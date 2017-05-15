NBA notebook: Spurs star Kawhi Leonard out for Game 2; coach Gregg Popovich calls play ‘dangerous’ and ‘unsportsmanlike’

PHA+U3B1cnMgY29hY2ggPHN0cm9uZz5HcmVnZyBQb3BvdmljaCA8L3N0cm9uZz5oYXMgcnVsZWQ8
c3Ryb25nPiBLYXdoaSBMZW9uYXJkIDwvc3Ryb25nPm91dCBmb3IgR2FtZSAyIG9mIHRoZSBXZXN0
ZXJuIENvbmZlcmVuY2UgZmluYWxzIHdpdGggYSBzcHJhaW5lZCBsZWZ0IGFua2xlIGNhdXNlZCBi
eSB3aGF0IFBvcG92aWNoIGRlc2NyaWJlZCBhcyBhICYjODIyMDtkYW5nZXJvdXMmIzgyMjE7IGFu
ZCAmIzgyMjA7dW5zcG9ydHNtYW5saWtlJiM4MjIxOyBjbG9zZW91dCBieSBHb2xkZW4gU3RhdGUm
IzgyMTc7cyA8c3Ryb25nPlphemEgUGFjaHVsaWEuPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPkxlb25hcmQgaGFk
IGFuIE1SSSBvbiBNb25kYXkgYW5kIFBvcG92aWNoIGhhZCBubyB0aW1ldGFibGUgb24gd2hlbiBo
ZSYjODIxNztkIGJlIGFibGUgdG8gcmV0dXJuIHRvIGFjdGlvbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlJiM4
MjE3O2xsIHNlZSB3aGF0IHRoZSBNUkkgc2F5cywgYnV0IG9idmlvdXNseSBoZSB3b24mIzgyMTc7
dCBwbGF5IHRvbW9ycm93LCYjODIyMTsgUG9wb3ZpY2ggc2FpZC48L3A+PHA+TGVvbmFyZCBsZWZ0
IEdhbWUgMSBvbiBTdW5kYXkgYWZ0ZXIgcmUtaW5qdXJpbmcgaGlzIHRlbmRlciBsZWZ0IGFua2xl
IGluIHRoZSB0aGlyZCBxdWFydGVyIHdoZW4gUGFjaHVsaWEmIzgyMTc7cyBmb290IHNsaWQgdW5k
ZXIgTGVvbmFyZCYjODIxNztzIGZvbGxvd2luZyBhIGp1bXBlciBieSB0aGUgQWxsLVN0YXIgZm9y
d2FyZC48L3A+PHA+VGhlIHBsYXkgaGFwcGVuZWQgaW4gZnJvbnQgb2YgdGhlIFNwdXJzIGJlbmNo
IGFuZCBQb3BvdmljaCB3YXMgYW5ncnkgYXQgdGhlIHRpbWUgYW5kIGV2ZW4gbW9yZSB1cHNldCBh
IGRheSBhZnRlciBTYW4gQW50b25pbyYjODIxNztzIDExMy0xMTEgbG9zcyB0byB0aGUgV2Fycmlv
cnMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtBIHR3by1zdGVwLCBsZWFkLXdpdGgteW91ci1mb290IGNsb3Nlb3V0
IGlzIG5vdCBhcHByb3ByaWF0ZSwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuICYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIGRh
bmdlcm91cywgaXQmIzgyMTc7cyB1bnNwb3J0c21hbmxpa2UuIEl0JiM4MjE3O3MganVzdCBub3Qg
d2hhdCBhbnlib2R5IGRvZXMgdG8gYW55Ym9keSBlbHNlLiBBbmQgdGhpcyBwYXJ0aWN1bGFyIGlu
ZGl2aWR1YWwgaGFzIGEgaGlzdG9yeSB3aXRoIHRoYXQga2luZCBvZiBhY3Rpb24uJiM4MjIxOzwv
cD48cD5QYWNodWxpYSBzYWlkIGhlIHNpbXBseSBjaGFsbGVuZ2VkIHRoZSBzaG90IGxpa2UgaGUg
