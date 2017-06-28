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NBA report

NBA: Rockets acquire Chris Paul from Clippers

By Kristie Rieken
Associated Press

Published: June 28, 2017 - 03:54 PM
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Los Angeles Clippers guard Chris Paul (3) goes up under the basket, next to Denver Nuggets forward Kenneth Faried (35) during the first half of a game, Feb. 24 in Los Angeles. The Houston Rockets have reached an agreement to trade for Los Angeles Clippers point guard Chris Paul according to a person familiar with the deal. The league source spoke to The Associated Press on Wednesday on the condition of anonymity because the team hasn't finalized the trade. (AP Photo/Alex Gallardo)


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