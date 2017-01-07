NBA: Pacers season-best winning streak goes to 5

PHA+UGFjZXJzIDEyMywgS25pY2tzIDEwOTwvcD48cD5QYXVsIEdlb3JnZSBhbmQgSmVmZiBUZWFn
dWUgZWFjaCBzY29yZWQgMTkgcG9pbnRzIHRvIGxlYWQgdGhlIEluZGlhbmEgUGFjZXJzIHRvIGEg
dmljdG9yeSBvdmVyIHRoZSB2aXNpdGluZyBOZXcgWW9yayBLbmlja3MuPC9wPjxwPlRoYWRkZXVz
IFlvdW5nIGhhZCAxNiBwb2ludHMgYW5kIG5pbmUgcmVib3VuZHMsIEMuSi4gTWlsZXMgYWRkZWQg
MTUgcG9pbnRzIG9mZiB0aGUgYmVuY2gsIGFuZCB0aGUgUGFjZXJzICgyMC0xOCkgZXh0ZW5kZWQg
dGhlaXIgd2lubmluZyBzdHJlYWsgdG8gYSBzZWFzb24tYmVzdCBmaWZ0aCBzdHJhaWdodCBnYW1l
LjwvcD48cD5DYXJtZWxvIEFudGhvbnkgYW5kIEJyYW5kb24gSmVubmluZ3MgZWFjaCBzY29yZWQg
MTcgcG9pbnRzIGZvciB0aGUgS25pY2tzICgxNy0yMCksIHdobyBsb3N0IGZvciB0aGUgc2V2ZW50
aCB0aW1lIGluIGVpZ2h0IGdhbWVzLiBLcmlzdGFwcyBQb3J6aW5naXMgbWFkZSBmb3VyIDMtcG9p
bnRlcnMgYW5kIGZpbmlzaGVkIHdpdGggMTYgcG9pbnRzLjwvcD48cD5DZWx0aWNzIDExNywgJiM4
MjMyO1BlbGljYW5zIDEwODwvcD48cD5Jc2FpYWggVGhvbWFzIHNjb3JlZCAzOCBwb2ludHMsIE1h
cmN1cyBTbWFydCBhZGRlZCBhIHNlYXNvbi1oaWdoIDIyIGFuZCB0aGUgQm9zdG9uIENlbHRpY3Mg
YmVhdCB0aGUgdmlzaXRpbmcgTmV3IE9ybGVhbnMgUGVsaWNhbnMuPC9wPjxwPkl0IHdhcyB0aGUg
MjFzdCBjb25zZWN1dGl2ZSAyMC1wb2ludCBnYW1lIGZvciBUaG9tYXMuIEdlcmFsZCBHcmVlbiBz
Y29yZWQgMTUgYW5kIEtlbGx5IE9seW55ayBoYWQgMTIgb2ZmIHRoZSBiZW5jaCBhcyB0aGUgQ2Vs
dGljcyAoMjMtMTQpIG5vdGNoZWQgdGhlaXIgZm91cnRoIHN0cmFpZ2h0IHdpbi48L3A+PHA+QW50
aG9ueSBEYXZpcyBoYWQgMzYgcG9pbnRzIGFuZCAxNSByZWJvdW5kcywgd2hpbGUgTGFuZ3N0b24g
R2FsbG93YXkgc2NvcmVkIDIwIHBvaW50cyBmb3IgdGhlIFBlbGljYW5zICgxNC0yNCksIHdobyBo
YXZlIGRyb3BwZWQgdGhyZWUgaW4gYSByb3cuPC9wPjxwPkJvc3RvbiBibGV3IG9wZW4gdGhlIGdh
bWUgd2l0aCBhIDM2LXBvaW50IHRoaXJkIHF1YXJ0ZXIgYW5kIGxlZCA5My03MyBlbnRlcmluZyB0
aGUgZm91cnRoLjwvcD48cD5UaHVuZGVyIDEyMSwgJiM4MjMyO051Z2dldHMgMTA2PC9wPjxwPlJ1
