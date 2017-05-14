NBA: Warriors rally from 25-point deficit for 113-111 win after Spurs lose Leonard

PHA+T0FLTEFORCwgQ2FsaWYuOiBTdGVwaGVuIEN1cnJ5IHN0YXJ0ZWQgdGhlIHJhbGx5IGluIHRo
ZSB0aGlyZCB0byBnZXQgR29sZGVuIFN0YXRlIGdvaW5nLCBhbmQgS2V2aW4gRHVyYW50IHdhcyBk
ZXRlcm1pbmVkIHRvIGRvIGhpcyBwYXJ0IGluIHRoZSBmb3VydGguPC9wPjxwPlR3byBvZiB0aGUg
YmlnZ2VzdCBzdGFycyBvbiBvbmUgc2lkZSBkZWxpdmVyZWQgd2hlbiB0aGUgYmVzdCBwbGF5ZXIg
b24gdGhlIG90aGVyIHdlbnQgZG93bi48L3A+PHA+Q3Vycnkgc2NvcmVkIDQwIHBvaW50cyBhbmQg
aGl0IGEgdHlpbmcgMy1wb2ludGVyIHdpdGggMTo0OCByZW1haW5pbmcsIGFuZCB0aGUgV2Fycmlv
cnMgcmFsbGllZCBmcm9tIHdheSBiZWhpbmQgYWZ0ZXIgc2hvcnQgZm9yd2FyZCBLYXdoaSBMZW9u
YXJkIHdhcyBsb3N0IHRvIGFuIGFua2xlIGluanVyeSB0byBiZWF0IHRoZSBTYW4gQW50b25pbyBT
cHVycyAxMTMtMTExIG9uIFN1bmRheSBpbiBHYW1lIDEgb2YgdGhlIFdlc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5j
ZSBmaW5hbHMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIHRoZSBwbGF5b2Zmcy4gWW91JiM4MjE3
O3ZlIGdvdCB0byBleHBlY3QgZXZlcnl0aGluZywmIzgyMjE7IEN1cnJ5IHNhaWQuICYjODIyMDtJ
IHdvdWxkbiYjODIxNzt0IGNhbGwgaXQgc21vb3RoIHNhaWxpbmcgYXQgYWxsLiBXZSYjODIxNzt2
ZSBhY3R1YWxseSBoYWQgdG8gZXhlY3V0ZSBhbmQgZ2V0IHRvIHRoaXMgcG9pbnQuIFRoZXkgY2Ft
ZSBvdXQgYW5kIGNoYWxsZW5nZWQgdXMgaGVhdnksIHB1dCBhIG5pY2UgbGl0dGxlIHJ1biB0b2dl
dGhlci4gSXQgdG9vayB1cyBhIG1pbnV0ZSB0byBmaWd1cmUgaXQgb3V0IHRvIGdldCB1cCB0byB0
aGF0IGdhbWUgc3BlZWQgYWZ0ZXIgdGhpcyBsaXR0bGUgYnJlYWsuIEl0JiM4MjE3O3MgZGVmaW5p
dGVseSBhIG5pY2Ugd2F5IHRvIHdpbiBHYW1lIDEuIFdlJiM4MjE3O3ZlIGdvdCB0byBjYXBpdGFs
aXplIG9mZiB0aGF0IGFuZCBzdGFydCBHYW1lIDIgYSBsb3QgYmV0dGVyLiYjODIyMTs8L3A+PHA+
RHJheW1vbmQgR3JlZW4gZ2F2ZSBHb2xkZW4gU3RhdGUgdGhlIGxlYWQgZm9yIGdvb2Qgb24gYSB0
aHJlZS1wb2ludCBwbGF5IGFmdGVyIHRoZSBXYXJyaW9ycyB0cmFpbGVkIGJ5IGFzIG1hbnkgYXMg
