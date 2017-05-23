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NBA ROUNDUP & NOTEBOOK

NBA: Warriors keep celebration low key with bigger goal still in mind

By Raul Dominguez
Associated Press

Published: May 23, 2017 - 04:30 PM
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Golden State Warriors' JaVale McGee, (top left) Kevin Durant, (top center) Stephen Curry (center right) and Draymond Green (top right) join the rest of their team as they pose with the trophy after their 129-115 win over the San Antonio Spurs in Game 4 of the NBA Western Conference finals, Monday in San Antonio. (AP Photo/Eric Gay)


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