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NBA Playoffs: Western Conference finals | Warriors 113, Spurs 111

NBA: Warriors rally from 25-point deficit for 113-111 win after Spurs lose Leonard

By Janie McCauley
Associated Press

Published: May 14, 2017 - 07:53 PM
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San Antonio Spurs guard Manu Ginobili (20) shoots against Golden State Warriors forward Draymond Green (23) during the second half of Game 1 of the NBA basketball Western Conference finals in Oakland, Calif., Sunday. The Warriors won 113-111. (AP Photo/Jeff Chiu)


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