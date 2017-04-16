NBA: Wizards best Hawks in Game 1 of first-round series

PHA+V2FycmlvcnMgMTIxLCAmIzgyMzI7VHJhaWwgQmxhemVycyAxMDk8L3A+PHA+S2V2aW4gRHVy
YW50IGhhZCAzMiBwb2ludHMgYW5kIDEwIHJlYm91bmRzIGluIGhpcyBHb2xkZW4gU3RhdGUgcGxh
eW9mZiBkZWJ1dCwgU3RlcGhlbiBDdXJyeSBzY29yZWQgMjkgcG9pbnRzLCBhbmQgaG9zdCBHb2xk
ZW4gU3RhdGUgd2l0aHN0b29kIGEgc2Vuc2F0aW9uYWwgZGF5IGJ5IFBvcnRsYW5kJiM4MjE3O3Mg
Q0ogTWNDb2xsdW0gYW5kIERhbWlhbiBMaWxsYXJkIHRvIGJlYXQgdGhlIFRyYWlsIEJsYXplcnMg
aW4gR2FtZSAxIG9mIHRoZSBmaXJzdC1yb3VuZCBzZXJpZXMuPC9wPjxwPk1jQ29sbHVtIHNjb3Jl
ZCBhIHBsYXlvZmYgY2FyZWVyLWJlc3QgNDEgcG9pbnRzLCBhbmQgTGlsbGFyZCBoYWQgMzQsIGJ1
dCB0aGUgV2FycmlvcnMgbWFkZSB0aGUgY3J1Y2lhbCBiaWcgcGxheXMgb24gYm90aCBlbmRzIGRv
d24gdGhlIHN0cmV0Y2ggd2l0aCBQb3J0bGFuZCBwbGF5aW5nIHdpdGhvdXQgaW5qdXJlZCBjZW50
ZXIgSnVzdWYgTnVya2ljLjwvcD48cD5EcmF5bW9uZCBHcmVlbiBjb250cmlidXRlZCAxOSBwb2lu
dHMsIDEyIHJlYm91bmRzLCBuaW5lIGFzc2lzdHMgYW5kIGZpdmUgYmxvY2tlZCBzaG90cyB0byBo
ZWxwIGxhc3Qgc2Vhc29uJiM4MjE3O3Mgc2Vjb25kLXBsYWNlIHRlYW0gdGFrZSB0aGUgZmlyc3Qg
c3RlcCBpbiB3aGF0IGl0IGlzIGNvdW50aW5nIG9uIHRvIGJlIGEgY2hhbXBpb25zaGlwIHJ1bi48
L3A+PHA+RHVyYW50IHNob3QgMTIgZm9yIDIwLCBzaG93aW5nIG5vIGlzc3VlcyB3aXRoIGEgcmVj
ZW50IGxlZnQga25lZSBpbmp1cnkgdGhhdCBzaWRlbGluZWQgaGltIDE5IGdhbWVzIGJlZm9yZSBo
ZSByZXR1cm5lZCBmb3IgdGhlIGZpbmFsIHRocmVlIHJlZ3VsYXItc2Vhc29uIGNvbnRlc3RzIHdp
dGggdGhlIE5CQS1iZXN0IFdhcnJpb3JzLiBIZSBwYXR0ZWQgaGlzIGNoZXN0IGFmdGVyIHR3byBz
dHJhaWdodCBmb3VydGgtcXVhcnRlciBiYXNrZXRzIGFuZCBzYWlkLCAmIzgyMjA7SSBnb3QgdGhp
cyEmIzgyMjE7PC9wPjxwPkdhbWUgMiBpcyBXZWRuZXNkYXkgbmlnaHQgYXQgT3JhY2xlIEFyZW5h
LiA8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtOdXJraWMgd2FzIG91dCBmb3IgR2FtZSAxIGFmdGVyIG1p
c3NpbmcgdGhlIGxhc3Qgc2V2ZW4gZ2FtZXMgb2YgdGhlIHJlZ3VsYXIgc2Vhc29uIHdpdGggYSBu
b25kaXNwbGFjZWQgZnJhY3R1cmUgaW4gaGlzIHJpZ2h0IGxlZy4gQ29hY2ggVGVycnkgU3RvdHRz
IHNhaWQgTnVya2ljIHdhc24mIzgyMTc7dCByZWFkeSB0byByZXR1cm4sIGFuZCBoZSB3b3VsZCBn
byB3aXRoICYjODIyMDtjZW50ZXIgYnkgY29tbWl0dGVlJiM4MjIxOyBhZ2FpbnN0IHRoZSB0b3At
c2VlZGVkIFdhcnJpb3JzLjwvcD48cD5XaXphcmRzIDExNCwgJiM4MjMyO0hhd2tzIDEwNzwvcD48
cD5Kb2huIFdhbGwgc2NvcmVkIGEgcGxheW9mZiBjYXJlZXItaGlnaCAzMiBwb2ludHMgYW5kIE1h
