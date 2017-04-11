NBA: Playoff positioning comes down to final games

PHA+VGhlcmUgd2lsbCBiZSBmaW5hbC1uaWdodCBpbnRyaWd1ZSBpbiB0aGUgTkJBLjwvcD48cD5U
aGUgdHdvIHJlbWFpbmluZyBwbGF5b2ZmIGJlcnRocyB3aWxsIGJlIGRlY2lkZWQsIGFsb25nIHdp
dGggdGhlIE5vLiYjODIwMTsxIHNlZWQgaW4gdGhlIEVhc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZSBhbmQgdGhl
IHNpdGUgZm9yIEdhbWUgMSBvZiB0aGUgc2VyaWVzIHRoYXQgc3RhcnRzIHRoaXMgd2Vla2VuZCBi
ZXR3ZWVuIHRoZSBVdGFoIEphenogYW5kIExvcyBBbmdlbGVzIENsaXBwZXJzLjwvcD48cD5Nb3N0
IGluZGl2aWR1YWwgc3RhdCByYWNlcyBhcmUgYWxyZWFkeSBzZXduIHVwLCBiYXJyaW5nIHNvbWV0
aGluZyB0aGF0IHdvdWxkIGJlIG1vc3QgaW1wcm9iYWJsZS4gT2tsYWhvbWEgQ2l0eSYjODIxNztz
IFJ1c3NlbGwgV2VzdGJyb29rIHdpbGwgYmVjb21lIHRoZSAxNnRoIHBsYXllciBpbiBOQkEgaGlz
dG9yeSB0byB3aW4gdHdvIHNjb3JpbmcgdGl0bGVzLCBIb3VzdG9uJiM4MjE3O3MgSmFtZXMgSGFy
ZGVuIHdpbGwgbGVhZCB0aGUgbGVhZ3VlIGluIGFzc2lzdHMgZm9yIHRoZSBmaXJzdCB0aW1lIGFu
ZCBNaWFtaSYjODIxNztzIEhhc3NhbiBXaGl0ZXNpZGUgc2hvdWxkIGJlIGFibGUgdG8gd3JhcCB1
cCBoaXMgZmlyc3QgcmVib3VuZGluZyBjcm93bi48L3A+PHA+R29sZGVuIFN0YXRlJiM4MjE3O3Mg
U3RlcGhlbiBDdXJyeSBpcyBhIGxvY2sgdG8gbGVhZCB0aGUgbGVhZ3VlIGluIDMtcG9pbnRlcnMg
bWFkZSBmb3IgdGhlIGZpZnRoIGNvbnNlY3V0aXZlIHllYXIsIGFuZCBoaXMgV2FycmlvcnMgdGVh
bW1hdGUgS2xheSBUaG9tcHNvbiB3aWxsIGZpbmlzaCBzZWNvbmQgaW4gdGhhdCBjYXRlZ29yeSBm
b3IgdGhlIGZvdXJ0aCBjb25zZWN1dGl2ZSBzZWFzb24uPC9wPjxwPlRvcCBvZiB0aGUgRWFzdDwv
cD48cD5UaGUgQm9zdG9uIENlbHRpY3MgY29udHJvbCB0aGUgcmFjZSBmb3IgdGhlIHRvcCBzZWVk
IGluIHRoZSBFYXN0IHBsYXlvZmZzLjwvcD48cD5UaGUgQ2VsdGljcyB3aWxsIGJlIE5vLiAxIGlu
IHRoZSBFYXN0IGlmIHRoZXkgYmVhdCB0aGUgTWlsd2F1a2VlIEJ1Y2tzLCBvciBpZiB0aGUgQ2F2
YWxpZXJzIGxvc2UgdG8gdGhlIFRvcm9udG8gUmFwdG9ycy4gVGhlIENhdnMgd29uJiM4MjE3O3Qg
aGF2ZSBMZUJyb24gSmFtZXMgb24gV2VkbmVzZGF5IG5pZ2h0LCBhbmQgYXJlIDAtNyB0aGlzIHNl
YXNvbiB3aGVuIGhlIGRvZXNuJiM4MjE3O3QgcGxheS48L3A+PHA+RGVwZW5kaW5nIG9uIHBlcnNw
ZWN0aXZlLCBKYW1lcyB3aWxsIGVpdGhlciBiZSByZXN0aW5nLCByZWNvdmVyaW5nIG9yIHJldnZp
bmcgZm9yIHRoZSBzdGFydCBvZiB0aGUgcGxheW9mZnMuIEl0JiM4MjE3O3MgcGFydCBvZiBoaXMg
dXN1YWwgcGxheW9mZiBwcmVwYXJlZG5lc3MsIHNpbmNlIGhlIGhhc24mIzgyMTc7dCBhcHBlYXJl
ZCBpbiBhIHJlZ3VsYXItc2Vhc29uIGZpbmFsZSBpbiBhIGRlY2FkZS48L3A+PHA+VGhlIENhdnMg
Y2FuIHN0aWxsIGJlIE5vLiAxIHdpdGggYSB3aW4gYW5kIGEgQ2VsdGljcyYjODIxNzsgbG9zcy48
L3A+PHA+Qm90dG9tIG9mIHRoZSBFYXN0PC9wPjxwPkR3eWFuZSBXYWRlIGhlbHBlZCB0aGUgTWlh
bWkgSGVhdCB3aW4gdGhyZWUgY2hhbXBpb25zaGlwcy4gTm93LCBoZSBtaWdodCBoZWxwIGtlZXAg
