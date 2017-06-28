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NBA notebook: New York Knicks, Phil Jackson part ways after dismal three-year run

Associated Press

Published: June 28, 2017 - 03:57 PM
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In this July 8, 2016 photo, New York Knicks president Phil Jackson answers questions during a news conference at the team's training facility in Greenburgh, N.Y. The Knicks and Jackson parted ways Wednesday morning ending a three-year tenure that saw plenty of tumult and not a single playoff appearance. (AP Photo/Julie Jacobson)


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