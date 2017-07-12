NBA notebook: Late-game timeouts to be limited to speed pace

PHA+VGhlIE5CQSBoYXMgZm9yIHllYXJzIGhlYXJkIGNvbXBsYWludHMgdGhhdCBhIGZyZWUtZmxv
d2luZywgZmFzdC1wYWNlZCBhbmQgYXRobGV0aWMgZ2FtZSBncmluZHMgdG8gYSBoYWx0IGF0IHRo
ZSBtb3N0IGltcG9ydGFudCBhbmQgY29tcGVsbGluZyB0aW1lLCB3aGVuIGV2ZXJ5b25lIHR1bmVz
IGluIHRvIHdhdGNoIHRoZSBmaW5hbCBmZXcgbWludXRlcyBvZiBhIHRpZ2h0IGdhbWUuPC9wPjxw
Pk5vdyB0aGUgbGVhZ3VlIGlzIGZpbmFsbHkgdGFraW5nIHN0ZXBzIHRvIG1ha2Ugc3VyZSBjcnVu
Y2ggdGltZSBkb2VzbiYjODIxNzt0IGdldCBib2dnZWQgZG93biBieSBjb21tZXJjaWFsIHRpbWUu
PC9wPjxwPk1lZXRpbmcgaW4gTGFzIFZlZ2FzLCB0aGUgbGVhZ3VlJiM4MjE3O3MgYm9hcmQgb2Yg
Z292ZXJub3JzIHVuYW5pbW91c2x5IGFwcHJvdmVkIHNvbWUgY2hhbmdlcyB0aGF0IHdpbGwgcG90
ZW50aWFsbHkgZWxpbWluYXRlIGZvdXIgdGltZW91dHMgcGVyIGdhbWUsIGhlbHAgc3BlZWQgdXAg
dGhlIGZpbmFsIG1pbnV0ZXMgb2YgZ2FtZXMgYW5kIGVtcGhhc2l6ZSBhIHRpbWVseSByZXN1bXB0
aW9uIG9mIHBsYXkgYWZ0ZXIgaGFsZnRpbWUuPC9wPjxwPlRoZSBjaGFuZ2VzIGFsbCBnbyBpbnRv
IGVmZmVjdCB0aGlzIGNvbWluZyBzZWFzb24sIHRoZSBOQkEgc2FpZC48L3A+PHA+VGVhbXMgd2ls
bCBiZSBsaW1pdGVkIHRvIHR3byB0aW1lb3V0cyBpbiB0aGUgZmluYWwgdGhyZWUgbWludXRlcyBv
ZiBhIGdhbWUsIGluc3RlYWQgb2YgaGF2aW5nIHVwIHRvIHRocmVlLiBBbGwgZm91ciBxdWFydGVy
cyB3aWxsIGhhdmUgdHdvIG1hbmRhdG9yeSB0aW1lb3V0cywgYWZ0ZXIgdGhlIHNldmVuLSBhbmQg
dGhyZWUtbWludXRlIG1hcmtzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7cmUgcHJldHR5IGhhcHB5
IHdpdGggdGhlIGxlbmd0aCBvZiB0aGUgZ2FtZSwmIzgyMjE7IE5CQSBDb21taXNzaW9uZXIgPHN0
cm9uZz5BZGFtIFNpbHZlcjwvc3Ryb25nPiBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2Ugd2VyZSBtb3JlIGZvY3Vz
ZWQgaGVyZSBvbiB0aGUgcGFjZSBhbmQgZmxvdyBvZiB0aGUgZ2FtZS4gV2hhdCB3ZSBoZWFyZCBm
cm9tIG91ciBmYW5zLCB3aGF0IHdlIGhlYXJkIGZyb20gbWFueSBvZiBvdXIgdGVhbXMsIHdhcyB0
aGF0IHRoZSBlbmQgb2YgdGhlIGdhbWVzIGluIHBhcnRpY3VsYXIgd2VyZSB0b28gY2hvcHB5LiBB
bmQgSSB0aGluayBzaW5jZSBJIHdhcyBhIGtpZCwgdGhhdCB3YXMgYW4gaXNzdWUgcGVvcGxlIHdl
cmUgdGFsa2luZyBhYm91dCwgdGhlIGxhc3QgdHdvIG1pbnV0ZXMgb2YgYSBnYW1lLiYjODIyMTs8
L3A+PHA+U2lsdmVyIHNhaWQgdGhlIGxlYWd1ZSBkb2VzbiYjODIxNzt0IGJlbGlldmUgcGxheWVy
IGluLWdhbWUgcmVzdCB3aWxsIGJlIGFmZmVjdGVkIGJ5IHNwZWVkaW5nIHVwIHNvbWUgYXNwZWN0