MjUgcG9pbnRzLjwvcD48cD5MZW9uYXJkIGxlZnQgaW4gdGhlIHRoaXJkIHF1YXJ0ZXIgYWZ0ZXIg
aGUgcmUtaW5qdXJlZCBoaXMgbGVmdCBhbmtsZSwgYW5kIHRoZSBXYXJyaW9ycyBjYXBpdGFsaXpl
ZCB3aXRoIGFuIDE4LTAgcnVuLjwvcD48cD5EdXJhbnQgc2NvcmVkIDEwIHN0cmFpZ2h0IHBvaW50
cyBkdXJpbmcgYSBrZXkgZm91cnRoLXF1YXJ0ZXIgc3RyZXRjaCBvbiB0aGUgd2F5IHRvIDM0IHBv
aW50cywgd2hpbGUgWmF6YSBQYWNodWxpYSBoYWQgMTEgcG9pbnRzIGFuZCBuaW5lIHJlYm91bmRz
LjwvcD48cD5MZW9uYXJkIGhhZCAyNiBwb2ludHMgYW5kIGVpZ2h0IHJlYm91bmRzLiBMYU1hcmN1
cyBBbGRyaWRnZSBkZWxpdmVyZWQgYW5vdGhlciBjbHV0Y2ggcGxheW9mZiBwZXJmb3JtYW5jZSB3
aXRoIDI4IHBvaW50cyBhbmQgZWlnaHQgYm9hcmRzLjwvcD48cD5Tb21laG93LCB0aGVzZSB1bnVz
dWFsbHkgY2FyZWxlc3MsIGNvbGQtc2hvb3RpbmcgV2FycmlvcnMgZm91bmQgYSB3YXkgdG8ga2Vl
cCB0aGVpciB1bmJsZW1pc2hlZCBwb3N0c2Vhc29uIHJlY29yZCBhbGl2ZSBhdCA5LTAuPC9wPjxw
PkdhbWUgMiBpbiB0aGUgc2VyaWVzIGlzIFR1ZXNkYXkgbmlnaHQgYmFjayBhdCBPcmFjbGUgQXJl
bmEuPC9wPjxwPkN1cnJ5IHNjb3JlZCAxOSBwb2ludHMgaW4gdGhlIHRoaXJkIHF1YXJ0ZXIgYW5k
IHdlbnQgNy1mb3ItMTYgb24gM3MgYW5kIDE0LW9mLTI2IG92ZXJhbGwuPC9wPjxwPkxlb25hcmQg
Zmlyc3Qgd2VudCBkb3duIGFmdGVyIHN0ZXBwaW5nIG9uIGEgdGVhbW1hdGUmIzgyMTc7cyBmb290
IGFsb25nIHRoZSBiZW5jaCBhZnRlciB0YWtpbmcgYSBzaG90LiBQYWNodWxpYSBsYXRlciBzbGlk
IGludG8gaGltIGFzIGhlIGNhbWUgZG93biBmcm9tIHNob290aW5nIGFuZCBMZW9uYXJkIGZlbGwg
aW50byB0aGUgU3B1cnMgYmVuY2gsIGdyYWJiaW5nIGhpcyBhbmtsZS48L3A+PHA+TG9zaW5nIExl
b25hcmQgY291bGQgYmUgdGhlIHN0b3J5IG9mIHRoaXMgc2VyaWVzLCB0aG91Z2ggY29hY2ggR3Jl
Z2cgUG9wb3ZpY2ggaGFkIG5vIHVwZGF0ZSBleGNlcHQgdGhhdCBMZW9uYXJkIGh1cnQgdGhlIHNh
bWUgZm9vdC4gSGUgc2hvdCA3LW9mLTEzIGluIDIzIG1pbnV0ZXMgdG8gZ28gd2l0aCBlaWdodCBy
ZWJvdW5kcyBhbmQgdGhyZWUgYXNzaXN0cy4gSGUgbWFkZSBhbGwgMTEgb2YgaGlzIGZyZWUgdGhy
b3dzLjwvcD48cD5IZSBzYXQgb3V0IEdhbWUgNiBvZiB0aGUgbGFzdCByb3VuZCBhZ2FpbnN0IEhv
dXN0b24sIGEgMzktcG9pbnQsIHNlcmllcy1jbGluY2hpbmcgd2luIFRodXJzZGF5LCBhZnRlciBo
dXJ0aW5nIHRoZSBhbmtsZSBpbiBhIEdhbWUgNSBvdmVydGltZSB3aW4uPC9wPjxwPiYjODIyMDtJ