c3NlbGwgV2VzdGJyb29rIGhhZCAzMiBwb2ludHMsIDE3IHJlYm91bmRzIGFuZCAxMSBhc3Npc3Rz
IGZvciBoaXMgMTd0aCB0cmlwbGUtZG91YmxlIG9mIHRoZSBzZWFzb24gYW5kIHRoZSBPa2xhaG9t
YSBDaXR5IFRodW5kZXIgYmVhdCB0aGUgRGVudmVyIE51Z2dldHMuPC9wPjxwPldlc3Ricm9vayBt
YWRlIHNldmVuIDMmIzgyMTc7cyBhZnRlciBoaXR0aW5nIGEgY2FyZWVyLWhpZ2ggZWlnaHQgVGh1
cnNkYXkgYXQgSG91c3RvbiwgYW5kIG1hdGNoZWQgaGlzIHNlYXNvbiBoaWdoIGluIHJlYm91bmRz
IGluIGhpcyA1NHRoIGNhcmVlciB0cmlwbGUtZG91YmxlLjwvcD48cD5KYXp6IDk0LCBUaW1iZXJ3
b2x2ZXMgOTI8L3A+PHA+R2VvcmdlIEhpbGwgc2NvcmVkIDE5IHBvaW50cyBpbiBoaXMgcmV0dXJu
IGZyb20gYSBjb25jdXNzaW9uIGFuZCB0aGUgUnVkeSBHb2JlcnQgdGlwcGVkIGluIGEgcmVib3Vu
ZCB3aXRoIDI3LjUgc2Vjb25kcyB0byBwbGF5IHRvIGxpZnQgdGhlIFV0YWggSmF6eiB0byBhIHZp
Y3Rvcnkgb3ZlciB0aGUgTWlubmVzb3RhIFRpbWJlcndvbHZlcy48L3A+PHA+RGVycmljayBGYXZv
cnMgc2NvcmVkIHNldmVuIG9mIGhpcyAxNSBwb2ludHMgaW4gdGhlIGZvdXJ0aCBhbmQgR29iZXJ0
IGZpbmlzaGVkIHdpdGggMTIgcG9pbnRzLCAxMyByZWJvdW5kcyBhbmQgZm91ciBibG9ja3MgYXMg
dGhlIEphenogcmFsbGllZCBmcm9tIDExIHBvaW50cyBkb3duIGluIHRoZSBmb3VydGggcXVhcnRl
ci48L3A+PHA+Tk9URUJPT0s6ICYjODIzMjtCYW5nZWQgdXAgSmF6eiBnZXQgSGlsbDwvcD48cD5V
dGFoIEphenogcG9pbnQgZ3VhcmQgR2VvcmdlIEhpbGwgd2FzIG1lZGljYWxseSBjbGVhcmVkIHRv
IHBsYXkgU2F0dXJkYXkgbmlnaHQgYWdhaW5zdCBNaW5uZXNvdGEgYWZ0ZXIgbWlzc2luZyB0aGUg
cHJldmlvdXMgdGhyZWUgZ2FtZXMgd2l0aCBhIGNvbmN1c3Npb24uPC9wPjxwPlRoZSBKYXp6IGFu
bm91bmNlZCB0aGF0IEhpbGwgaGFkIHBhc3NlZCB0aGUgbGVhZ3VlJiM4MjE3O3MgY29uY3Vzc2lv
biBwcm90b2NvbCBTYXR1cmRheS4gQ29hY2ggUXVpbiBTbnlkZXIgc2F5cyB0aGUgSmF6eiB3aWxs
IGxpa2VseSBrZWVwIGhpcyBzdHJldGNoZXMgb2YgZ2FtZSBhY3Rpb24gYSBsaXR0bGUgdGlnaHRl
ciB3aGlsZSBoZSBnZXRzIGhpcyBjb25kaXRpb25pbmcgYmFjay4gSGUgaGFzIG9ubHkgcGxheWVk
IDM2IG1pbnV0ZXMgb3ZlciB0aGUgcHJldmlvdXMgMTggZ2FtZXMgYmVjYXVzZSBvZiBpbmp1cmll
