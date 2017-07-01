NBA notebook: David West returns to the Golden State Warriors

PHA+RnJlc2ggb2ZmIGhpcyBmaXJzdCBjYXJlZXIgY2hhbXBpb25zaGlwLCA8c3Ryb25nPkRhdmlk
IFdlc3Q8L3N0cm9uZz4gaXMgcmV0dXJuaW5nIHRvIHRoZSBHb2xkZW4gU3RhdGUgV2FycmlvcnMg
Zm9yIHdoYXQgaXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gYmUgaGlzIGZpbmFsIE5CQSBzZWFzb24sIHdpdGggdGhl
IHRlYW0gc2F5aW5nIGl0IGludGVuZHMgdG8gc2lnbiBoaW0gdG8gYSBuZXcgZGVhbCBuZXh0IHdl
ZWsgdXBvbiB0aGUgY29uY2x1c2lvbiBvZiB0aGUgZnJlZSBhZ2VuY3kgbW9yYXRvcml1bSBwZXJp
b2QuPC9wPjxwPlRoZSBXYXJyaW9ycyBjb25maXJtZWQgdGhlIG1vdmUgU2F0dXJkYXkgZnJvbSBn
ZW5lcmFsIG1hbmFnZXIgPHN0cm9uZz5Cb2IgTXllcnM8L3N0cm9uZz4uPC9wPjxwPlRoZSB2ZXJz
YXRpbGUgZm9yd2FyZCBqdXN0IGNvbXBsZXRlZCBoaXMgMTR0aCBOQkEgc2Vhc29uIGJ5IGF2ZXJh
Z2luZyA0LjUgcG9pbnRzLCAyLjcgcmVib3VuZHMgYW5kIDIuMSBhc3Npc3RzIGR1cmluZyB0aGUg
V2FycmlvcnMmIzgyMTc7IHBvc3RzZWFzb24gcnVuIHRvIHRoZWlyIHNlY29uZCB0aXRsZSBpbiB0
aHJlZSBzZWFzb25zLiBXZXN0LCB3aG8gd2lsbCB0dXJuIDM3IG5leHQgbW9udGgsIHdpbGwgcmVw
b3J0ZWRseSBlYXJuIHRoZSB2ZXRlcmFuJiM4MjE3O3MgbWluaW11bSBvZiAkMi4zIG1pbGxpb24u
PC9wPjxwPk15ZXJzIGFscmVhZHkgaGFzIHJlYWNoZWQgYWdyZWVtZW50cyB3aXRoIHR3by10aW1l
IE1WUCA8c3Ryb25nPlN0ZXBoZW4gQ3Vycnk8L3N0cm9uZz4gb24gYSByZWNvcmQgbWF4LW1vbmV5
IGRlYWwgb2YgJDIwMSBtaWxsaW9uIG92ZXIgZml2ZSB5ZWFycyBhbmQgY29tbWl0dGVkIHRvIGtl
eSByZXNlcnZlIGd1YXJkIDxzdHJvbmc+U2hhdW4gTGl2aW5nc3Rvbjwvc3Ryb25nPiBmb3IgJDI0
IG1pbGxpb24gb3ZlciB0aHJlZSBtb3JlIHNlYXNvbnMuPC9wPjxwPk1lbXBoaXMgbWFrZXMgbW92
ZXM8L3A+PHA+VGhlIE1lbXBoaXMgR3JpenpsaWVzIGhhdmUgc2lnbmVkIGZvcndhcmQgPHN0cm9u
Zz5XYXluZSBTZWxkZW4gSnIuPC9zdHJvbmc+IHRvIGEgbXVsdGl5ZWFyIGNvbnRyYWN0IGFuZCBh
bHNvIHNpZ25lZCB1bmRyYWZ0ZWQgZ3VhcmQgPHN0cm9uZz5Lb2JpIFNpbW1vbnM8L3N0cm9uZz4u
PC9wPjxwPlNlbGRlbiwgMjIsIGF2ZXJhZ2VkIDUuMSBwb2ludHMsIDEuMSByZWJvdW5kcyBhbmQg
MTYuOSBtaW51dGVzIGluIGEgY29tYmluZWQgMTQgZ2FtZXMgZm9yIHRoZSBHcml6emxpZXMgYW5k
IE5ldyBPcmxlYW5zIFBlbGljYW5zIHRoaXMgcGFzdCBzZWFzb24uIFNlbGRlbiwgd2hvIGlzIDYt
Zm9vdC01LCBhcHBlYXJlZCBpbiBhbGwgc2l4IG9mIHRoZSBHcml6emxpZXMmIzgyMTc7IHBsYXlv
ZmYgZ2FtZXMgYW5kIGF2ZXJhZ2VkIDMuOCBwb2ludHMsIDEuNSByZWJvdW5kcyBhbmQgMTcuNyBt
aW51dGVzLjwvcD48cD5TaW1tb25zLCAxOSwgYXZlcmFnZWQgOC43IHBvaW50cywgMS42IHJlYm91
bmRzIGFuZCAyIGFzc2lzdHMgaW4gMzcgZ2FtZXMgYXMgYSBmcmVzaG1hbiBhdCBBcml6b25hIHRo
