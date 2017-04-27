NBA: Raptors advance to play Cavaliers on Monday

PHA+UmFwdG9ycyA5MiwgQnVja3MgODk8L3A+PHA+RGVNYXIgRGVSb3phbiBzY29yZWQgMzIgcG9p
bnRzIGFuZCBUb3JvbnRvIHNxdWFuZGVyZWQgYSAyNS1wb2ludCBsZWFkIGxhdGUgaW4gdGhlIHRo
aXJkIHF1YXJ0ZXIgYmVmb3JlIGhvbGRpbmcgb24gZm9yIGEgd2luIFRodXJzZGF5IG5pZ2h0IG92
ZXIgaG9zdCBNaWx3YXVrZWUgdG8gdGFrZSB0aGUgZmlyc3Qtcm91bmQgcGxheW9mZiBzZXJpZXMg
aW4gc2l4IGdhbWVzLjwvcD48cD5UaGUgUmFwdG9ycyBtb3ZlIG9uIHRvIGZhY2UgdGhlIENhdmFs
aWVycyBpbiB0aGUgRWFzdGVybiBDb25mZXJlbmNlIHNlbWlmaW5hbHMgaW4gYSBzZXJpZXMgdGhh
dCBzdGFydHMgTW9uZGF5IG5pZ2h0IGF0IFF1aWNrZW4gTG9hbnMgQXJlbmEgaW4gQ2xldmVsYW5k
LjwvcD48cD5UaGV5JiM4MjE3O2xsIG5lZWQgdG8gd29yayBvbiBmaW5pc2hpbmcgb2ZmIG9wcG9u
ZW50cyBpbiB0aGUgc2Vjb25kIGhhbGYuIENvcnkgSm9zZXBoIGhhZCBmaXZlIHBvaW50cyBpbiBh
IDktMCBydW4gaW4gdGhlIGZpbmFsIHR3byBtaW51dGVzLCBpbmNsdWRpbmcgYSAzLXBvaW50ZXIg
d2l0aCAxOjI3IGxlZnQsIHRvIGhlbHAgc3RhdmUgb2ZmIHRoZSBwZXNreSBCdWNrcy48L3A+PHA+
SmFzb24gVGVycnkmIzgyMTc7cyAzLXBvaW50ZXIgd2l0aCAzOjA2IGxlZnQgZ2F2ZSB0aGUgQnVj
a3MgYW4gODAtNzggbGVhZCwgY29tcGxldGluZyBhbiB1bmxpa2VseSBjb21lYmFjayBmcm9tIHRo
ZSAyNS1wb2ludCBkZWZpY2l0IHdpdGggNToxNiBsZWZ0IGluIHRoZSB0aGlyZCBxdWFydGVyLiBU
aGUgUmFwdG9ycyBsb29rZWQgbGlrZSB0aGV5IHdlcmUgb24gY3J1aXNlIGNvbnRyb2wgYWZ0ZXIg
RGVNYXJyZSBDYXJyb2xsJiM4MjE3O3MgMyBnYXZlIHRoZW0gdGhlIDcxLTQ2IGFkdmFudGFnZS48
L3A+PHA+R2lhbm5pcyBBbnRlJiMxNzM7dG8mIzE3Mztrb3VubXBvIHNwZWFyaGVhZGVkIHRoZSBz
ZWNvbmQtaGFsZiByYWxseSBmb3IgTWlsd2F1a2VlLiBIZSBoYWQgMzQgcG9pbnRzLjwvcD48cD5C
dXQgdGhlIEJ1Y2tzIGZpbmlzaGVkIG9uZSBjb21lYmFjayBzaG9ydC48L3A+PHA+VGhlIGZ1cmlv
dXMgZWZmb3J0IGFwcGVhcmVkIHRvIHNhcCB0aGUgZW5lcmd5IG9mIHRoZSB5b3VuZyBCdWNrcy4g
RXZlbiBBbnRldG9rb3VubXBvLCBhIHJlbm93bmVkIGd5bSByYXQsIGxvb2tlZCB0aXJlZCB3aXRo
IGhpcyBoYW5kcyBvbiBoaXBzIGFzIGhlIGNhdWdodCBoaXMgYnJlYXRoIGR1cmluZyBmb3VydGgt
cXVhcnRlciBicmVha3MuIEhlIHBsYXllZCA0NyBtaW51dGVzLjwvcD48cD5BbnRldG9rb3VubXBv
IGZpbmlzaGVkIDEzLW9mLTIzIGZyb20gdGhlIGZpZWxkIGJ1dCB3YXMgMi1vZi02IGluIHRoZSBm
b3VydGggcXVhcnRlci48L3A+PHA+VGhlIFJhcHRvcnMgY291bGQgZmluYWxseSBicmVhdGhlIGVh
c3kgYWZ0ZXIgRGVSb3phbiB3ZW50IDItb2YtMiBmcm9tIHRoZSBmb3VsIGxpbmUgd2l0aCAzLjEg
c2Vjb25kcyB0byBwbGF5IGZvciBhIHRocmVlLXBvaW50IGxlYWQuIFRvbnkgU25lbGwmIzgyMTc7
cyBpbmJvdW5kcyBwYXNzIG9uIHRoZSBlbnN1aW5nIHBvc3Nlc3Npb24gd2FzIGludGVyY2VwdGVk
IGJ5IERlUm96YW4uPC9wPjxwPlJlYm91bmRpbmcgZnJvbSBhIDItMSBzZXJpZXMgZGVmaWNpdCBh
bmQgYW4gZW1iYXJyYXNzaW5nIDI3LXBvaW50IGxvc3MgaW4gR2FtZSAzLCB0aGUgUmFwdG9ycyB3