d2FzIHRhdWdodCBhbmQgZmVsdCBiYWQgdGhhdCB0aGUgcGxheSBlbmRlZCB3aXRoIExlb25hcmQg
Z2V0dGluZyBodXJ0LjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhpcyBpcyB0aGUgZ2FtZSBvZiBiYXNrZXRiYWxs
LCBhIGxvdCBvZiBjcmF6eSBzdHVmZiBoYXBwZW5zIG9uIHRoZSBjb3VydCwgdW5mb3J0dW5hdGVs
eSwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuICYjODIyMDtJdCBoYXBwZW5lZCB0byBtZSBhcyB3ZWxsLiBXaGVu
IHlvdSBwbGF5IHRoaXMga2luZCBvZiBwaHlzaWNhbCBnYW1lLCBpbnRlbnNlIGdhbWUsIHRoaW5n
cyBoYXBwZW4uIE15IGFwcHJvYWNoIHRvIHRoaXMgZ2FtZSBmb3IgdGhlIDE0IHllYXJzIEkmIzgy
MTc7dmUgYmVlbiBpbiB0aGlzIGxlYWd1ZSBpcyB0byBwbGF5IGhhcmQgYW5kIGdpdmUgMTAwIHBl
cmNlbnQgb2Ygd2hhdGV2ZXIgSSBoYXZlLiBJIGRvbiYjODIxNzt0IGFncmVlIHdpdGggdGhlIGNh
bGxzIHRoYXQgSSYjODIxNzttIGEgZGlydHkgcGxheWVyLiBJJiM4MjE3O20gbm90IGEgZGlydHkg
cGxheWVyLiBJIGp1c3QgbG92ZSB0aGlzIGdhbWUgYW5kIEkmIzgyMTc7bSBwbGF5aW5nIGhhcmQu
IFRoYXQmIzgyMTc7cyBob3cgSSB3YXMgdGF1Z2h0IHNpbmNlIERheSAxLCBob25lc3RseS4mIzgy
MjE7PC9wPjxwPldhcnJpb3JzIGFjdGluZyBjb2FjaCA8c3Ryb25nPk1pa2UgQnJvd24sIDwvc3Ry
b25nPmEgZm9ybWVyIGFzc2lzdGFudCB0byBQb3BvdmljaCwgc2FpZCB0aGF0IGhlIGJlbGlldmVz
IGhpcyBvbGQgbWVudG9yIHdhcyBqdXN0IHByb3RlY3RpbmcgaGlzIHBsYXllcnMgYW5kIHBvaW50
ZWQgdG8gYSBwbGF5IHRoYXQgY2FtZSBzaG9ydGx5IGFmdGVyIHdoZXJlIFNhbiBBbnRvbmlvJiM4
MjE3O3MgPHN0cm9uZz5MYU1hcmN1cyBBbGRyaWRnZSYjODIxNztzIDwvc3Ryb25nPmZvb3QgZ290
IHVuZGVybmVhdGggPHN0cm9uZz5TdGVwaGVuIEN1cnJ5IDwvc3Ryb25nPm9uIGEganVtcGVyIGJ1
dCB0aGVyZSB3YXMgbm8gY2FsbCBiZWNhdXNlIEN1cnJ5IGRpZG4mIzgyMTc7dCBsYW5kIG9uIGl0
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyB0aGUgc2FtZSBwbGF5LCYjODIyMTsgQnJvd24gc2Fp
ZC4gJiM4MjIwO1phemEmIzgyMTc7cyBub3QgYSBkaXJ0eSBwbGF5ZXIuIExhTWFyY3VzIGlzIG5v
dCBhIGRpcnR5IHBsYXllci4gSXQmIzgyMTc7cyBhIHRvdWdoIGJhc2tldGJhbGwgcGxheS4gWW91
IGhhdGUgdG8gc2VlIGFueWJvZHkgZ2V0IGluanVyZWQgb24gYSBzaXR1YXRpb24gbGlrZSB0aGF0
LiBZb3UgZ28gYmFjayBhbmQgd2F0Y2ggdGhlIGZpbG0sIHRoZXkmIzgyMTc7cmUgYm90aCBpZGVu
dGljYWw6IHR3byBndXlzIHNob290aW5nIHRoZSBiYWxsLCB0d28gYmlnIGd1eXMgZ29pbmcgb3V0
IHRvIGNvbnRlc3QsIHRoZXkgc2xpZGUgdW5kZXIgdGhlIHNob290ZXIgYSBsaXR0bGUgYml0ICYj
