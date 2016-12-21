NBA: Timberwolves hand Hawks another loss on home court

PHA+VGltYmVyd29sdmVzIDkyLCAmIzgyMzI7SGF3a3MgODQ8L3A+PHA+QW5kcmV3IFdpZ2dpbnMg
c2NvcmVkIDE5IHBvaW50cywgS2FybC1BbnRob255IFRvd25zIGhhZCAxNyBwb2ludHMgYW5kIDE4
IHJlYm91bmRzIGFuZCB0aGUgTWlubmVzb3RhIFRpbWJlcndvbHZlcyBiZWF0IHRoZSBob3N0IEF0
bGFudGEgSGF3a3Mgb24gV2VkbmVzZGF5IG5pZ2h0LjwvcD48cD5aYWNoIExhVmluZSBhZGRlZCAx
OCBwb2ludHMgZm9yIHRoZSBUaW1iZXJ3b2x2ZXMsIHdobyBlYXJuZWQgY29uc2VjdXRpdmUgd2lu
cyBmb3IgdGhlIGZpcnN0IHRpbWUgc2luY2UgQXByaWwgNS05LjwvcD48cD5EZW5uaXMgU2Nocm9k
ZXIgZmluaXNoZWQgd2l0aCAyMSBwb2ludHMgYW5kIFBhdWwgTWlsbHNhcCBoYWQgMTggcG9pbnRz
IGFuZCAxMCByZWJvdW5kcyBmb3IgQXRsYW50YSwgd2hpY2ggaGFzIGxvc3Qgc2l4IG9mIHNldmVu
IGF0IGhvbWUuIFRoZSBIYXdrcyBoYXZlIGxvc3QgZHVyaW5nIHRoYXQgc3BhbiB0byBmb3VyIHRl
YW1zICYjODIxMjsgTmV3IE9ybGVhbnMsIERldHJvaXQsIE9ybGFuZG8gYW5kIE1pbm5lc290YSAm
IzgyMTI7IHdpdGggbG9zaW5nIHJlY29yZHMuPC9wPjxwPkdyaXp6bGllcyA5OCwgUGlzdG9ucyA4
NjwvcD48cD5NYXJjIEdhc29sIG1hdGNoZWQgYSBjYXJlZXIgaGlnaCB3aXRoIDM4IHBvaW50cyBv
biAxNC1vZi0xNyBzaG9vdGluZywgYW5kIHRoZSBNZW1waGlzIEdyaXp6bGllcyBiZWF0IHRoZSBo
b3N0IERldHJvaXQgUGlzdG9ucyBpbiBhIG1hdGNodXAgb2Ygc2x1bXBpbmcgdGVhbXMuPC9wPjxw
Pk1lbXBoaXMgd2FzIGJvb3N0ZWQgYnkgdGhlIHJldHVybiBvZiBDaGFuZGxlciBQYXJzb25zLCB3
aG8gbWlzc2VkIHRoZSBwcmV2aW91cyAxNyBnYW1lcyB3aXRoIGEgYm9uZSBicnVpc2Ugb24gaGlz
IGxlZnQga25lZS4gSGUgaGFkIHR3byBwb2ludHMgYW5kIHR3byByZWJvdW5kcyBpbiAxNSBtaW51
dGVzLjwvcD48cD5XaXphcmRzIDEwNywgQnVsbHMgOTc8L3A+PHA+Sm9obiBXYWxsIGhhZCAyMyBw
b2ludHMgYW5kIG5pbmUgYXNzaXN0cywgYW5kIHRoZSBXYXNoaW5ndG9uIFdpemFyZHMgcmFsbGll
ZCBwYXN0IHRoZSBDaGljYWdvIEJ1bGxzIGZvciB0aGVpciB0aGlyZCByb2FkIHdpbiBvZiB0aGUg
c2Vhc29uLjwvcD48cD5UcmV5IEJ1cmtlIGFuZCBNYXJjdXMgVGhvcm50b24gY2FtZSBvZmYgdGhl
IFdhc2hpbmd0b24gYmVuY2ggdG8gc3BhcmsgYSBkZWNpc2l2ZSBmb3VydGgtcXVhcnRlciBidXJz
dC4gQWZ0ZXIgdGhlIHRlYW1zIGVudGVyZWQgdGhlIGZvdXJ0aCBxdWFydGVyIHRpZWQgYXQgNzcs
IEJ1cmtlIGFuZCBUaG9ybnRvbiBjb21iaW5lZCBmb3IgMTAgcG9pbnRzIHRvIGdpdmUgdGhlIFdp
emFyZHMgYSA5MS04NSBsZWFkLjwvcD48cD5DaGljYWdvIGNsb3NlZCB0byA5Ny05MyB3aXRoIGxl
c3MgdGhhbiAzIG1pbnV0ZXMgbGVmdCwgYnV0IEJyYWRsZXkgQmVhbCwgTWFyY2luIEdvcnRhdCBh
bmQgV2FsbCBmb2xsb3dlZCB3aXRoIGJhc2tldHMgdG8gc2VhbCBpdC4gPC9wPjxwPkJlYWwgZmlu
