY2tldHMgMTE0PC9wPjxw
PkdpYW5uaXMgQW50ZXRva291bm1wbyBzY29yZWQgMzEgcG9pbnRzLCBKYWJhcmkgUGFya2VyIGhh
ZCAyOCBhbmQgdGhlIGhvc3QgTWlsd2F1a2VlIEJ1Y2tzIHNuYXBwZWQgYSBmaXZlLWdhbWUgbG9z
aW5nIHN0cmVhay48L3A+PHA+SmFtZXMgSGFyZGVuIGp1c3QgbWlzc2VkIGEgdHJpcGxlLWRvdWJs
ZSB3aXRoIDI2IHBvaW50cywgMTIgYXNzaXN0cyBhbmQgbmluZSByZWJvdW5kcyBmb3IgSG91c3Rv
biwgd2hpY2ggZmVsbCB0byAxLTEgb24gaXRzIGZpdmUtZ2FtZSByb2FkIHRyaXAuIDwvcD48cD5B
bnRldG9rb3VubXBvIG1hZGUgMTEgb2YgMTcgc2hvdHMgYW5kIHNjb3JlZCBuaW5lIHBvaW50cyBp
biB0aGUgZmluYWwgNDoxNi4gPC9wPjxwPlBhcmtlciB3YXMgYmFjayBpbiB0aGUgc3RhcnRpbmcg
bGluZXVwIG9uZSBnYW1lIGFmdGVyIGNvbWluZyBvZmYgdGhlIGJlbmNoIHdoaWxlIGJlaW5nIGRp
c2NpcGxpbmVkIGZvciB0YWxraW5nIHRvIHRoZSBtZWRpYSBhYm91dCBhIHBsYXllcnMtb25seSB0
ZWFtIG1lZXRpbmcgRnJpZGF5LjwvcD48cD5Lbmlja3MgMTA5LCAmIzgyMzI7UGFjZXJzIDEwMzwv
cD48cD5DYXJtZWxvIEFudGhvbnkgc2NvcmVkIDI2IHBvaW50cyBhbmQgYnJva2UgYSB0aWUgd2l0
aCBhIHR1cm5hcm91bmQgYmFzZWxpbmUganVtcGVyIHdpdGggMjMuNCBzZWNvbmRzIGxlZnQgdG8g
Z2l2ZSB0aGUgTmV3IFlvcmsgS25pY2tzIGEgcmFyZSB3aW4gYXQgSW5kaWFuYS48L3A+PHA+SXQg
d2FzIHRoZSBLbmlja3MmIzgyMTc7IGZpcnN0IHJvYWQgd2luIGluIHRoZSBzZXJpZXMgc2luY2Ug
TWFyY2ggMTcsIDIwMTIuIERlcnJpY2sgUm9zZSBoYWQgMjAgcG9pbnRzIGFuZCBzaXggYXNzaXN0
cyBhcyBOZXcgWW9yayBlbmRlZCBhIHR3by1nYW1lIHNraWQuPC9wPjxwPk5PVEVCT09LOiYjODIz
MjtKYXp6IG93bmVyc2hpcDwvcD48cD5UaGUgb3duZXJzaGlwIG9mIHRoZSBVdGFoIEphenogYW5k
IFZpdmludCBTbWFydEhvbWUgQXJlbmEgaGFzIGJlZW4gdHJhbnNmZXJyZWQgZnJvbSBHYWlsIE1p
bGxlciB0byBhIGxlZ2FjeSB0cnVzdCBpbiBhIG1vdmUgdGhhdCBlbnN1cmVzIHRoZSB0ZWFtIHdp
bGwgcmVtYWluIGluIHRoZSBmYW1pbHkgZm9yIGdlbmVyYXRpb25zLjwvcD48cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.