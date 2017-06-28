NBA: Rockets acquire Chris Paul from Clippers

PHA+SE9VU1RPTjogQ2hyaXMgUGF1bCBpcyBoZWFkaW5nIHRvIEhvdXN0b24gdG8gam9pbiBKYW1l
cyBIYXJkZW4sIGFuZCB0aGUgUm9ja2V0cyB3aWxsIHNvb24gaGF2ZSB0d28gQWxsLVN0YXJzIGlu
IHRoZSBiYWNrY291cnQgdG8gbGVhZCB0aGVpciBjaGFzZSBmb3IgYSBjaGFtcGlvbnNoaXAuPC9w
PjxwPkluIHRoZSBOQkEmIzgyMTc7cyBzZWNvbmQgYmxvY2tidXN0ZXIgdHJhZGUgaW4gbGVzcyB0
aGFuIGEgd2VlaywgdGhlIFJvY2tldHMgYWNxdWlyZWQgUGF1bCBmcm9tIHRoZSBMb3MgQW5nZWxl
cyBDbGlwcGVycyBvbiBXZWRuZXNkYXkgaW4gZXhjaGFuZ2UgZm9yIFBhdHJpY2sgQmV2ZXJsZXks
IExvdSBXaWxsaWFtcywgU2FtIERla2tlciwgTW9udHJlemwgSGFycmVsbCwgRGFycnVuIEhpbGxp
YXJkLCBEZUFuZHJlIExpZ2dpbnMsIEt5bGUgV2lsdGplciwgYSBwcm90ZWN0ZWQgZmlyc3Qtcm91
bmQgcGljayBuZXh0IHllYXIgYW5kIGNhc2ggY29uc2lkZXJhdGlvbnMuIFRoZSBSb2NrZXRzIGFj
cXVpcmVkIEhpbGxpYXJkIGZyb20gRGV0cm9pdCBhbmQgTGlnZ2lucyBmcm9tIERhbGxhcyBmb3Ig
Y2FzaCBjb25zaWRlcmF0aW9ucyBiZWZvcmUgYWRkaW5nIHRoZW0gdG8gdGhlIGRlYWwuPC9wPjxw
PkJvdGggdGhlIENsaXBwZXJzIGFuZCBSb2NrZXRzIHdpbGwgbG9vayBmYXIgZGlmZmVyZW50IG5l
eHQgc2Vhc29uIHRoYW4gdGhleSBkaWQgaW4gZmFsbGluZyBzaG9ydCBpbiB0aGUgcGxheW9mZnMg
YWdhaW4ganVzdCBzaXggd2Vla3MgYWdvLiBUaGUgcm9zdGVyIG92ZXJoYXVscyBjb21lIGZpdmUg
ZGF5cyBhZnRlciB0aGUgTWlubmVzb3RhIFRpbWJlcndvbHZlcyBzZW50IHRocmVlIHBsYXllcnMg
dG8gdGhlIENoaWNhZ28gQnVsbHMgZm9yIEFsbC1TdGFyIEppbW15IEJ1dGxlciB0byBraWNrIHRo
aW5ncyBvZmYgd2l0aCBOQkEgZnJlZSBhZ2VuY3kgb3BlbmluZyBvbiBTYXR1cmRheS48L3A+PHA+
VGhlIDMyLXllYXItb2xkIFBhdWwgd2lsbCBzb29uIGJlIHBsYXlpbmcgZm9yIGhpcyB0aGlyZCB0
ZWFtIGFmdGVyIG9wdGluZyBpbiBmb3IgdGhlIGxhc3QgeWVhciBvZiBoaXMgY29udHJhY3Qgc28g
dGhlIENsaXBwZXJzIGNvdWxkIHdvcmsgb24gYSBkZWFsLjwvcD48cD5UaGUgbmluZS10aW1lIEFs