dCYjODIxNztzIGEgdG91Z2ggYnJlYWsuIEhlJiM4MjE3O3MgY29taW5nIGZyb20gYW4gaW5qdXJ5
IG9uIHRoYXQgYW5rbGUgYW5kIGhlIHR3ZWFrZWQgaXQgdHdpY2UgaW4gdGhlIGxhc3QgbWludXRl
IGhlIHBsYXllZCwmIzgyMjE7IE1hbnUgR2lub2JpbGkgc2FpZC4gJiM4MjIwO1NvIHdlIGNvdWxk
biYjODIxNzt0IHJlYWN0IHRvIGhpcyBhYnNlbmNlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+RHVyYW50IGhhcyBy
ZXBlYXRlZGx5IHNwb2tlbiBvZiBlbGV2YXRpbmcgaGlzIGdhbWUgd2hlbiBpdCBtYXR0ZXJzIG1v
c3QgJiM4MjEyOyBhbmQgd293IGRpZCBoZSBkbyBpdCBhdCB0aGUgdmVyeSBtb21lbnQgdGhlIFdh
cnJpb3JzIG5lZWRlZCBhIGh1Z2UgbGlmdCBvbiB0aGVpciBob21lIGZsb29yLjwvcD48cD5IaXMg
My1wb2ludGVyIHdpdGggNzo1MyB0byBwbGF5IGdvdCBHb2xkZW4gU3RhdGUgd2l0aGluIDk0LTg4
LCB0aGVuIGhlIGRyb3ZlIHRvIGhpcyBsZWZ0IGFuZCByaWdodCBieSBLeWxlIEFuZGVyc29uIGZv
ciBhbiBlbXBoYXRpYyBvbmUtaGFuZGVkIHNsYW0gdGhlIG5leHQgcG9zc2Vzc2lvbiB0byBpZ25p
dGUgYSBkZWFmZW5pbmcgc2VsbG91dCBjcm93ZC4gRHVyYW50IGhpdCBhbm90aGVyIDMgYXQgdGhl
IDY6MTAgbWFyayBhbmQgYSBqdW1wZXIgdGhlIG5leHQgdGltZSBkb3duIGJlZm9yZSBTaGF1biBM
aXZpbmdzdG9uJiM4MjE3O3MgZHJpdmluZyBkdW5rLjwvcD48cD4mIzgyMjA7U3RlcGggZ290IHVz
IGdvaW5nIGluIHRoZSB0aGlyZCwgSSBqdXN0IHRyaWVkIHRvIGRvIG15IHBhcnQgaW4gdGhlIGZv
dXJ0aCwmIzgyMjE7IER1cmFudCBzYWlkLjwvcD48cD5Qb3BvdmljaCBsb3N0IHRvIGdvb2QgZnJp
ZW5kIGFuZCBvbGQgcHVwaWwgTWlrZSBCcm93biwgZmlsbGluZyBpbiBhcyBXYXJyaW9ycyBhY3Rp
bmcgY29hY2ggZm9yIHRoZSBhaWxpbmcgU3RldmUgS2VyciAmIzgyMTI7IHdobyBwbGF5ZWQgZm9y
IFBvcG92aWNoLjwvcD48cD5ZZXQgZm9yIG11Y2ggb2YgdGhlIGFmdGVybm9vbiwgdGhlIFNwdXJz
IG91dHBsYXllZCB0aGUgbWlnaHR5IFdhcnJpb3JzIG9uIGJvdGggZW5kcyBvZiB0aGUgZmxvb3Iu
PC9wPjxwPldoaWxlIEtlcnIgc3Bva2UgdG8gdGhlIHRlYW0gYXQgaGFsZnRpbWUsIGhlIHdhdGNo
ZWQgdGhlIGdhbWUgZnJvbSBiZWhpbmQgdGhlIHNjZW5lcyBpbiB0aGUgYXJlbmEgYSBkYXkgYWZ0
ZXIgcmV0dXJuaW5nIHRvIHRoZSBwcmFjdGljZSBmbG9vciBmb3IgdGhlIGZpcnN0IHRpbWUgaW4g
b3ZlciB0aHJlZSB3ZWVrcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0hlJiM4MjE3O3MgZ29uZSB0aHJvdWdoIGhl
