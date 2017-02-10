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Roundup & notebook

NBA: Spurs snag easy win over Pistons, 103-92

Associated Press

Published: February 10, 2017 - 10:59 PM | Updated: February 10, 2017 - 11:58 PM
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San Antonio Spurs guard Manu Ginobili (20) passes the ball as Detroit Pistons forward Tobias Harris (34), guard Ish Smith (14) and center Aron Baynes (12) defend during the first half Friday in Auburn Hills, Mich. (AP Photo/Carlos Osorio)


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