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Roundup & notebook

NBA: Wizards crush Celtics 116-89 in technical-foul-filled game

Associated Press

Published: May 4, 2017 - 11:21 PM
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Boston Celtics guard Marcus Smart (36) dives after a ball stollen by Washington Wizards guard John Wall (2) during the first half in Game 3 of a second-round NBA playoff series Thursday in Washington. (AP Photo/Andrew Harnik)


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