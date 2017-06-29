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NBA notebook: Warriors’ Kevin Durant opts to become unrestricted free agent

Associated Press

Published: June 29, 2017 - 09:00 PM
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Golden State Warriors forward Kevin Durant (left) passes against Cleveland Cavaliers forward LeBron James during the first half of Game 5 of the NBA Finals in Oakland. Durant has declined to opt in for the second year of his contract with Golden State as expected, and will become an unrestricted free agent. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez)


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