dGhlIEhlYXQgb3V0IG9mIHRoZSBwbGF5b2Zmcy48L3A+PHA+SXQmIzgyMTc7cyB0aHJlZSB0ZWFt
cyAmIzgyMTI7IHRoZSBJbmRpYW5hIFBhY2VycywgQ2hpY2FnbyBCdWxscyBhbmQgSGVhdCAmIzgy
MTI7IGZvciB0aGUgbGFzdCB0d28gc3BvdHMgaW4gdGhlIEVhc3QgZmllbGQuIFRoZSBQYWNlcnMg
KHdobyBwbGF5IHRoZSBBdGxhbnRhIEhhd2tzKSBhbmQgdGhlIEJ1bGxzICh3aG8gcGxheSB0aGUg
QnJvb2tseW4gTmV0cykgY29udHJvbCB0aGVpciBkZXN0aW5pZXMuPC9wPjxwPklmIHRoZSBQYWNl
cnMgd2luLCB0aGV5JiM4MjE3O3JlIGluLiBJZiB0aGUgQnVsbHMgd2luLCB0aGV5JiM4MjE3O3Jl
IGluLiBJZiBlaXRoZXIgbG9zZXMsIHRoZSBkb29yIG9wZW5zIGZvciB0aGUgSGVhdC48L3A+PHA+
VGhlIEhlYXQgd291bGQgcmVhY2ggdGhlIHBsYXlvZmZzIHdpdGggYSB3aW4gb3ZlciB0aGUgV2Fz
aGluZ3RvbiBXaXphcmRzLCBhbmQgYSBsb3NzIGJ5IGVpdGhlciB0aGUgUGFjZXJzIG9yIEJ1bGxz
LjwvcD48cD5FYXN0IG1hdGNodXBzPC9wPjxwPlRoZSAxLTggYW5kIDItNyBtYXRjaHVwcyBpbiB0
aGUgRWFzdCBjYW5ub3QgYmUgZmluYWxpemVkIHVudGlsIFdlZG5lc2RheS4gQnV0IHRoZSBvdGhl
ciB0d28gZmlyc3Qtcm91bmQgc2VyaWVzIGFyZSBzZXQsIGFmdGVyIEF0bGFudGEgd3JhcHBlZCB1
cCB0aGUgTm8uIDUgc2VlZCB3aXRoIGEgd2luIFR1ZXNkYXkgb3ZlciBDaGFybG90dGUuPC9wPjxw
PlRoZSBSYXB0b3JzIGFyZSB0aGUgTm8uIDMgc2VlZCBhbmQgd2lsbCBmYWNlIGVpdGhlciB0aGUg
QnVja3Mgb3IgUGFjZXJzLjwvcD48cD5UaGUgV2l6YXJkcyBhcmUgdGhlIE5vLiA0IHNlZWQgYW5k
IHdpbGwgb3BlbiB0aGUgcGxheW9mZnMgYWdhaW5zdCBlaXRoZXIgdGhlIEhhd2tzIG9yIEJ1Y2tz
LjwvcD48cD5Oby4gMyBUb3JvbnRvIHBsYXlzIE5vLiA2IE1pbHdhdWtlZSBpbiB0aGUgZmlyc3Qg
cm91bmQuIE5vLiA0IFdhc2hpbmd0b24gZ2V0cyBOby4gNSBBdGxhbnRhLjwvcD48cD5JbmRpYW5h
IGNvbnRyb2xzIGl0cyBkZXN0aW55IGZvciBOby4gNy4gVGhlcmUgYXJlIHNjZW5hcmlvcyB3aGVy
ZSB0aGUgSGVhdCwgQnVsbHMgYW5kIFBhY2VycyBhbGwgY291bGQgYmUgTm8uIDcgb3IgTm8uIDgu
PC9wPjxwPkNsaXBwZXJzLUpheno8L3A+PHA+VGhlIFV0YWggSmF6eiBoYXZlbiYjODIxNzt0IHN0
YXJ0ZWQgdGhlIHBsYXlvZmZzIGF0IGhvbWUgc2luY2UgMjAwMS48L3A+PHA+VGhlIEphenogY291
bGQgY2hhbmdlIHRoYXQgdGhpcyB5ZWFyLCBpZiB0aGV5IGJlYXQgdGhlIFNhbiBBbnRvbmlvIFNw
dXJzIG9uIFdlZG5lc2RheSB3aGlsZSB0aGUgTG9zIEFuZ2VsZXMgQ2xpcHBlcnMgbG9zZSBhdCBo
b21lIHRvIHRoZSBTYWNyYW1lbnRvIEtpbmdzLiBUaGF0JiM4MjE3O3MgdGhlIG9ubHkgc2NlbmFy
aW8gaW4gd2hpY2ggdGhlIEphenogd291bGQgYmUgc2VlZGVkIE5vLiA0IGluIHRoZSBXZXN0ZXJu
IENvbmZlcmVuY2UuPC9wPjxwPk90aGVyd2lzZSwgdGhlIENsaXBwZXJzIHdpbGwgZ2V0IGhvbWUt
Y291cnQgZm9yIHRoZSBmaXJzdC1yb3VuZCBzZXJpZXMgYWdhaW5zdCB0aGUgSmF6ei48L3A+PHA+
QWxsIG90aGVyIFdlc3Qgc2VlZHMgYW5kIG1hdGNodXBzIGZvciB0aGUgZmlyc3Qgcm91bmQgYXJl
IHNldDogTm8uIDEgR29sZGVuIFN0YXRlIHZzLiBOby4gOCBQb3J0bGFuZCwgTm8uIDIgU2FuIEFu
dG9uaW8gdnMuIE5vLiA3IE1lbXBoaXMsIGFuZCBOby4gMyBIb3VzdG9uIHZzLiBOby4gNiBPa2xh
aG9tYSBDaXR5LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.