ODIxMjsgbmVpdGhlciBvbmUgSSB0aGluayBvbiBwdXJwb3NlICYjODIxMjsgYW5kIG9uZSBoYXBw
ZW5zIHRvIGxhbmQgb24gb25lJiM4MjE3O3MgZm9vdCBhbmQgdGhlIG90aGVyIG9uZSBkb2VzbiYj
ODIxNzt0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+QSBob29wcyAmIzgyMTY7dHJhdmVzdHkmIzgyMTc7PC9wPjxw
PjxzdHJvbmc+S2FyZWVtIEFiZHVsLUphYmJhciA8L3N0cm9uZz50aGlua3MgPHN0cm9uZz5Kb2hu
IFdvb2RlbiA8L3N0cm9uZz53b3VsZG4mIzgyMTc7dCBoYXZlIHRoZSBzYW1lIGVuam95bWVudCBv
ciBzdWNjZXNzIGlmIGhlIHdlcmUgY29hY2hpbmcgdG9kYXkuIEhpcyBjb2FjaCBhdCBVQ0xBIHdv
dWxkIGhhdmUgZGlzbGlrZWQgaG93IHRoZSBvbmUtYW5kLWRvbmUgZXJhIGhhcyBjaGFuZ2VkIHRo
ZSBjb2xsZWdlIGJhc2tldGJhbGwgZ2FtZSwgQWJkdWwtSmFiYmFyIHNhaWQgaW4gYW4gaW50ZXJ2
aWV3LjwvcD48cD4gJiM4MjIwO1RoZXkmIzgyMTc7cmUgdGhlcmUgbGVzcyB0aGFuIHNpeCBtb250
aHMuIEl0JiM4MjE3O3Mgbm90IGV2ZW4gc2l4IG1vbnRocyBhbmQgdGhleSYjODIxNztyZSBnb25l
LCYjODIyMTsgQWJkdWwtSmFiYmFyIHNhaWQuICYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIGEgdHJhdmVzdHks
IEkgdGhpbmsuIFRoZXkmIzgyMTc7cmUganVzdCB1c2luZyB0aGUgY29sbGVnZSBzeXN0ZW0gYXMg
YSBzdGVwcGluZyBzdG9uZSB0byB0aGUgTkJBIGFuZCB0aGF0JiM4MjE3O3MgcmVhbGx5IHVuZm9y
dHVuYXRlLiBJIHRoaW5rIGFuIGVkdWNhdGlvbiBpcyB2aXRhbCB0byBoYXZpbmcgYSBnb29kIGxp
ZmUgYW5kIHRoZXNlIGd1eXMgYXJlbiYjODIxNzt0IGdldHRpbmcgdGhhdCBvcHBvcnR1bml0eS4g
SXQmIzgyMTc7cyBzYWQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5ObyBQZWxpY2FucyBjaGFuZ2VzPC9wPjxwPkEg
c2Vjb25kIHN0cmFpZ2h0IG5vbi1wbGF5b2ZmIHNlYXNvbiB3aWxsIG5vdCBjb3N0IE5ldyBPcmxl
YW5zIFBlbGljYW5zIEdlbmVyYWwgTWFuYWdlciA8c3Ryb25nPkRlbGwgRGVtcHMgPC9zdHJvbmc+
YW5kIGNvYWNoIDxzdHJvbmc+QWx2aW4gR2VudHJ5IDwvc3Ryb25nPnRoZWlyIGpvYnMgJiM4MjEy
OyBhdCBsZWFzdCBub3QgYmVmb3JlIHRoZSBzdGFydCBvZiBuZXh0IHNlYXNvbi4gT3duZXIgPHN0
cm9uZz5Ub20gQmVuc29uIDwvc3Ryb25nPmFuZCBFeGVjdXRpdmUgVmljZSBQcmVzaWRlbnQgPHN0
cm9uZz5NaWNrZXkgTG9vbWlzIDwvc3Ryb25nPmFubm91bmNlZCB0aGVpciBkZWNpc2lvbiB0byBz
dGljayB3aXRoIERlbXBzIGFuZCBHZW50cnksIHdobyBhcmUgYm90aCB1bmRlciBjb250cmFjdCB0
aHJvdWdoIG5leHQgc2Vhc29uLCBpbiBhIHdyaXR0ZW4gc3RhdGVtZW50LjwvcD48cD5EZW1wcyBo
aXJlZCBHZW50cnkgdHdvIHNlYXNvbnMgYWdvLCBhbmQgdGhlIFBlbGljYW5zIGhhdmUgZ29uZSA2
NC0xMDAgc2luY2UuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.