cmtpZWZmIE1vcnJpcyBhZGRlZCAyMSBpbiBoaXMgTkJBIHBsYXlvZmYgZGVidXQgYXMgaG9zdCBX
YXNoaW5ndG9uIGJlYXQgIEF0bGFudGEgaW4gR2FtZSAxIG9mIHRoZWlyIGZpcnN0LXJvdW5kIHNl
cmllcy48L3A+PHA+V2FsbCBzY29yZWQgMTUgcG9pbnRzIGluIHRoZSB0aGlyZCBxdWFydGVyIGFu
ZCBmaW5pc2hlZCB3aXRoIDE0IGFzc2lzdHMgaW4gdGhlIGJlc3QgcGxheW9mZiBwZXJmb3JtYW5j
ZSBvZiBoaXMgeW91bmcgY2FyZWVyLiBNb3JyaXMsIGluIGhpcyBmaXJzdCB0YXN0ZSBvZiB0aGUg
cG9zdHNlYXNvbiBhZnRlciA0NDggcmVndWxhci1zZWFzb24gZ2FtZXMsIGNhdWdodCBmaXJlIGVh
cmx5IGluIHRoZSBzZWNvbmQgaGFsZiB0byBwdXNoIFdhc2hpbmd0b24gYWhlYWQsIGFuZCB0aGUg
V2l6YXJkcyBoZWxkIG9uIHRvIHRha2UgdGhlIHNlcmllcyBsZWFkLjwvcD48cD5CcmFkbGV5IEJl
YWwgaGFkIDIyIHBvaW50cyBmb3IgdGhlIFdpemFyZHMsIHdobyBnb3QgZW5vdWdoIGZyb20gdGhl
aXIgdG9wIHBsYXllcnMgdG8gb2Zmc2V0IDI1IHBvaW50cyBmcm9tIEF0bGFudGEmIzgyMTc7cyBE
ZW5uaXMgU2Nocm9kZXIgYW5kIDE5IGZyb20gUGF1bCBNaWxsc2FwLiA8L3A+PHA+QnVsbHMgMTA2
LCBDZWx0aWNzIDEwMjwvcD48cD5KaW1teSBCdXRsZXIgaGFkIDMwIHBvaW50cyBhbmQgbmluZSBy
ZWJvdW5kcyBhbmQgdGhlIENoaWNhZ28gQnVsbHMgb3V0bGFzdGVkIEJvc3RvbiAxMDYtMTAyIGlu
IEdhbWUgMSBvbiBhbiBlbW90aW9uYWwgbmlnaHQgZm9yIGdyaWV2aW5nIENlbHRpY3Mgc3RhciBJ
c2FpYWggVGhvbWFzLiBQbGF5aW5nIGEgZGF5IGFmdGVyIDIyLXllYXItb2xkIHNpc3RlciBDaHlu
YSBUaG9tYXMgd2FzIGtpbGxlZCBpbiBhIGNhciBhY2NpZGVudCBpbiB0aGVpciBob21lIHN0YXRl
IG9mIFdhc2hpbmd0b24sIFRob21hcyBsZWQgdGhlIHRvcC1zZWVkZWQgQ2VsdGljcyB3aXRoIDMz
IHBvaW50cy48L3A+PHA+QnV0bGVyIHNjb3JlZCAyMyBwb2ludHMgaW4gdGhlIHNlY29uZCBoYWxm
LiBCb2JieSBQb3J0aXMgZmluaXNoZWQgd2l0aCAxOSBmb3IgdGhlIEJ1bGxzLjwvcD48cD5BbCBI
b3Jmb3JkIGhhZCAxOSBwb2ludHMsIGVpZ2h0IGFzc2lzdHMgYW5kIHNldmVuIHJlYm91bmRzIGZv
ciBCb3N0b24uPC9wPjxwPkdhbWUgMiBpcyBUdWVzZGF5IG5pZ2h0IGluIEJvc3Rvbi48L3A+PHA+
VGhlIENlbHRpY3MgaGVsZCBhIHByZWdhbWUgbW9tZW50IG9mIHNpbGVuY2UgZm9yIENoeW5hIFRo
b21hcy4gPC9wPjxwPlJvY2tldHMgMTE4LCYjODIzMjtUaHVuZGVyIDg3ICA8L3A+PHA+SmFtZXMg
SGFyZGVuIHNjb3JlZCAzNyBwb2ludHMgdG8gb3V0c2hpbmUgUnVzc2VsbCBXZXN0YnJvb2sgYW5k
IGhvc3QgSG91c3RvbiBwdWxsZWQgYXdheSBpbiB0aGUgdGhpcmQgcXVhcnRlciBhbmQgY29hc3Rl
ZCB0byB2aWN0b3J5IG92ZXIgT2tsYWhvbWEgQ2l0eSBpbiBHYW1lIDEgb2YgdGhlaXIgZmlyc3Qt
cm91bmQgcGxheW9mZiBzZXJpZXMuIFRoZSBiZXN0LW9mLXNldmVuIFdlc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5j
