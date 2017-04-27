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NBA: Raptors advance to play Cavaliers on Monday

Associated Press

Published: April 27, 2017 - 10:23 PM
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Milwaukee Bucks' Khris Middleton and Toronto Raptors' Kyle Lowry battle for a loose ball during the first half of game 6 of an NBA first-round playoff series Thursday in Milwaukee. (AP Photo/Morry Gash)


 

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