aWxsIGZhY2UgQ2xldmVsYW5kIGEgeWVhciBhZnRlciBsb3NpbmcgdG8gdGhlIENhdmFsaWVycyBp
biB0aGUgRWFzdGVybiBDb25mZXJlbmNlIGZpbmFscyBpbiBzaXggZ2FtZXMuPC9wPjxwPkt5bGUg
TG93cnkgYWRkZWQgMTMgcG9pbnRzIGZvciBUb3JvbnRvLjwvcD48cD5MYXRlIFdlZG5lc2RheTog
JiM4MjMyO0Jvc3RvbiAxMDgsICYjODIzMjtDaGljYWdvIDk3PC9wPjxwPklzYWlhaCBUaG9tYXMg
YW5kIEF2ZXJ5IEJyYWRsZXkgc2NvcmVkIDI0IHBvaW50cyBhcGllY2UgdG8gaGVscCBob3N0IEJv
c3RvbiBiZWF0IENoaWNhZ28gYW5kIHRha2UgYSAzLTIgbGVhZCBpbiB0aGVpciBmaXJzdC1yb3Vu
ZCBwbGF5b2ZmIHNlcmllcy48L3A+PHA+QWZ0ZXIgdGhlIHJvYWQgdGVhbSB3b24gZWFjaCBvZiB0
aGUgZmlyc3QgZm91ciBnYW1lcywgdGhlIENlbHRpY3Mgd29uIGF0IGhvbWUgaW4gR2FtZSA1IHRv
IGVhcm4gYSBjaGFuY2UgdG8gZWxpbWluYXRlIHRoZSBCdWxscyBvbiBGcmlkYXkgbmlnaHQgaW4g
Q2hpY2Fnby4gQSBCdWxscyB2aWN0b3J5IHdvdWxkIGZvcmNlIHRoZSBzZXJpZXMgYmFjayB0byBC
b3N0b24gZm9yIGEgZGVjaXNpdmUgR2FtZSA3IG9uIFN1bmRheS48L3A+PHA+RHd5YW5lIFdhZGUg
aGFkIDI2IHBvaW50cywgMTEgcmVib3VuZHMgYW5kIGVpZ2h0IGFzc2lzdHMgZm9yIENoaWNhZ28u
PC9wPjxwPkJ1dCBXYWRlIGFuZCBSb2JpbiBMb3BleiB3ZXJlIGNhbGxlZCBmb3IgdGVjaG5pY2Fs
IGZvdWxzIDMyIHNlY29uZHMgYXBhcnQgd2l0aCBqdXN0IHVuZGVyIGZpdmUgbWludXRlcyBsZWZ0
LCBoZWxwaW5nIHRoZSBDZWx0aWNzIHRvIGEgMjAtNSBydW4gdGhhdCB0dXJuZWQgYW4gODQtODQg
Z2FtZSBpbnRvIGEgMTUtcG9pbnQgQm9zdG9uIGxlYWQuPC9wPjxwPkFsIEhvcmZvcmQgaGFkIDIx
IHBvaW50cywgbmluZSBhc3Npc3RzIGFuZCBzZXZlbiByZWJvdW5kcyBmb3IgQm9zdG9uLCB3aGlj
aCBlbnRlcmVkIHRoZSBwbGF5b2ZmcyBhcyB0aGUgTm8uIDEgc2VlZCBpbiB0aGUgRWFzdC4gVGhl
IENlbHRpY3MgbG9zdCB0aGUgZmlyc3QgdHdvIGdhbWVzIGF0IGhvbWUgJiM4MjEyOyB3aXRoIEdh
bWUgMSBqdXN0IGEgZGF5IGFmdGVyIFRob21hcyYjODIxNzsgc2lzdGVyIGRpZWQgaW4gYSBjYXIg
Y3Jhc2guPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7QnVsbHMgZ3VhcmQgUmFqb24gUm9uZG8gaGFzIGEg
ZnJhY3R1cmVkIHJpZ2h0IHRodW1iIGFuZCBpcyBhIGxvbmcgc2hvdCB0byBwbGF5IGluIEdhbWUg
NiBvbiBGcmlkYXkuIEluIGZhY3QsIGhlIG1pZ2h0IG5vdCByZXR1cm4gdG8gdGhlIHBvc3RzZWFz
b24gYXQgYWxsLCBjb2FjaCBGcmVkIEhvaWJlcmcgc2FpZC48L3A+PHA+Tk9URUJPT0s6ICYjODIz
MjtOb2FoIGhhcyBzdXJnZXJ5PC9wPjxwPk5ldyBZb3JrIEtuaWNrcyBjZW50ZXIgSm9ha2ltIE5v
YWggaGFkIHJpZ2h0IHNob3VsZGVyIHN1cmdlcnkgdG8gcmVwYWlyIGhpcyByb3RhdG9yIGN1ZmYs
IGEgcHJvY2VkdXJlIHRoYXQgY291bGQgc2lkZWxpbmUgaGltIHVudGlsIHRyYWluaW5nIGNhbXAu
PC9wPjxwPlRoZSBLbmlja3Mgc2F5IE5vYWggaGFkIHRoZSBzdXJnZXJ5IFdlZG5lc2RheSBhdCB0
aGUgSG9zcGl0YWwgZm9yIFNwZWNpYWwgU3VyZ2VyeSBpbiBOZXcgWW9yaywgcGVyZm9ybWVkIGJ5
IERyLiBEYXZpZCBBbHRjaGVrLjwvcD48cD5UaGUgdGVhbSBkaWRuJiM4MjE3O3QgZ2l2ZSBhIHRp
bWV0YWJsZSBmb3IgaGlzIHJldHVybi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.