NBA: Pistons rally in third to defeat 76ers, 113-96

PHA+UGlzdG9ucyAxMTMsIDc2ZXJzIDk2PC9wPjxwPkFuZHJlIERydW1tb25kIGhhZCAxNiBwb2lu
dHMgYW5kIDE3IHJlYm91bmRzLCBhbmQgaG9zdCBEZXRyb2l0IFBpc3RvbnMgcHVsbGVkIGF3YXkg
YXQgdGhlIHN0YXJ0IG9mIHRoZSB0aGlyZCBxdWFydGVyIGZvciBhbiBlYXN5IHZpY3Rvcnkgb3Zl
ciB0aGUgUGhpbGFkZWxwaGlhIDc2ZXJzLjwvcD48cD5EZXRyb2l0IGxlZCA1NS00NiBhdCBoYWxm
dGltZSwgdGhlbiBtYWRlIGl0cyBmaXJzdCBzaXggc2hvdHMgb2YgdGhlIHRoaXJkIHF1YXJ0ZXIu
PC9wPjxwPkRldHJvaXQgaGFkIHNldmVuIHBsYXllcnMgaW4gZG91YmxlIGZpZ3VyZXMuIE1hcmN1
cyBNb3JyaXMgbGVkIHRoZSB3YXkgd2l0aCAxOSBwb2ludHMsIGFuZCBSZWdnaWUgSmFja3NvbiBz
Y29yZWQgMTQuIEpvbiBMZXVlciwgS2VudGF2aW91cyBDYWxkd2VsbC1Qb3BlIGFuZCBBcm9uIEJh
eW5lcyBoYWQgMTIgZWFjaC4gSmFobGlsIE9rYWZvciBzY29yZWQgMTYgcG9pbnRzIGZvciB0aGUg
NzZlcnMuPC9wPjxwPlJhcHRvcnMgMTE4LCAmIzgyMzI7Q2xpcHBlcnMgMTA5PC9wPjxwPkRlTWFy
IERlUm96YW4gaGFkIDMxIHBvaW50cyBhbmQgaG9zdCBUb3JvbnRvIFJhcHRvcnMgb3ZlcmNhbWUg
YSB0cmlwbGUtZG91YmxlIGZyb20gQmxha2UgR3JpZmZpbiB0byBiZWF0IHRoZSBMb3MgQW5nZWxl
cyBDbGlwcGVycy48L3A+PHA+R3JpZmZpbiwgd2hvIGhhZCBoaXMgZmlmdGggY2FyZWVyIHRyaXBs
ZS1kb3VibGUgYW5kIGZpcnN0IG9mIHRoZSBzZWFzb24gaW4gdGhyZWUgcXVhcnRlcnMsIGZpbmlz
aGVkIHdpdGggMjYgcG9pbnRzLCAxMSByZWJvdW5kcyBhbmQgMTEgYXNzaXN0cy4gPC9wPjxwPkRl
Um96YW4sIHdobyBoYWQgbWlzc2VkIHNldmVuIG9mIFRvcm9udG8mIzgyMTc7cyBsYXN0IGVpZ2h0
IGdhbWVzIHdpdGggYSBzcHJhaW5lZCBhbmtsZSwgd2FzIDExIG9mIDIyIGZyb20gdGhlIGZsb29y
LCB3aGlsZSBLeWxlIExvd3J5IHNjb3JlZCAyNCBwb2ludHMgYW5kIEpvbmFzIFZhbGFuY2l1bmFz
IGhhZCAyMSBwb2ludHMgYW5kIDEyIHJlYm91bmRzIGZvciBoaXMgMjB0aCBkb3VibGUtZG91Ymxl
IG9mIHRoZSBzZWFzb24uIDwvcD48cD5MYWtlcnMgMTIxLCBLbmlja3MgMTA3PC9wPjxwPkxvdSBX
aWxsaWFtcyBzY29yZWQgMjIgcG9pbnRzLCBOaWNrIFlvdW5nIGhhZCAxNyBhbmQgdGhlIExvcyBB
bmdlbGVzIExha2VycyBoYW5kZWQgdGhlIE5ldyBZb3JrIEtuaWNrcyBhbiBlbWJhcnJhc3Npbmcg
ZGVmZWF0IHRvIHN0b3AgYSAxMi1nYW1lIGxvc2luZyBzdHJlYWsgb24gdGhlIHJvYWQuPC9wPjxw
Pkp1bGl1cyBSYW5kbGUgYW5kIEJyYW5kb24gSW5ncmFtIGFkZGVkIDE0IHBvaW50cyBhcGllY2Ug
Zm9yIHRoZSBzdHJ1Z2dsaW5nIExha2Vycywgd2hvIHdvbiBmb3Igb25seSB0aGUgdGhpcmQgdGlt
ZSBpbiAxMyBnYW1lcyBvdmVyYWxsLiBDYXJtZWxvIEFudGhvbnkgbGVkIHRoZSBLbmlja3Mgd2l0
aCAyNiBwb2ludHMuIDwvcD48cD5QYWNlcnMgOTMsIFRodW5kZXIgOTA8L3A+PHA+UGF1bCBHZW9y
Z2UgaGFkIDIxIHBvaW50cyBhbmQgZWlnaHQgcmVib3VuZHMsIEplZmYgVGVhZ3VlIHNjb3JlZCAx
NyBwb2ludHMgYW5kIGhvc3QgSW5kaWFuYSBQYWNlcnMgcmFsbGllZCBmcm9tIGFuIDExLXBvaW50
IGhhbGZ0aW1lIGRlZmljaXQgdG8gYmVhdCB0aGUgT2tsYWhvbWEgQ2l0eSBUaHVuZGVyLjwvcD48
