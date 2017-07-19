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NBA notebook: Former Cavaliers reserve James Jones hired as VP of basketball operations by Suns

Associated Press

Published: July 19, 2017 - 09:47 PM
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Cleveland Cavaliers guard James Jones films a scoreboard segment during the team's media day, Sept. 26, 2016, in Independence. Jones has been named vice president of basketball operations by the Phoenix Suns. (AP Photo/Ron Schwane)


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