aXNoZWQgd2l0aCAyMSBwb2ludHMsIHdoaWxlIEdvcnRhdCBoYWQgMTQgcG9pbnRzIGFuZCAxMSBy
ZWJvdW5kcy4gQnVya2Ugc2NvcmVkIDEwIGFuZCBUaG9ybnRvbiBoYWQgc2l4LjwvcD48cD5UaHVu
ZGVyIDEyMSwgJiM4MjMyO1BlbGljYW5zIDExMDwvcD48cD5SdXNzZWxsIFdlc3Ricm9vayBoYWQg
NDIgcG9pbnRzIGFuZCAxMCByZWJvdW5kcywgYW5kIHRoZSBPa2xhaG9tYSBDaXR5IFRodW5kZXIg
YmVhdCB0aGUgaG9zdCBOZXcgT3JsZWFucyBQZWxpY2Fucy48L3A+PHA+QWxleCBBYnJpbmVzIHNj
b3JlZCBuaW5lIG9mIGhpcyAxOCBwb2ludHMgZHVyaW5nIGEgcGl2b3RhbCAxMS0wIHJ1biBlYXJs
eSBpbiB0aGUgZm91cnRoIHF1YXJ0ZXIuIFRoZSBzdXJnZSBnYXZlIHRoZSBUaHVuZGVyIGEgMTAw
LTg3IGxlYWQgd2l0aCA5OjE4IGxlZnQgYW5kIE5ldyBPcmxlYW5zIG5ldmVyIGdvdCB3aXRoaW4g
ZWlnaHQgcG9pbnRzIGFmdGVyIHRoYXQuPC9wPjxwPkVuZXMgS2FudGVyLCB3aG8gaGl0IGEgaG9v
ayBzaG90IGR1cmluZyB0aGF0IHNwdXJ0LCBmaW5pc2hlZCB3aXRoIDE0IHBvaW50cyBhbmQgMTQg
cmVib3VuZHMuPC9wPjxwPktpbmdzIDk0LCBKYXp6IDkzPC9wPjxwPkRlTWFyY3VzIENvdXNpbnMg
c2NvcmVkIDIxIHBvaW50cyBhbmQgdGhlIFNhY3JhbWVudG8gS2luZ3MgcmFsbGllZCBmcm9tIGEg
MjAtcG9pbnQgZGVmaWNpdCB0byBiZWF0IGhvc3QgVXRhaCBKYXp6LjwvcD48cD5UaGUgS2luZ3Mg
dXNlZCBhbiAxMS0zIHJ1biwgbGVkIGJ5IFR5IExhd3NvbiBhbmQgZml2ZSBmcmVlIHRocm93cyBi
eSBDb3VzaW5zLCB0byB0YWtlIGEgOTEtODkgbGVhZCB3aXRoIDI1Ljkgc2Vjb25kcyByZW1haW5p
bmcuIEl0IHdhcyB0aGVpciBmaXJzdCBsZWFkIHNpbmNlIHRoZSBmaXJzdCBxdWFydGVyLjwvcD48
cD5UaGUgSmF6eiBsZWQgYnkgMjAgaW4gdGhlIHRoaXJkIHF1YXJ0ZXIsIGJ1dCB0aGVpciBkZWZl
bnNlIGRpc2FwcGVhcmVkIGluIGNydW5jaCB0aW1lLiA8L3A+PHA+Um9ja2V0cyAxMjUsIFN1bnMg
MTExPC9wPjxwPkphbWVzIEhhcmRlbiBoYWQgMjcgcG9pbnRzIGFuZCAxNCBhc3Npc3RzLCBwcm9w
ZWxsaW5nIHRoZSBIb3VzdG9uIFJvY2tldHMgdG8gYSB3aW4gb3ZlciBob3N0IFBob2VuaXggU3Vu
cyBmb3IgdGhlaXIgMTF0aCB2aWN0b3J5IGluIDEyIGdhbWVzLjwvcD48cD5FcmljIEdvcmRvbiBh
ZGRlZCAyNCBwb2ludHMgb2ZmIHRoZSBSb2NrZXRzJiM4MjE3OyBiZW5jaCwgc2hvb3RpbmcgNyBv
ZiAxMyBvbiAzLXBvaW50ZXJzLiBQYXRyaWNrIEJldmVybGV5IGZpbmlzaGVkIHdpdGggMTggcG9p
bnRzLCBuaW5lIGFzc2lzdHMgYW5kIG5pbmUgcmVib3VuZHMuIEhhcmRlbiYjODIxNztzIGJpZ2dl
c3Qgc2hvdCBjYW1lIHdpdGggNDoxOSBsZWZ0LCBhIDMtcG9pbnRlciBmb3IgYSAxMjAtMTAwIFJv
Y2tldHMgbGVhZC48L3A+PHA+Tk9URUJPT0s6ICYjODIzMjtDdXJyeSBhdWN0aW9ucyBzaG9lczwv
cD48cD5Hb2xkZW4gU3RhdGUgV2FycmlvcnMgc3RhciBTdGVwaGVuIEN1cnJ5IGlzIGF1Y3Rpb25p
bmcgb2ZmIHR3byBzcGVjaWFsIHBhaXJzIG9mIHNob2VzIHRvIHJhaXNlIG1vbmV5IGZvciB2aWN0
aW1zIG9mIHRoZSBPYWtsYW5kIHdhcmVob3VzZSBmaXJlLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.