cD5SdXNzZWxsIFdlc3Ricm9vayBsZWQgT2tsYWhvbWEgQ2l0eSB3aXRoIDI3IHBvaW50cywgYSBz
ZWFzb24taGlnaCAxOCByZWJvdW5kcyBhbmQgbmluZSBhc3Npc3RzLCBmYWxsaW5nIGp1c3Qgc2hv
cnQgb2YgaGlzIDI2dGggdHJpcGxlLWRvdWJsZSB0aGlzIHNlYXNvbi48L3A+PHA+SmF6eiAxMjAs
IEhhd2tzIDk1PC9wPjxwPkdvcmRvbiBIYXl3YXJkIHNjb3JlZCAzMCBwb2ludHMgYW5kIHRoZSBV
dGFoIEphenogYnJva2Ugb3BlbiBhIGNsb3NlIGdhbWUgd2l0aCAxMCBzdHJhaWdodCBwb2ludHMg
aW4gdGhlIHRoaXJkIHF1YXJ0ZXIgdG8gYmVhdCBob3N0IEF0bGFudGEgSGF3a3MuPC9wPjxwPkhh
eXdhcmQsIHdobyBzY29yZWQgYSBzZWFzb24taGlnaCAzMyBwb2ludHMgaW4gVXRhaCYjODIxNztz
IDEwNS05OCB3aW4gb3ZlciBDaGFybG90dGUgb24gU2F0dXJkYXksIGhhZCAxNSBwb2ludHMgYXMg
dGhlIEphenogYnVpbHQgYSAyNy0xNCBsZWFkIGluIHRoZSBmaXJzdCBxdWFydGVyLjwvcD48cD5I
ZWF0IDExNSwgJiM4MjMyO1RpbWJlcndvbHZlcyAxMTM8L3A+PHA+R29yYW4gRHJhZ2ljIHNjb3Jl
ZCAzMyBwb2ludHMgYW5kIGhpdCBhIGNhcmVlci1oaWdoIHNldmVuIDMtcG9pbnRlcnMgdG8gbGVh
ZCB0aGUgTWlhbWkgSGVhdCB0byB0aGVpciAxMXRoIHN0cmFpZ2h0IHZpY3RvcnksIGRlZmVhdGlu
ZyBob3N0IE1pbm5lc290YSBUaW1iZXJ3b2x2ZXMuPC9wPjxwPkhhc3NhbiBXaGl0ZXNpZGUgaGFk
IDE5IHBvaW50cyBhbmQgMTMgcmVib3VuZHMsIGFuZCB0aGUgSGVhdCBzaG90IDUzLjYgcGVyY2Vu
dCAoMTUgZm9yIDI4KSBmcm9tIDMtcG9pbnQgcmFuZ2UuIE1pYW1pIG1hZGUgMTAgbW9yZSAzcyB0
aGFuIE1pbm5lc290YSBhbmQgaGVsZCBvbiBsYXRlIGFmdGVyIGEgZnVyaW91cyBjb21lYmFjayBh
dHRlbXB0IGJ5IHRoZSBXb2x2ZXMuPC9wPjxwPlBlbGljYW5zIDExMSwgU3VucyAxMDY8L3A+PHA+
QW50aG9ueSBEYXZpcyBjYXBwZWQgaGlzIDM0LXBvaW50IG5pZ2h0IHdpdGggYSBrZXkgcmVib3Vu
ZCBhbmQgc2l4IG1hZGUgZnJlZSB0aHJvd3MgaW4gdGhlIGZpbmFsIGhhbGYtbWludXRlLCBKcnVl
IEhvbGlkYXkgc2NvcmVkIGZpdmUgb2YgaGlzIDMwIHBvaW50cyBpbiB0aGUgbGFzdCBtaW51dGUg
YW5kIGEgaGFsZiwgYW5kIGhvc3QgTmV3IE9ybGVhbnMgUGVsaWNhbnMgZW5kZWQgYSBmb3VyLWdh
bWUgc2xpZGUgd2l0aCBhIHZpY3Rvcnkgb3ZlciB0aGUgUGhvZW5peCBTdW5zLjwvcD48cD5FJiM4
MjE3O1R3YXVuIE1vb3JlIHNjb3JlZCAxMiBwb2ludHMgZm9yIHRoZSBQZWxpY2Fucywgd2hvIGxl
ZCBieSBhcyBtYW55IGFzIDEwIGluIHRoZSBmaXJzdCBoYWxmIGJ1dCBmb3VuZCB0aGVtc2VsdmVz
IGJlaGluZCBmb3IgbXVjaCBvZiB0aGUgZm91cnRoIHF1YXJ0ZXIgdW50aWwgRGF2aXMgYW5kIEhv
bGlkYXkgdG9vayBvdmVyIGxhdGUuPC9wPjxwPk5PVEVCT09LOiYjODIzMjtDb2FjaCBLZXJyIGdl
dHMgZmluZTwvcD48cD5XYXJyaW9ycyBjb2FjaCBTdGV2ZSBLZXJyIHdhcyBmaW5lZCAkMjUsMDAw
IGJ5IHRoZSBOQkEgb24gTW9uZGF5IGZvciBoaXMgb3V0YnVyc3QgZGlyZWN0ZWQgYXQgb2ZmaWNp
YWwgQmlsbCBTcG9vbmVyIGxhdGUgaW4gdGhlIHRoaXJkIHF1YXJ0ZXIgb2YgR29sZGVuIFN0YXRl
JiM4MjE3O3MgdGhyZWUtcG9pbnQgb3ZlcnRpbWUgbG9zcyBhdCBTYWNyYW1lbnRvIG9uIFNhdHVy
ZGF5LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.