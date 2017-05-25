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NBA: Warriors coach Steve Kerr not yet ready to return to bench

By Janie McCauley
Associated Press

Published: May 25, 2017 - 07:36 PM | Updated: May 26, 2017 - 09:57 AM
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In this Nov. 28, 2016 photo, Golden State Warriors head coach Steve Kerr directs his team during the first half of agame against the Atlanta Hawks in Oakland. Kerr is not yet ready to return to the bench as the franchise prepares for its third straight trip to the NBA Finals. General manager Bob Myers made the announcement Thursday though didnt rule out Kerr coming back at some point if he somehow is healthy enough to do so. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez)

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