cy48L3A+PHA+QWxzbywgYWxsIGhhbGZ0aW1lcyB3aWxsIGJlIDE1IG1pbnV0ZXMgYW5kIGRlbGF5
IG9mIGdhbWUgcGVuYWx0aWVzIHdpbGwgYmUgaXNzdWVkIGlmIHRlYW1zIGFyZSBub3QgcmVhZHkg
dG8gaW1tZWRpYXRlbHkgcGxheSB3aGVuIGludGVybWlzc2lvbiBlbmRzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7
VGhlc2UgY2hhbmdlcyB3aWxsIGhlbHAgdXMgZnVsZmlsbCBvdXIgZ29hbCBvZiBpbXByb3Zpbmcg
Z2FtZSBmbG93IGFuZCBwYWNlIG9mIHBsYXksJiM4MjIxOyBOQkEgUHJlc2lkZW50IG9mIExlYWd1
ZSBPcGVyYXRpb25zIDxzdHJvbmc+Qnlyb24gU3BydWVsbDwvc3Ryb25nPiBzYWlkLiAmIzgyMjA7
RmV3ZXIgc3RvcHBhZ2VzIGFuZCBsZXNzIHRpbWUgd2l0aG91dCBhY3Rpb24sIGVzcGVjaWFsbHkg
YXQgdGhlIGVuZCBvZiBhIGdhbWUsIHdpbGwgZnVydGhlciBlbmhhbmNlIHRoZSB2aWV3aW5nIGV4
cGVyaWVuY2UgZm9yIG91ciBmYW5zLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIGxlYWd1ZSBhbHNvIGNoYW5n
ZWQgdGhlIHRyYWRlIGRlYWRsaW5lLCBtb3ZpbmcgaXQgdXAgc28gdGVhbXMgd291bGQgbm90IGhh
dmUgdGhlaXIgcm9zdGVycyBzaWduaWZpY2FudGx5IGFsdGVyZWQgZHVyaW5nIHRoZSBBbGwtU3Rh
ciBicmVhay48L3A+PHA+VGhpcyBzZWFzb24mIzgyMTc7cyBkZWFkbGluZSB3aWxsIGJlIEZlYi4g
OCAmIzgyMTI7IDEwIGRheXMgYmVmb3JlIHRoZSBBbGwtU3RhciBHYW1lIGluIExvcyBBbmdlbGVz
LiA8L3A+PHA+R3VhcmQgam9pbnMgTGFrZXJzPC9wPjxwPlRoZSBMb3MgQW5nZWxlcyBMYWtlcnMg
c2lnbmVkIGZyZWUtYWdlbnQgZ3VhcmQgPHN0cm9uZz5LZW50YXZpb3VzIENhbGR3ZWxsLVBvcGU8
L3N0cm9uZz4gdG8gYSBvbmUteWVhciwgJDE4IG1pbGxpb24gY29udHJhY3QuPC9wPjxwPkNhbGR3
ZWxsLVBvcGUgd2FzIGFtb25nIHRoZSB0b3AgdGFsZW50cyByZW1haW5pbmcgb24gdGhlIGZyZWUt
YWdlbnQgbWFya2V0IGFmdGVyIHNwZW5kaW5nIGhpcyBmaXJzdCBmb3VyIE5CQSBzZWFzb25zIHdp
dGggdGhlIERldHJvaXQgUGlzdG9ucy48L3A+PHA+VGhlIGZvcm1lciBlaWdodGggb3ZlcmFsbCBw
aWNrIGZyb20gR2VvcmdpYSBhdmVyYWdlZCAxMy44IHBvaW50cywgMy4zIHJlYm91bmRzIGFuZCAy
LjUgYXNzaXN0cyBsYXN0IHNlYXNvbiB3aGlsZSBzdGFydGluZyA3NSBnYW1lcy48L3A+PHA+UGFj
ZXJzIHNpZ24gY2VudGVyPC9wPjxwPlRoZSBJbmRpYW5hIFBhY2VycyBzaWduZWQgVUNMQSBjZW50
ZXIgPHN0cm9uZz5Ja2UgQW5pZ2JvZ3U8L3N0cm9uZz4sIGEgc2Vjb25kLXJvdW5kIGRyYWZ0IHBp
Y2suPC9wPjxwPkFuaWdib2d1LCB3aG8gaXMgNi1mb290LTEwLCB3YXMgdGhlIDQ3dGggb3ZlcmFs
bCBwaWNrIGluIHRoZSBkcmFmdC4gSGUgcGxheWVkIG9uZSBzZWFzb24gYXQgVUNMQSBhbmQgYXZl
cmFnZWQgNC43IHBvaW50cywgZm91ciByZWJvdW5kcyBhbmQgMS4yIGJsb2Nrcy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.