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NBA Roundup & notebook

NBA: Rockets pull past Thunder for 105-99 win

Associated Press

Published: April 25, 2017 - 11:08 PM
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Oklahoma City Thunder's Russell Westbrook (0) goes up for a shot as Houston Rockets' Trevor Ariza (1) defends during the first half in Game 5 of an NBA first-round playoff series, Tuesday in Houston. (AP Photo/David J. Phillip)


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