cy48L3A+PHA+SGlsbCBpcyBhdmVyYWdpbmcgMTguOCBwb2ludHMgYW5kIDQuMiBhc3Npc3RzIHBl
ciBnYW1lIHRoaXMgc2Vhc29uIGZvciB0aGUgSmF6eiBhbmQgaGFzIGJlZW4gaW5zdHJ1bWVudGFs
IGluIG9yZ2FuaXppbmcgdGhlaXIgb2ZmZW5zZSBhbmQgc3BlYXJoZWFkaW5nIHRoZWlyIHBlcmlt
ZXRlciBkZWZlbnNlLiBJdCBhbHNvIG1hcmtzIHRoZSBmaXJzdCB0aW1lIGFsbCBzZWFzb24gdGhh
dCB0aGUgSmF6eiBoYXZlIGhhZCBhbGwgMTUgcGxheWVycyBoZWFsdGh5IGZvciBhIGdhbWUuPC9w
PjxwPkJsYXplcnMgZ2FtZSBwb3N0cG9uZWQ8L3A+PHA+VGhlIFBvcnRsYW5kIFRyYWlsIEJsYXpl
cnMmIzgyMTc7IHNjaGVkdWxlZCBnYW1lIFNhdHVyZGF5IG5pZ2h0IGFnYWluc3QgdGhlIERldHJv
aXQgUGlzdG9ucyB3YXMgcG9zdHBvbmVkIHVudGlsIFN1bmRheSBiZWNhdXNlIG9mIHBvdGVudGlh
bCBzZXZlcmUgd2VhdGhlciBjb25kaXRpb25zLjwvcD48cD5UaGUgZ2FtZSBTdW5kYXkgYXQgTW9k
YSBDZW50ZXIgaXMgc2NoZWR1bGVkIHRvIHN0YXJ0IGF0IDYgcC5tLiBQU1QuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtUaGUgc2FmZXR5IG9mIG91ciBmYW5zIGFuZCBwbGF5ZXJzIGlzIGFsd2F5cyB0aGUgaGlnaGVz
dCBwcmlvcml0eSwgYW5kIHRoaXMgZGVjaXNpb24gdG8gZGVsYXkgb3VyIGhvbWUgZ2FtZSB1bnRp
bCBTdW5kYXkgd2FzIG1hZGUgd2l0aCB0aGF0IGluIG1pbmQsJiM4MjIxOyBzYWlkIENocmlzIE1j
R293YW4sIHRoZSBwcmVzaWRlbnQgYW5kIENFTyBvZiB0aGUgVHJhaWwgQmxhemVycyBhbmQgUm9z
ZSBRdWFydGVyLjwvcD48cD4gJiM4MjIwO0lucHV0IGZyb20gdGhlIE5CQSwgbG9jYWwgZ292ZXJu
bWVudCBhbmQgcHVibGljIHNhZmV0eSBvZmZpY2lhbHMgYWxzbyBwbGF5ZWQgYSByb2xlIGluIG91
ciBkZWNpc2lvbiB0byBwb3N0cG9uZSB1bnRpbCBTdW5kYXkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Oby4gNSBH
b256YWdhJiM4MjE3O3MgbWVuJiM4MjE3O3MgYmFza2V0YmFsbCBnYW1lIGF0IFBvcnRsYW5kLCBh
bmQgdGhlIFBvcnRsYW5kIFdpbnRlcmhhd2tzJiM4MjE3OyBXZXN0ZXJuIEhvY2tleSBMZWFndWUg
Z2FtZSBhZ2FpbnN0IHRoZSBFdmVyZXR0IFNpbHZlcnRpcHMgYXQgVmV0ZXJhbnMgTWVtb3JpYWwg
Q29saXNldW0gYWxzbyB3ZXJlIHBvc3Rwb25lZC48L3A+PHA+IE1ha2V1cCBkYXRlcyB3ZXJlIHN0
aWxsIHVuZGVjaWRlZC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.