ZSBzZXJpZXMgY29udGludWVzIFdlZG5lc2RheSBuaWdodCBpbiBIb3VzdG9uLjwvcD48cD5UaGUg
dGhpcmQtc2VlZGVkIFJvY2tldHMgd2VyZSB1cCBieSAyMCB3aGVuIEhhcmRlbiBjYW1lIG9mZiB0
aGUgYmVuY2ggd2l0aCBhYm91dCBzZXZlbiBtaW51dGVzIHJlbWFpbmluZy4gSGUgd2VudCByaWdo
dCB0byB3b3JrICYjODIxMjsgbWFraW5nIHR3byAzLXBvaW50ZXJzIHRvIHBvd2VyIGEgMTAtMCBy
dW4gYW5kIHB1c2ggdGhlIGxlYWQgdG8gMTEwLTgwIHdpdGggNCYjMTg5OyBtaW51dGVzIGxlZnQu
IEhhcmRlbiwgd2hvIGFsb25nIHdpdGggV2VzdGJyb29rIGlzIGEgZnJvbnQtcnVubmVyIGZvciBN
VlAsIHdlbnQgdG8gdGhlIGJlbmNoIGFmdGVyIHRoYXQgYW5kIGJvdGggdGVhbXMgY2xlYXJlZCB0
aGVpciBiZW5jaGVzIHNvb24gYWZ0ZXIgdGhhdC48L3A+PHA+V2VzdGJyb29rIGhhZCAyMiBwb2lu
dHMsIDExIHJlYm91bmRzIGFuZCBzZXZlbiBhc3Npc3RzLCBidXQgbWFkZSBqdXN0IHNpeCBvZiAy
MyBzaG90cyBhbmQgaGFkIG5pbmUgdHVybm92ZXJzIGZvciB0aGUgc2l4dGgtc2VlZGVkIFRodW5k
ZXIuPC9wPjxwPkphenogOTcsIENsaXBwZXJzIDk1PC9wPjxwPkpvZSBKb2huc29uIGRyb3ZlIHRo
ZSBsYW5lIGFuZCBsaWZ0ZWQgaW4gYSBzaG90IGF0IHRoZSBidXp6ZXIsIGFuZCBVdGFoIG92ZXJj
YW1lIHRoZSBsb3NzIG9mIFJ1ZHkgR29iZXJ0IDE3IHNlY29uZHMgaW50byB0aGUgZ2FtZSB0byBi
ZWF0IGhvc3QgTG9zIEFuZ2VsZXMgaW4gdGhlaXIgcGxheW9mZiBvcGVuZXIgb24gU2F0dXJkYXkg
bmlnaHQuPC9wPjxwPkpvaG5zb24gaGFkIDIxIHBvaW50cywgaW5jbHVkaW5nIHdoZW4gaGUgd2Fz
IGxlZnQgaXNvbGF0ZWQgYWdhaW5zdCBKYW1hbCBDcmF3Zm9yZCBvbiB0aGUgZmluYWwgcGxheS4g
SGUgcG93ZXJlZCBoaXMgd2F5IGluc2lkZSBhbmQgbG9mdGVkIGEgc2hvdCBvdmVyIENyYXdmb3Jk
IGFuZCBEZUFuZHJlIEpvcmRhbiB0aGF0IGJvdW5jZWQgYXJvdW5kIHRoZSByaW0gYmVmb3JlIGZh
bGxpbmcgaW4uPC9wPjxwPkdvYmVydCBzcHJhaW5lZCBoaXMgbGVmdCBrbmVlIG9uIHRoZSBnYW1l
JiM4MjE3O3MgZmlyc3QgcGxheSB3aGVuIGhlIGJhbmdlZCBrbmVlcyB3aXRoIENsaXBwZXJzIGZv
cndhcmQgTHVjIE1iYWggYSBNb3V0ZSwgbGVhdmluZyB0aGUgSmF6eiB3aXRob3V0IHRoZWlyIDct
Zm9vdC0xIGNlbnRlciB3aG8gYXZlcmFnZWQgMTQuMCBwb2ludHMgYW5kIDEyLjggcmVib3VuZHMg
ZHVyaW5nIHRoZSByZWd1bGFyIHNlYXNvbi4gR29iZXJ0IHdhcyBkaWFnbm9zZWQgd2l0aCBhIGxl
ZnQga25lZSBoeXBlcmV4dGVuc2lvbiBhbmQgYm9uZSBjb250dXNpb24uIFRoZSB0ZWFtIHNhaWQg
aGUgd2lsbCBjb250aW51ZSB0byBiZSByZS1ldmFsdWF0ZWQuPC9wPjxwPlV0YWggc3RlYWRpZWQg
aXRzZWxmIGJlaGluZCB0d28gdmV0ZXJhbnMgYnJvdWdodCBpbiB0byBiYWxhbmNlIHRoZSBpbmV4
cGVyaWVuY2VkIEphenouIEpvaG5zb24gY2FtZSB1cCBiaWcgb2ZmIHRoZSBiZW5jaCBhbmQgR2Vv
cmdlIEhpbGwgYWRkZWQgMTYgcG9pbnRzLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.