aXMgcGFzdCBzZWFzb24uPC9wPjxwPkNhcnRlci1XaWxsaWFtcyBjb250cmFjdDwvcD48cD5BIHBl
cnNvbiB3aXRoIGtub3dsZWRnZSBvZiB0aGUgZGV0YWlscyBzYXlzIDxzdHJvbmc+TWljaGFlbCBD
YXJ0ZXItV2lsbGlhbXM8L3N0cm9uZz4gaGFzIGFncmVlZCB0byBhIG9uZS15ZWFyIGNvbnRyYWN0
IHdpdGggdGhlIENoYXJsb3R0ZSBIb3JuZXRzLjwvcD48cD5UaGUgZm9ybWVyIFJvb2tpZSBvZiB0
aGUgWWVhciB3aWxsIGdldCAkMi43IG1pbGxpb24gdG8gam9pbiBBbGwtU3RhciA8c3Ryb25nPktl
bWJhIFdhbGtlciA8L3N0cm9uZz5hcyBDaGFybG90dGUmIzgyMTc7cyBwb2ludCBndWFyZHMsIHRo
ZSBwZXJzb24gdG9sZCB0aGUgQXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcy4gPC9wPjxwPlRoZSBwZXJzb24gd2Fz
IHNwb2tlIG9uIGNvbmRpdGlvbiBvZiBhbm9ueW1pdHkgYmVjYXVzZSB0aGUgZGVhbCBjYW5ub3Qg
YmUgb2ZmaWNpYWwgdW50aWwgdGhlIE5CQSYjODIxNztzIGZyZWUgYWdlbnQgbW9yYXRvcml1bSBl
bmRzIFRodXJzZGF5LjwvcD48cD5DYXJ0ZXItV2lsbGlhbXMgd2FzIHRoZSBsZWFndWUmIzgyMTc7
cyB0b3Agcm9va2llIHBsYXlpbmcgZm9yIFBoaWxhZGVscGhpYSBpbiAyMDE0IGJ1dCBoYXNuJiM4
MjE3O3QgbWF0Y2hlZCB0aGF0IHN1Y2Nlc3MgYWZ0ZXIgYmVpbmcgdHJhZGVkIHRvIE1pbHdhdWtl
ZSBhbmQgdGhlbiBzcGVuZGluZyBsYXN0IHNlYXNvbiB3aXRoIENoaWNhZ28uPC9wPjxwPlBoaWxh
ZGVscGhpYSBhZGRzIHZldGVyYW48L3A+PHA+VGhlIFBoaWxhZGVscGhpYSA3NmVycyBhZGRlZCBh
IHNlY29uZCB2ZXRlcmFuIGR1cmluZyB0aGUgb3BlbmluZyBkYXkgb2YgZnJlZSBhZ2VuY3ksIGFn
cmVlaW5nIHRvIGEgb25lLXllYXIsICQxMSBtaWxsaW9uIGNvbnRyYWN0IHdpdGggZm9yd2FyZCA8
c3Ryb25nPkFtaXIgSm9obnNvbjwvc3Ryb25nPi48L3A+PHA+Sm9obnNvbiYjODIxNztzIGFnZW50
LCA8c3Ryb25nPktldmluIEJyYWRidXJ5PC9zdHJvbmc+LCBjb25maXJtZWQgdGhlIGRlYWwgdGhh
dCB3YXMgZmlyc3QgcmVwb3J0ZWQgU2F0dXJkYXkgYnkgRVNQTi4gPC9wPjxwPlRoYXQgY2FtZSBo
b3VycyBhZnRlciB0aGUgNzZlcnMgYWRkZWQgYW5vdGhlciB2ZXRlcmFuIHRvIHRoZWlyIHlvdW5n
IGNvcmUgYnkgZ2l2aW5nIGEgJDIzIG1pbGxpb24sIG9uZS15ZWFyIGNvbnRyYWN0IHRvIGd1YXJk
IDxzdHJvbmc+Si5KLiBSZWRpY2s8L3N0cm9uZz4uIEpvaG5zb24gc3BlbnQgdGhlIGxhc3QgdHdv
IHNlYXNvbnMgd2l0aCBCb3N0b24sIHN0YXJ0aW5nIDc3IGdhbWVzIGxhc3Qgc2Vhc29uIGZvciB0
aGUgJiM4MjMyO3RlYW0gZmluaXNoaW5nIHdpdGggRWFzdGVybiBDb25mZXJlbmNlJiM4MjE3O3Mg
YmVzdCByZWNvcmQuPC9wPjxwPlJvb2tpZSBqb2lucyBBdGxhbnRhPC9wPjxwPkZvcndhcmQgPHN0
cm9uZz5Kb2huIENvbGxpbnM8L3N0cm9uZz4sIHRoZSAxOXRoIG92ZXJhbGwgcGljayBpbiB0aGUg
TkJBIGRyYWZ0LCBoYXMgc2lnbmVkIGEgcm9va2llIGNvbnRyYWN0IHdpdGggdGhlIEF0bGFudGEg
SGF3a3MuPC9wPjxwPlRlcm1zIHdlcmVuJiM4MjE3O3QgZGlzY2xvc2VkLiBDb2xsaW5zIGxhc3Qg
c2Vhc29uIGF2ZXJhZ2VkIDE5LjIgcG9pbnRzIGFuZCA5LjggcmVib3VuZHMgaW4gaGlzIHNvcGhv
bW9yZSB5ZWFyIGF0IFdha2UgRm9yZXN0LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.