bGwsJiM4MjIxOyBQb3BvdmljaCBzYWlkIHByZWdhbWUuICYjODIyMDtJJiM4MjE3O20gc3VyZSBt
b3N0IHBlb3BsZSBkb24mIzgyMTc7dCByZWFsbHkga25vdywgYW5kIEkmIzgyMTc7bGwgbGVhdmUg
dGhhdCB0byBoaW0gdG8gZGVzY3JpYmUgYXMgbXVjaCBhcyBoZSB3YW50cyB0byBkZXNjcmliZS4g
QnV0IGl0JiM4MjE3O3MgYmVlbiB2ZXJ5IGRpZmZpY3VsdCBmb3IgaGltLiBIZSYjODIxNztzIHNo
b3duIGEgbG90IG9mIGNvdXJhZ2UgZ2V0dGluZyB0aHJvdWdoIHdoYXQgaGUmIzgyMTc7cyBnb25l
IHRocm91Z2guJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaXAtaW5zPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+U3B1cnM6PC9zdHJv
bmc+IFBhdHR5IE1pbGxzLCBhIGNvbGxlZ2Ugc3RhciBhdCBuZWFyYnkgU3QuIE1hcnkmIzgyMTc7
cywgc3RydWdnbGVkIGluIHBsYWNlIG9mIHRoZSBpbmp1cmVkIFRvbnkgUGFya2VyICYjODIxMjsg
b3V0IGZvciBwbGF5b2ZmcyB3aXRoIGEgbGVnIGluanVyeS4gTWlsbHMgc2hvdCAxLWZvci04IGFu
ZCBtaXNzZWQgYWxsIHNpeCAzLXBvaW50IHRyaWVzIGZvciBmaXZlIHBvaW50cy4gJiM4MjIwO0kg
ZG9uJiM4MjE3O3Qgd2FudCB0byB0YWxrIHRvbyBtdWNoIGFib3V0IFBhdHR5IE1pbGxzIGJlY2F1
c2UgdGhlIG1vcmUgZ29vZCB0aGluZ3MgSSBzYXkgdGhlIG1vcmUgd2UmIzgyMTc7cmUgZ29pbmcg
dG8gaGF2ZSB0byBwYXkgaGltLCYjODIyMTsgUG9wb3ZpY2ggY3JhY2tlZCBiZWZvcmUgdGhlIGdh
bWUuIC4uLiBQYXUgR2Fzb2wgcGlja2VkIHVwIHR3byBxdWljayBmb3VscyBhbmQgaGlzIHRoaXJk
IDU6MTggYmVmb3JlIGhhbGZ0aW1lLjwvcD48cD48c3Ryb25nPldhcnJpb3JzOjwvc3Ryb25nPiBT
YW4gQW50b25pbyBmb3JjZWQgMTkgdHVybm92ZXJzIGFuZCBoYWQgc2l4IHN0ZWFscyBhbW9uZyB0
aGUgV2FycmlvcnMmIzgyMTc7IGluaXRpYWwgbmluZSBtaXNjdWVzLiAuLi4gR3JlZW4gcmVjZWl2
ZWQgaGlzIHNlY29uZCB0ZWNobmljYWwgb2YgdGhlIHBvc3RzZWFzb24gd2hlbiBoZSBjZWxlYnJh
dGVkIGEgdGhpcmQtcXVhcnRlciBzdGVhbCBhbmQgcmVmZXJlZSBNYXJjIERhdmlzIHBlbmFsaXpl
ZCBoaW0uIC4uLiBHb2xkZW4gU3RhdGUmIzgyMTc7cyAxNiBwb2ludHMgaW4gdGhlIGZpcnN0IHdl
cmUgaXRzIGxvd2VzdC1zY29yaW5nIHF1YXJ0ZXIgb2YgdGhlIHBvc3RzZWFzb24uIC4uLiBBbmRy
ZSBJZ3VvZGFsYSB3YXMgbGltaXRlZCBieSBhIHNvcmUgbGVmdCBrbmVlLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.