bC1TdGFyIGhhcyBhdmVyYWdlZCAxOC43IHBvaW50cywgOS45IGFzc2lzdHMsIDQuNCByZWJvdW5k
cyBhbmQgMi4zIHN0ZWFscyBvdmVyIGhpcyAxMi15ZWFyIGNhcmVlciwgdGhvdWdoIGhlIGhhcyBi
ZWVuIGRvZ2dlZCB3aXRoIGNyaXRpY2lzbSBpbiByZWNlbnQgeWVhcnMgZm9yIGZhaWxpbmcgdG8g
aGVscCB0aGUgQ2xpcHBlcnMgZ2V0IG91dCBvZiB0aGUgc2Vjb25kIHJvdW5kIG9mIHRoZSBwbGF5
b2Zmcy4gVGhlIENsaXBwZXJzIHJlYWNoZWQgdGhlIHBvc3RzZWFzb24gaW4gZWFjaCBvZiBQYXVs
JiM4MjE3O3Mgc2l4IHNlYXNvbnMgd2l0aCB0aGUgdGVhbSwgYnV0IHdlcmUgZWxpbWluYXRlZCBp
biB0aGUgZmlyc3Qgcm91bmQgdGhyZWUgdGltZXMgYW5kIGluIHRoZSBXZXN0ZXJuIENvbmZlcmVu
Y2Ugc2VtaWZpbmFscyB0aHJlZSBvdGhlciB0aW1lcy48L3A+PHA+UGVyaGFwcyB0aGUgbW9zdCBj
cnVzaGluZyBwbGF5b2ZmIHNlcmllcyBsb3NzIG9mIGhpcyB0ZW51cmUgd2l0aCB0aGUgQ2xpcHBl
cnMgY2FtZSB0byB0aGUgUm9ja2V0cyBpbiAyMDE1LiBUaGUgQ2xpcHBlcnMgaGFkIGEgMy0xIGxl
YWQgaW4gdGhlIGNvbmZlcmVuY2Ugc2VtaWZpbmFscyBiZWZvcmUgdGhlIFJvY2tldHMgd29uIHRo
ZSBsYXN0IHRocmVlIGdhbWVzIG9mIHRoZSBzZXJpZXMgdG8gc2VuZCBQYXVsIGFuZCB0aGUgQ2xp
cHBlcnMgaG9tZSBlYXJseSB5ZXQgYWdhaW4uPC9wPjxwPlRoZSBDbGlwcGVycyB3ZXJlIGVsaW1p
bmF0ZWQgaW4gdGhlIGZpcnN0IHJvdW5kIHRoZSBwYXN0IHR3byBzZWFzb25zIGFuZCBQYXVsIGlz
biYjODIxNzt0IHRoZSBvbmx5IHN0YXIgd2hvIG1heSBiZSBsZWF2aW5nLiBCbGFrZSBHcmlmZmlu
IGluZm9ybWVkIHRoZSB0ZWFtIGxhc3Qgd2VlayB0aGF0IGhlIGlzIG9wdGluZyBvdXQgb2YgdGhl
IGxhc3QgeWVhciBvZiBoaXMgY29udHJhY3QgdG8gZXhwbG9yZSBmcmVlIGFnZW5jeS4gSi5KLiBS
ZWRpY2sgaXMgYWxzbyBhIGZyZWUgYWdlbnQuPC9wPjxwPkluIEhvdXN0b24sIFBhdWwgam9pbnMg
YSB0ZWFtIHRoYXQgd2FzIGVsaW1pbmF0ZWQgYnkgdGhlIFNhbiBBbnRvbmlvIFNwdXJzIGluIHRo
ZSBjb25mZXJlbmNlIHNlbWlmaW5hbHMgbGFzdCBzZWFzb24uIFdpdGggSGFyZGVuJiM4MjE3O3Mg
bW92ZSB0byBwb2ludCBndWFyZCBsYXN0IHNlYXNvbiwgUGF1bCYjODIxNztzIHJvbGUgd2lsbCBw
cm9iYWJseSBiZSBhIGJpdCBkaWZmZXJlbnQgdGhhbiBpdCBoYXMgYmVlbiBpbiBMb3MgQW5nZWxl
cy48L3A+PHA+QnV0IGhlIHdpbGwgYWRkIGFub3RoZXIgc2NvcmluZyBkaW1lbnNpb24gaW4gcmVw
bGFjaW5nIEJldmVybGV5IGluIHRoZSBzdGFydGluZyBsaW5ldXAuIEJldmVybGV5IHJlY2VpdmVk
IE5CQSBkZWZlbnNpdmUgZmlyc3QgdGVhbSBob25vcnMgbGFzdCB3ZWVrLCBidXQgYXZlcmFnZWQg
anVzdCA5LjMgcG9pbnRzIGluIGhpcyBmaXZlIHNlYXNvbnMgd2l0aCB0aGUgUm9ja2V0cy4gSGUm
IzgyMTc7cyB0aGUgb25seSBSb2NrZXRzIHN0YXJ0ZXIgaW52b2x2ZWQgaW4gdGhlIGRlYWwsIHdp
dGggV2lsbGlhbXMgYW5kIERla2tlciBwbGF5aW5nIHJlc2VydmUgcm9sZXMgbGFzdCBzZWFzb24u
PC9wPjxwPldpbGxpYW1zLCB0aGUgMjAxNC0xNSBOQkEgU2l4dGggTWFuIG9mIHRoZSBZZWFyLCB3
YXMgdHJhZGVkIHRvIHRoZSBSb2NrZXRzIGZyb20gdGhlIExvcyBBbmdlbGVzIExha2VycyBpbiBG
ZWJydWFyeS4gSGUgYXZlcmFnZWQgMTQuOSBwb2ludHMgYW5kIHRocmVlIHJlYm91bmRzIGluIDIz
IGdhbWVzIGFmdGVyIHRoZSB0cmFkZS48L3A+PHA+RGVra2VyLCB0aGUgMTh0aCBwaWNrIGluIHRo
ZSAyMDE1IGRyYWZ0LCBtaXNzZWQgYWxsIGJ1dCB0aHJlZSBnYW1lcyBhcyBhIHJvb2tpZSBiZWNh
dXNlIG9mIGJhY2sgc3VyZ2VyeS4gVGhlIHNtYWxsIGZvcndhcmQgd2FzIGhlYWx0aHkgdGhpcyBz
ZWFzb24gYW5kIGFwcGVhcmVkIGluIDc3IGdhbWVzIGFuZCBhdmVyYWdlZCA2LjMgcG9pbnRzIGFu
ZCAzLjYgcmVib3VuZHMuIEhhcnJlbGwsIGEgc2Vjb25kLXJvdW5kIHBpY2sgaW4gMjAxNSwgYXZl
cmFnZWQgNi45IHBvaW50cyBhbmQgMi45IHJlYm91bmRzIGluIHR3byBzZWFzb25zIGluIEhvdXN0
b24uIFdpbHRqZXIgc3BlbnQgbW9zdCBvZiBoaXMgcm9va2llIHNlYXNvbiBsYXN0IHllYXIgaW4g
dGhlIEQtbGVhZ3VlIGFmdGVyIGdvaW5nIHVuZHJhZnRlZCBvdXQgb2YgR29uemFnYS48L3A+PHA+
VGhlIFJvY2tldHMgYWxzbyBhY3F1aXJlZCBSeWFuIEtlbGx5IGZyb20gQXRsYW50YSBhbmQgVGlt
IFF1YXJ0ZXJtYW4gZnJvbSB0aGUgUG9ydGxhbmQgVHJhaWwgQmxhemVycyBmb3IgY2FzaCBjb25z
aWRlcmF0aW9ucyBhbmQgU2hhd24gTG9uZyBmcm9tIHRoZSBQaGlsYWRlbHBoaWEgNzZlcnMgZm9y
IGEgZnV0dXJlIHNlY29uZC1yb3VuZCBwaWNrIGFuZCBjYXNoIGNvbnNpZGVyYXRpb25zLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.